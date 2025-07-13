За парный титул Уимблдона Кудерметова получит в 7 раз меньше Швёнтек: все призовые россиян

Уимблдон-2025 позади. Из россиян дольше всех на турнире продержались не Даниил Медведев и не Мирра Андреева, а Вероника Кудерметова. В парном разряде Кудерметова-старшая выступила вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. Интернациональный дуэт дошёл до финала, где встретился с Се Шувэй и Еленой Остапенко. В напряжённой борьбе Кудерметова и Мертенс одержали волевую победу — 3:6, 6:2, 6:4. Кто же из наших заработал больше всех? Считаем.

Мужчины. Одиночный разряд

Даниил Медведев

Медведев, который в предыдущие годы дважды выбирался в полуфинал Уимблдона, в этот раз проиграл в первом же матче. 64-я ракетка мира Бенжамен Бонзи оказался сильнее — 7:6, 3:6, 7:6, 6:2. На этом турнире Даниил заработал £ 66 тыс.

Андрей Рублёв

В 2023 году Рублёв в первый и пока последний раз дошёл до 1/4 финала Уимблдона. В 2025-м он остановился стадией раньше. Андрей неплохо шёл по сетке, в третьем круге не отдав ни партии Адриану Маннарино, который здорово умеет играть на траве. Однако с Карлосом Алькарасом россиянин не справился, несмотря на очень хороший уровень тенниса в своём исполнении, — 6:7, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца. Выход в четвёртый круг принёс Рублёву £ 240 тыс.

Карен Хачанов

Среди всех россиян, попавших в мужскую одиночную сетку, наилучшего результата добился Хачанов. Карен дошёл до четвертьфинала и повторил свой лучший результат на Уимблдоне — в 2021-м он также вышел здесь в восьмёрку сильнейших. В первых четырёх матчах на турнире Хачанов провёл два пятисетовика. В 1/4 финала третьей ракетке России предстояло сражаться с пятым номером мирового рейтинга Тейлором Фрицем. Карен отдал первые две партии, сделал всё, чтобы отыграться, однако Фриц дожал его на тай-брейке в четвёртом сете — 6:3, 6:4, 1:6, 7:6. Уимблдон-2025 пополнил счёт Хачанова на £ 400 тыс.

Роман Сафиуллин

Сафиуллин, четвертьфиналист Уимблдона-2023, в этот раз, как и Медведев, закончил борьбу в первом круге. Лучано Дардери стал для него непреодолимым барьером — 7:6, 1:6, 6:7, 6:3, 6:1 в пользу итальянца. Выступление на турнире принесло Роману £ 66 тыс.

Женщины. Одиночный разряд

Мирра Андреева

В сезоне-2023 Андреева-младшая на дебютном для себя Уимблдоне дошла до четвёртого круга, а в этот раз остановилась в четвертьфинале. 18-летняя россиянка шла по сетке без потери сетов. В 1/8 финала Мирра одолела 10-ю ракетку мира Эмму Наварро. А вот чемпионка Олимпиады-2020 в Токио Белинда Бенчич оказалась ей не по зубам. Швейцарская теннисистка победила на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. Призовые Андреевой за турнир составили £ 400 тыс.

Мирра Андреева Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Диана Шнайдер

Год назад Шнайдер дебютировала в основной сетке Уимблдона и дошла тогда до третьего круга. В этот раз Дианы хватило только на две встречи. В первом круге с Моюкой Утидзимой она справилась, но во втором Диан Парри оказалась сильнее — 6:4, 6:1. За выступление на Уимблдоне 2025 года россиянке причитается £ 99 тыс.

Екатерина Александрова

Четвёртый круг на «Шлемах» остаётся пока непреодолимым препятствием для Александровой. На траве Екатерина способна на многое; вот и в этот раз в первых трёх встречах на турнире она не отдала ни сета. Однако матч с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич стал последним для российской теннисистки. У швейцарки больше опыта борьбы на поздних стадиях крупных турниров, и она победила со счётом 7:6, 6:4. Александрова же покидает Лондон с £ 240 тыс. в кармане.

Людмила Самсонова

Самсонова впервые выбралась в четвертьфинал не только на Уимблдоне, но и вообще на ТБШ. В первых четырёх матчах Людмила не отдала соперницам ни сета. Остановить её смогла лишь бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек, будущая чемпионка турнира. Польская теннисистка одержала победу со счётом 6:2, 7:5. Что касается Самсоновой, то она заработала на этом Уимблдоне £ 400 тыс.

Анна Калинская

В минувшем сезоне Калинская дошла до 1/8 финала на Уимблдоне. Но тогда она была сеяной, а в этом году — нет. Во втором круге Анне досталась Клара Таусон, посеянная под 23-м номером. И датчанка остановила россиянку — 6:3, 7:6. За выход в 1/32 финала Калинская получит £ 99 тыс.

Анна Калинская Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вероника Кудерметова

Уимблдон продолжает оставаться единственным мэйджором, на котором Кудерметова-старшая не может выйти хотя бы в третий круг. В этот раз Вероника уступила во втором круге. Соперница, правда, была у неё серьёзная — 10-я ракетка мира Эмма Наварро. Американка отдала лишь три гейма — 6:1, 6:2. Как и Шнайдер, Кудерметова заработала £ 99 тыс. за турнир.

Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова подарила немало положительных эмоций российским болельщикам. Опытная россиянка, которой по ходу турнира исполнилось 34 года, во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона — первый был ещё в 2016 году. В третьем круге Анастасия одержала волевую победу над четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой, в 1/8 финала не сломалась в противостоянии с британкой Сонай Картал, несмотря на несправедливое судейское решение. И лишь Аманда Анисимова смогла остановить Павлюченкову — 6:1, 7:6. Во втором сете Анастасия заработала сетболы на тай-брейке, и от этого поражение становится ещё обиднее. Как бы то ни было, заработок финалистки «Ролан Гаррос» 2021 года за текущий турнир составит £ 400 тыс.

Полина Кудерметова

Кудерметова-младшая проводила дебютный Уимблдон. Жребий оказался немилосерден: в первом круге россиянка попала в пару к теперь уже шестикратной чемпионке мэйджоров Иге Швёнтек. Польская теннисистка проследовала дальше — 7:5, 6:1. А Полине полагается £ 66 тыс.

Анна Блинкова

Блинкова, которая два года назад добралась до 1/16 финала Уимблдона, в этот раз покинула турнир после первого матча. В первом круге Анне досталась бывшая третья ракетка мира Мария Саккари. Во время проведения турнира теннисистки шли друг за другом в рейтинге (Саккари — 77-я, Блинкова — 78-я), однако россиянка не взяла ни сета — 6:4, 6:4 в пользу гречанки. За участие в основной сетке Блинкова получит £ 66 тыс.

Камилла Рахимова

В этом году Рахимова впервые смогла выиграть матч в основной сетке Уимблдона. Вернее, даже два встречи: после волевой победы над Аои Ито в первом круге россиянке предстояло сражение с пятой ракеткой мира Жасмин Паолини. Камилла порадовала сенсацией, отметившись ещё одной волевой победой, однако Линду Носкову в третьем круге пройти не смогла — 7:6, 7:5 в пользу чешки. Призовые Рахимовой на Уимблдоне-2025 составили £ 152 тыс.

Камилла Рахимова Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Анастасия Захарова

Захарова лишь во второй раз в карьере играла в основной сетке мэйджора. На Australian Open 2024 года она закончила выступления в третьем круге, а на нынешнем Уимблдоне остановилась стадией раньше. В первом круге Анастасия сломила двукратную чемпионку AO Викторию Азаренко, а во втором нарвалась на украинку Даяну Ястремскую, одержавшую волевую победу со счётом 5:7, 7:5, 7:6. За выход в 1/32 финала Захаровой причитается £ 99 тыс.

Женщины. Парный разряд

Мирра Андреева/Диана Шнайдер

Когда Андреева и Шнайдер становятся в пару, то ни много ни мало претендуют на главный трофей. В этом году они уже взяли Брисбен и Майами. В первых двух матчах на Уимблдоне россиянки, имевшие пятый номер при посеве, не испытали серьёзных проблем. А в третьем раунде пересеклись в сетке с Анной Калинской и Сораной Кырстей, у которых, между прочим, есть один совместный титул, причём крупный (Мадрид-2025). Российско-румынская пара одержала волевую победу — 4:6, 7:6, 6:1. А Мирра и Диана за третий круг в парном разряде заработали £ 43 750, то есть по £ 21 875 на каждую.

Вероника Кудерметова

Кудерметова-старшая, как уже не раз бывало в прошлом, встала в пару с бельгийкой Элисе Мертенс. Главным соревнованием, которое девушки выиграли в парном разряде, был Итоговый турнир. Кудерметова и Мертенс забрали трофей на финальном соревновании года в сезоне-2022. А теперь они чемпионки ТБШ. Уимблдон Вероника и Элисе взяли, одержав победы в пяти матчах. 1/8 финала они пропустили, так как их соперницы снялись до игры, в полуфинале одержали волевую победу (3:6, 6:0, 6:3) над Оливией Гадеки и Дезире Кравчик, а в матче за трофей отметились ещё одной волевой победой (3:6, 6:2, 6:4), на сей раз над Се Шувэй и Еленой Остапенко. За титул россиянка и бельгийка заработали £ 680 тыс., то есть по £ 340 тыс. на каждую.

Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ирина Хромачёва

Хромачёва специализируется на выступлениях в парных разрядах. На этом Уимблдоне они с венгеркой Фанни Штолляр получили 13-й номер посева. Теннисисткам удалось выиграть две встречи, однако в третьем круге (то есть в 1/8 финала) они уступили Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф — 7:6, 7:6 в пользу вторых сеяных. Хромачёва и Штолляр увозят из Лондона £ 43 750, или по £ 21 875 на каждую.

Екатерина Александрова

И этот дуэт с участием россиянки не смог выйти в четвертьфинал, проиграв в третьем раунде. Александрова и Чжан Шуай были 14-ми сеяными. В первых двух встречах они обыграли не попавших в посев соперниц, а в 1/8 финала потерпели поражение от Се Шувэй и Елены Остапенко. За это выступление Екатерина и её китайская напарница получат по £ 21 875.

Людмила Самсонова

Самсонова объединила усилия с Николь Меликар-Мартинес. Российско-американский тандем, посеянный 15-м, дошёл до третьего круга, не проиграв ни партии. В 1/8 финала Людмиле и Николь удалось зацепить сет у Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, но первые сеяные всё же проследовали дальше. Самсонова и Меликар-Мартинес заработали £ 43 750, то есть по £ 21 875 на каждую.

Людмила Самсонова Фото: Dan Istitene/Getty Images

Александра Панова

Панова и китаянка Го Ханьюй успешно выступили в первом круге Уимблдона, а во втором вышли на Тимю Бабош и Луизу Стефани, имевших 10-й номер посева. Российско-китайский дуэт потерпел поражение — 7:6, 6:7, 6:3 в пользу соперниц. Заработок Пановой и Го составил £ 26 тыс., из которых каждая получит по £ 13 тыс.

Анна Калинская

Калинская провела этот Уимблдон в паре с румынкой Сораной Кырстей. В начале мая они выиграли «тысячник» в Мадриде. Калинская и Кырстя не были сеяными на турнире. В 1/8 финала они одержали волевую победу над Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер, имевшими пятый номер, а в 1/4 финала уступили Се Шувэй и Елене Остапенко, выигравшим матч со счётом 6:7, 6:3, 6:2. Анна и Сорана заработали на турнире £ 87 500, то есть по £ 43 750 на каждую.

Камилла Рахимова

Рахимова, которая, как и некоторые другие наши теннисистки, выступала в двух разрядах, объединила усилия с Анной Сисковой. Россиянка и чешка начали турнир с победы над девятыми сеяными Терезой Михаликовой и Оливией Николлс, однако в следующей встрече уступили Анне Калинской и Соране Кырсте — 7:6, 4:6, 6:2. За Уимблдон-2025 призовые Рахимовой и Сисковой составили по £ 13 тыс. на каждую.

Елена Приданкина

Приданкина и представительница Грузии Оксана Калашникова потерпели неудачу в первой же встрече. Их соперницами были Се Шувэй и Елена Остапенко, и матч закончился уверенной победой четвёртых сеяных — 6:2, 6:3. За участие в основной сетке российско-грузинский тандем заработал £ 16 500, то есть по £ 8250 на каждую.

Елена Приданкина и Оксана Калашникова играют с Еленой Остапенко и Се Шувэй Фото: Julian Finney/Getty Images

Анна Блинкова

Блинкова заявилась на турнир в паре с китайской теннисисткой Юань Юэ. Этот дуэт проиграл в первом круге парного разряда. Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес проследовали во второй раунд — 6:3, 6:4. А Блинкова и Юань получат по £ 8250.

Полина Кудерметова

Кудерметова-младшая и турчанка Зейнеп Сёнмез прошли барьер 1/32 финала, однако во втором раунде наткнулись на Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф, посеянных вторыми. Канадско-новозеландский дуэт одержал победу со счётом 6:3, 6:3. За выход во второй круг Кудерметова и Сёнмез увезут из Лондона по £ 13 тыс.

Микст

Ирина Хромачёва

Хромачёва стала одной из двух россиянок, заявившихся в смешанный парный разряд на Уимблдоне. Её напарником был Джек Уитроу. Россиянка и американец, выиграв два матча, дошли до четвертьфинала. Но там Мате Павич и Тимя Бабош оказались сильнее — 6:7, 6:3, 6:4. Призовые Ирины и Джека составили £ 17 500, то есть по £ 8750 на каждого.

Александра Панова

Панова в миксте играла в паре с американцем Натаниэлем Ламмонсом. В первом круге они прошли Кевина Кравица и Эллен Перес, седьмых сеяных. Но в четвертьфинал выйти не смогли. Во втором круге Панова и Ламмонс противостояли Нилу Скупски и Дезире Кравчик, которые победили со счётом 6:4, 6:2. Александра и Натаниэль заработали £ 9 тыс. — по £ 4500 на каждого.

Призовые российских теннисистов на Уимблдоне-2025

Как видим, титул Кудерметовой в парном разряде позволил ей возглавить таблицу. Если бы финал был проигран, Вероника оказалась бы в середине топ-10. Совсем немного уступили ей Андреева и Самсонова. Мирра и Людмила показали одинаковые результаты в обоих разрядах и потому разделили второе и третье места. А Даниил Медведев, сенсационно проигравший в первом круге, и показавший такой же результат Роман Сафиуллин замкнули топ-15.

Стоит отметить, что Ига Швёнтек за титул в одиночном разряде заработала £ 3 млн. Это почти в семь раз больше, чем суммарные призовые Кудерметовой за результаты в обоих разрядах. Ничего не поделаешь, теннисистам-парникам на всех без исключения турнирах платят значительно меньше, чем одиночникам.