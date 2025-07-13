Кудерметова выиграла первый парный «Шлем» в карьере! Со второй попытки она взяла Уимблдон

Уимблдон подходит к концу! В воскресенье, 13 июля, на травяном мэйджоре состоялись заключительные финальные матчи. Первым из них стал решающий поединок в женском парном разряде. И участие в нём приняли Вероника Кудерметова, Элисе Мертенс, Елена Остапенко и Се Шувэй.

Обе пары – сыграны, опытны и точно не случайны. Остапенко и Шувэй – четвёртые сеяные турнира – не раз играли в финале парного «Шлема». Елена брала мэйджор единожды, с Людмилой Киченок, а представительница Тайваня побеждала в дуэте на ТБШ семь раз. Пару из них – с Элисе Мертенс, её соперницей по финалу Уимблдона-2025.

Мертенс, в свою очередь, брала парный «Шлем» четырежды. Кудерметова же оказалась единственной участницей финала без таких крупных побед, но в 2021 году на Уимблдоне они с Еленой Весниной уступили в решающей битве Элисе и Се. В этом сезоне круг замкнулся. Только девушки поменялись местами в парах, и одну из теннисисток заменила Елена Остапенко.

Элисе Мертенс, Се Шувэй, Елена Веснина и Вероника Кудерметова в финале Уимблдона-2021 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Мертенс и Кудерметова давно знакомы друг с другом. Девушки играли в паре ещё в сезонах-2021 и 2022, тогда они взяли Итоговый (2022) и два титула на уровне WTA. После этого теннисистки стали менять напарниц, а вновь объединились в дуэт только в Мадриде в этом году. С того момента Вероника и Элисе сыграли в финалах двух «тысячников», но до победы пока так и не добрались.

На пути к решающему матчу в Лондоне спортсменки прошли вторых сеяных Дабровски/Рутлифф. И теперь им предстояло повторить успех с соперницами, получившими четвёртый номер посева.

Начался финал нервно: с многочисленных ошибок всех теннисисток и пары брейков. К большому счастью, первыми взять свою подачу и закрепить за собой преимущество по счёту удалось Кудерметовой. К огромному сожалению, сразу после этого Вероника с Элисе проиграли аж пять геймов подряд! Гораздо более собранными, тактически грамотными и координированными оказались Елена и Се. Это помогло им взять стартовый сет за 46 минут и со счётом 6:3.

Могли Кудерметова/Мертенс во второй партии повторить судьбу первой, но всё же, сделав брейк, на подаче россиянки подтвердили его и повели 4:1. Лидерство в этом сете Вероника с Элисе уже не отпустили. Они здорово прочувствовали игру соперниц, а те, в свою очередь, стали гораздо чаще ошибаться. Вторую партию Кудерметова и Мертенс выиграли со счётом 6:2, и всё должно было определиться в третьей.

Елена Остапенко и Се Шувэй Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед стартом решающего сета Шувэй и Остапенко, просевшие за последние полчаса матча, активно пообщались со своим боксом и получили заряд мотивации. Стрессовым, как и весь матч в целом, выдался 11-минутный гейм на подаче Мертенс при счёте 1:1. Пришлось россиянке и бельгийке спасать четыре брейк-пойнта – и во многом благодаря усилиям Вероники они с этим справились.

Жаль только, что повторить тот же подвиг на следующей же подаче Кудерметовой не удалось. Остапенко и Шувэй оказались терпеливее и стабильнее в этом промежутке встречи, благодаря чему сделали брейк и повели 3:2.

Всё решилось после того, как Елена и Се сравняли счёт, затем вышли подавать при 4:5, а Вероника и Элисе с первой же попытки сделали самый важный брейк на этом турнире! Россиянка и бельгийка одержали победу со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Спустя четыре года Кудерметова наконец выиграла Уимблдон, первый турнир «Большого шлема» в карьере. Она стала первой россиянкой, победившей на травяном мэйджоре, после Елены Весниной и Екатерины Макаровой в 2017 году. А на «Шлеме» она стала первой чемпионкой из России после Веры Звонарёвой (US Open).

В рейтинге Вероника вернётся на пятую строчку, а Мертенс станет №13 в мире.