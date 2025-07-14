«Это нормально?» Синнеру и Швёнтек припомнили допинг-скандалы после титулов Уимблдона

Не все считают сам факт приезда Янника и Иги в Лондон справедливым, но многие любители тенниса просто рады интересному турниру.

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл занимающего второе место в рейтинге ATP Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) в финале Уимблдона.

Итальянец и испанец подарили зрителям высочайшее качество тенниса, но это противостояние по уровню драматизма всё-таки не дотянуло до недавней титульной битвы на «Ролан Гаррос», когда Алькарас совершил камбэк с 0:2 по сетам и ушёл с трёх матчболов.

Синнер теперь является четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Янник по разу брал Уимблдон и US Open, а также дважды побеждал на Australian Open. Алькарас остаётся с пятью мэйджорами, испанец впервые уступил в финале ТБШ и вплотную подпустил к себе Синнера по количеству престижных трофеев, позволив ему обыграть себя впервые за шесть матчей.

Синнер и Алькарас одержали победы на всех турнирах «Большого шлема» с Australian Open — 2024 по Уимблдон-2025. Последний другой теннисист со «Шлемом» – Новак Джокович на US Open — 2023. Похоже, итальянец и испанец в ближайшее время продолжат тотально доминировать в ATP-туре, не замечая особой конкуренции со стороны остальных игроков.

Синнер стал чемпионом Уимблдона в мужской одиночной сетке, а у женщин трофей выиграла полька Ига Швёнтек. Янник и Ига не так давно отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Синнер был отстранён от тенниса с 9 февраля по 4 мая 2025 года из-за двух положительных допинг-тестов на стероид клостебол, полученных в марте 2024 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэлсе.

У Швёнтек в августе 2024 года был обнаружен запрещенный триметазидин. После расследования установили, что вещество попало в организм через загрязнённое регулируемое нерецептурное лекарство. Ига была временно отстранена от соревнований на месяц и лишена призовых за «тысячник» в Цинциннати, который проходил после взятия пробы.

Янник Синнер и Ига Швёнтек на чемпионском балу Уимблдона Фото: Пресс-служба Уимблдона

Синнер и Швёнтек уже успели станцевать на традиционном чемпионском балу Уимблдона, хотя итальянец изначально не горел желанием это делать.

«Это проблема. Я не очень хорошо танцую. Но ладно… Я справлюсь», — сказал Янник.

Не все в спортивном сообществе рады титулам Синнера и Швёнтек вскоре после допинг-скандалов. Например, британская газета The Telegraph выпустила статью с заголовком: «Ужасно, что в финале Уимблдона будут два игрока, отбывших бан за допинг».

Австралиец Ник Кирьос сейчас не играет из-за травмы. Ник известен своей жесткой критикой в адрес Синнера и Швёнтек. Он был приглашён комментировать финалы Уимблдона на телеканале TNT Sports. Кирьос несколько смягчил позицию по допинг-делам итальянца и польки, поэтому во время работы не заострял на этом внимание.

«Моё мнение известно – Синнера должны были отстранить на два года. Считаю ли я, что участие Синнера и Швёнтек в финале Уимблдона – это нормально? Нет, и многие люди со мной согласятся. Но решение принято, поэтому я не собирался сидеть и рассуждать об этом во время финалов. Они показали невероятный теннис. Синнер отбыл дисквалификацию, со сроками которой я не согласен. Однако он вернулся и показывает отличный теннис. Не похоже, что он сбился с пути. Синнер лишь прибавил за это время. Это в любом случае впечатляет, независимо от того, за что его дисквалифицировали», — сказал Кирьос в своём подкасте.

Всё-таки любители тенниса в основном радовались интересному турниру. В меньшей степени это касается женского финала, где Швёнтек разгромила Аманду Анисимову (6:0, 6:0). А вот противостояние Синнера и Алькараса многих чрезвычайно интригует.

«Что за соперничество! И ведь оно будет становиться только лучше в будущем», — отметил журналист The New York Times Кристофер Клэри.

«Янник – чемпион Уимблдона! После «Ролан Гаррос» я знала, что это произойдёт. Поздравляю с мастер-классом по силе духа. Карлос тоже провёл невероятный турнир. Будущее тенниса – огонь», — написала в соцсетях легендарная горнолыжница Линдси Вонн, которая любит теннис и часто катается с Янником.

Янник Синнер и Линдси Вонн Фото: Из личного архива Линдси Вонн

«Поздравляю Янника Синнера с его первой победой на Уимблдоне и очередным захватывающим поединком с Карлосом Алькарасом. Их развивающееся соперничество — подарок нашему спорту, и оно подкрепляется искренним уважением, которое оба проявляют друг к другу. Побеждают парни или проигрывают, они соревнуются с радостью, классом и спортивным мастерством. Именно это делает чемпионов великими», — отметил легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер.

«Синнер победил величайшего теннисиста в истории Новака Джоковича, а затем обыграл чемпиона двух последних турниров Карлоса Алькараса. Ух ты! Какой турнир! Очень рада за Янника. Какие замечательные две недели! Какой великий чемпион! После того, через что Синнер прошёл, проиграв в финале «Ролан Гаррос», он смог оправиться и выиграть этот титул в блестящем стиле — это просто невероятно», — считает шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс.

«Поздравляю Янника. Всегда с удовольствием смотрю ваши с Карлосом матчи – это невероятный теннис», — написала в соцсетях бывшая первая ракетка мира Ана Иванович.