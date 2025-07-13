«Была цель взять «Шлем», но не ожидала, что Уимблдон». Кудерметова — о титуле в паре

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс стали чемпионками Уимблдона-2025 в парном разряде, в финале обыграв Елену Остапенко и Се Шувэй со счётом 3:6, 6:2, 6:4. На пресс-конференции девушки рассказали, осознали ли уже, что стали обладательницами «Большого шлема», а также поделились планами на празднования.

«Было столько эмоций, я даже немного поплакала»

— Каково ощущать себя чемпионками Уимблдона?

Кудерметова: Для меня это нечто очень особенное, потому что это мой первый «Шлем» в паре. Уимблдон всегда особенный, я чувствую себя очень счастливой.

Мертенс: Невероятное ощущение. Нет ничего лучше, чем выиграть чемпионство. Сегодня был очень равный матч, так что я очень рада, что мы реализовали первый же матчбол. Мы – два счастливых человека.

— Опишите ощущения, как это – выиграть Уимблдон?

Кудерметова: Я сейчас не чувствую, что стала чемпионкой Уимблдона в паре. Но, может, вечером или завтра осознаю это. Однако когда матч закончился, было столько эмоций, я даже немного заплакала. Но потом увидела Элисе, как она плачет, и сказала себе: так, надо сдерживать эмоции.

Мертенс: Невероятное ощущение. Я уже это чувствую! Я была очень собрана в концовке, мы обе. А потом хлынули эмоции. Теннис – эмоциональный вид спорта. Мы здесь только раз в году, так что стараешься показать лучшее. Нам очень повезло, что мы выиграли этот титул вместе.

— О чём говорили после первого сета?

Кудерметова: Я сказала Элисе, что считаю, что мы хорошо играем, но энергии недостаточно. Что нам надо бить по мячу, показать им, что мы в игре, что мы стараемся сделать всё возможное. Думаю, это было ключевым, потому что соперницы тоже очень хорошо играли, встреча была равной. Может, мы очень сильно хотели и старались показать свою энергию, это было главным. Потому что в плане тенниса и мы, и они играли очень хорошо.

— Каково это — выиграть друг с другом?

Мертенс: Это нечто особенное. Я очень рада, что мы вместе. Мы уже раньше играли вместе, у нас были отличные результаты, это наш пятый турнир. Мы с первого матча здесь чувствовали, что являемся хорошей командой, можем доверять друг другу и расти вместе. А титул – это вишенка на торте.

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«Была цель выиграть «Шлем», но не ожидала, что этот»

— Титул для вас обеих был реальной целью?

Кудерметова: Моей целью было выиграть «Шлем», но не ожидала, что выиграю этот. Мы с Элисе играли на «Ролан Гаррос», против Эррани и Жасмин, и в итоге они взяли турнир. Когда начался Уимблдон, я сказала: ладно, может, это наш шанс? Я буду стараться делать всё возможное, и посмотрим.

— Как будете праздновать, закатите большую вечеринку?

Мертенс: Мы же на бал можем пойти! Я выигрывала в 2021-м, во время ковида, тогда бала не было. Так что это будет мой первый. Мой папа здесь, тренер, бойфренд, будем праздновать с семьями. Это очень ценно.

— Вы продолжите играть вместе остаток сезона?

Кудерметова: Этого сезона – да.

Мертенс: Всегда идёшь от года к году. Победа в таком турнире придаёт нам большой уверенности как команде. Уверенность продолжать играть вместе. В конце сезона снова обсудим это друг с другом, но пока что мы отлично себя чувствуем.