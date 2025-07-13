Синнер победил Алькараса и стал новым чемпионом Уимблдона. Он догнал Медведева по титулам

В воскресенье, 13 июля, состоялся финал Уимблдона в мужском одиночном разряде. В нём приняли участие первая ракетка мира Янник Синнер и второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас. Синнер в полуфинале не дал почти ни одного повода усомниться в своём превосходстве — Янник в трёх партиях (6:3, 6:3, 6:4) победил Новака Джоковича. У Алькараса соперник был не столь искушённый — Тейлор Фриц. Американец взял один сет, но на большее его не хватило — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 в пользу Карлоса.

Синнер до этого трижды побеждал в турнирах «Большого шлема», но в финале Уимблдона играл впервые. Алькарас же проводил этот матч в статусе пятикратного чемпиона ТБШ и действующего двукратного победителя Уимблдона. Янник и Карлос во второй раз подряд встретились в финале турнира «Большого шлема». В решающем матче «Ролан Гаррос» испанец ушёл с тройного матчбола и одержал победу. Алькарас стремился к тому, чтобы ещё раз обыграть принципиального соперника, ну а тот, разумеется, нацеливался на реванш.

Синнер перед матчем высказал мнение, что новая встреча вряд ли будет лучше, чем финал в Париже, ставший уже легендарным. «Снова выйти на один корт с Карлосом — большая честь для меня. Мы с ним стараемся доводить себя до предела. Он один из игроков, на которых я равняюсь. Мне нравится смотреть, как он выступает. Думаю, все согласны, что он талант. Надеюсь, будет хороший матч, как последний. Не знаю, будет ли лучше, не думаю, что это возможно», — сказал Янник на корте после победы в полуфинале.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Алькарас заявил, что рассчитывает на классный финал, а также выразил надежду, что он не будет таким продолжительным, как предыдущий. «На данный момент это лучший матч, что я когда-либо играл. Не удивлён, что он довёл меня до предела. Жду этого и в воскресенье. Быть на пределе, быть на грани. Будет отличный финал, очень его жду. Надеюсь только, что мы не проведём на корте опять пять с половиной часов. Но если придётся, я готов», — говорил Карлос на пресс-конференции.

А Новак Джокович, отвечая на вопрос о фаворите финала, отдал небольшое преимущество Алькарасу. «Думаю, отдам чуть больше предпочтения Карлосу в качестве фаворита, потому что он здесь взял два титула, и из-за того, как он играет и на какой уверенности сейчас. Но это очень небольшое преимущество, потому что Янник бьёт по мячу невероятно хорошо», — сказал Новак на пресс-конференции.

Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Более того, даже сам Синнер утверждал, что считает Алькараса фаворитом. «Покрытие другое. Он фаворит. Он выиграл здесь два раза подряд — и снова в финале. Очень сложно победить его на траве. Но мне нравятся такие вызовы и нравится играть очные матчи, чтобы понять, на что я способен и чего могу достичь», — объяснил своё мнение итальянец на пресс-конференции.

Счёт личных встреч в матчах на уровне ATP был 8-4 в пользу Алькараса (9-4, если добавить победу Карлоса на одном из челленджеров в 2019 году), в том числе 1-0 на траве в пользу Синнера. Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2024 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии, и в приснопамятном финале «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2), уйдя с тройного матчбола на своей подаче и подачи итальянца на матч в четвёртом сете. Что касается победы Синнера на траве, то она была в 1/8 финала Уимблдона-2022 — 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.

Янник Синнер и Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос» — 2025 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Сложно сказать, насколько Синнеру мешало повреждение правой руки, полученное в матче с Григором Димитровым, и мешало ли вообще. Как бы то ни было, Янник вышел на игру с тейпом-рукавом, охватывающим плечо и предплечье. Алькарас в первых геймах смотрелся поувереннее, но ни о каких брейк-пойнтах и брейках речь не шла, тем более что немного погодя и Синнер пристрелялся.

В пятом гейме у Алькараса внезапно пропала первая подача, и Синнер, учтя это, принялся активничать на приёме. У испанца не всегда находился достойный ответ на это. Допустив серию неточностей в концовке гейма, Карлос подарил Яннику брейк, который тот незамедлительно подтвердил — 4:2. Но Алькарас, само собой, не собирался сдаваться. Он взвинтил темп, и точность ударов Синнера вследствие этого понизилась. В восьмом гейме итальянский теннисист не смог удержать подачу, и испанец ответил брейком — 4:4. По ощущениям, трибуны в большей степени поддерживали Карлоса, нежели его соперника, — шума явно было больше, когда очки брал действующий чемпион.

Равенство восстановилось, но оно было хрупким. И нарушил его Алькарас, подававший в нечётных геймах. В 10-м гейме испанец заработал сетбол на приёме, после того как исполнил укороченный, а Синнер дёрнулся к мячу, но упал. Этот сетбол Янник отыграл, но потом допустил двойную ошибку, а второй сетбол Карлос уже реализовал. На этом мяче, оказавшемся последним в этой партии, игроки гоняли друг друга по корту, и чуть успешнее оказался испанец — 6:4 за 45 минут.

Карлос Алькарас Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Второй сет у Алькараса не задался с первых секунд: стартовый гейм он начал с двойной ошибки. И то, что у него в концовке партии прорезалась подача (семь эйсов против двух в первом сете), не особо помогало. Синнер, реализовав тройной брейк-пойнт, взял подачу оппонента, а во втором гейме ушёл с брейк-пойнта и подтвердил преимущество — 2:0.

В дальнейшем итальянец не дал сопернику ни одной возможности сделать ответный брейк, хотя тот старательно искал свои шансы на приёме. Более того, в седьмом гейме испанец мог ещё раз упустить подачу. Карлос начал с 40:0, но потом пошли ошибки, в том числе две двойные подряд; брейк-пойнт он всё-таки отыграл. Что касается Янника, то при 5:4 он вышел подавать на партию. Этот 10-й гейм он провёл просто образцово: движение по корту, выбор ударов, точность — всё на высшем уровне. И сравнял счёт по сетам — 6:4 за 49 минут.

Янник Синнер Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Третью партию Алькарас начал едва ли не хуже, чем вторую, — две двойные ошибки за гейм! Двойной брейк-пойнт он, впрочем, отыграл и не дал Синнеру начать с брейка. В целом Яннику свои геймы давались куда легче, чем Карлосу, который в этом сете подавал с процентом попадания первой в районе 40%; кроме того, укороченные в его исполнении были далеко не всегда уместны.

Тем не менее предпосылок к тому, что кто-то сделает брейк, вроде бы не было. Особенно после того, как Алькарас под ноль отподавал в седьмом гейме. Однако в девятом гейме испанец дал слабину, чем его соперник и воспользовался. Последний розыгрыш получился весьма символичным: Карлос достал мяч из угла корта, но поскользнулся и упал, а Янник укоротил с лёта навылет и оформил брейк. Действующий чемпион грустно наблюдал за этим из партера. В 10-м гейме Синнер быстро подал на партию — 6:4 за 46 минут — и оказался в одном сете от титула.

В четвёртой партии Синнер добил соперника. Решающий шаг к титулу он сделал в третьем гейме, по ходу которого Алькарас не избежал очередной двойной ошибки. На брейк-пойнте испанец не подал первым мячом, а на второй подаче Янник принял навылет и вырвался вперёд — 2:1 с брейком.

В такой ситуации Алькарасу оставалось караулить свой шанс. И он у него появился. В восьмом гейме испанский теннисист после серии неточностей от Синнера заработал двойной брейк-пойнт. Янник, несмотря на сложную ситуацию, рисковал, а Карлос, такое впечатление, боялся ошибиться — и всё равно ошибался. Эти брейк-пойнты он упустил. И в 10-м гейме итальянец подал на титул — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа 6 минут.

Так Синнер впервые выиграл Уимблдон. И впервые же победил на мэйджоре, проводящемся не на харде. Ранее никому из итальянцев не удавалось взять ТБШ. Теперь Янник четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема». По этому показателю он догнал Джима Курье, Кена Розуолла и Гильермо Виласа. Этот титул стал для Синнера вторым в сезоне и 20-м вообще — столько же трофеев за карьеру у Даниила Медведева. Итальянский теннисист стал 23-м чемпионом Уимблдона в Открытой эре и 66-м за всю историю.

Что касается Алькараса, то он впервые уступил на траве в сезоне-2025 — до этого было 11 побед. И впервые проиграл финал ТБШ — после пяти побед. Кроме того, Синнер как чемпион заработал £ 3 млн призовых, а Алькарас как финалист — £ 1,52 млн.

Напомним, что в женском турнире победила Ига Швёнтек, повесившая две «баранки» Аманде Анисимовой. А в парном разряде титул завоевала Вероника Кудерметова — в паре с Элисе Мертенс.