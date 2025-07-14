Мирра взлетела в топ-5, Медведев целится в десятку: рейтинговые расклады после Уимблдона

Яркий Уимблдон 2025 года подошёл к концу. И теперь самое время подсчитать, как изменилась ситуация в рейтингах ATP и WTA. Обе организации опубликовали обновлённые таблицы — изучим их поподробнее. Мужской одиночный турнир выиграл Янник Синнер, который в финале отомстил Карлосу Алькарасу за поражение на «Ролан Гаррос». Итальянец одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Рейтинг 52 недель ATP на 14 июля
В скобках указано изменение позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.
1. Янник Синнер — 12 030 очков
2. Карлос Алькарас — 8600
3. Александр Зверев — 6310
4 (+1). Тейлор Фриц — 5035
5 (-1). Джек Дрейпер — 4650
6. Новак Джокович — 4130
7. Лоренцо Музетти — 3350
8. Хольгер Руне — 3340
9 (+1). Бен Шелтон — 3330
10 (+4). Андрей Рублёв — 3110
11 (+1). Фрэнсис Тиафо — 2940
12 (-1). Алекс де Минор — 2885
13 (+2). Каспер Рууд — 2855
14 (-5). Даниил Медведев — 2630
15 (+1). Артюр Фис — 2630.
Андрей Рублёв, который на Уимблдоне дошёл до четвёртого круга (то есть до 1/8 финала), продемонстрировал наибольший прогресс в лидирующей группе. Россиянин отыграл четыре строчки и вернулся в первую десятку. Но радоваться рано, самое сложное – впереди. Андрея, вновь ставшего первой ракеткой России, в ближайшее время могут ожидать большие очковые потери. В конце июля — начале августа у Рублёва сгорят 200 очков — по 100 за полуфинал Умага и четвертьфинал Вашингтона.
А середина следующего месяца — самый ответственный отрезок. Андрею предстоит подтверждать 650 очков за выход в финал на канадском «Мастерсе», а также 200 очков за 1/4 финала Цинциннати. Стоит отметить, что с сезона-2025 эти два «тысячника» (как мужские, так и женские) станут двухнедельными, с 96 участниками в каждой из одиночных сеток, но займут не четыре недели, а три, поскольку будут проходить внахлёст. В силу этого следует ожидать, что 4 августа изменений в рейтинге по сравнению с 28 июля не будет, 11 августа у игроков сгорят очки за прошлогоднюю Канаду (в 2024-м мужчины играли в Монреале, женщины — в Торонто; в этот раз будет наоборот), а 18 августа — уже и за Цинциннати.
Андрей Рублёв
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Чтобы понять, куда может откатиться Рублёв, построим проект рейтинга ATP на 18 августа. Для этого посчитаем очки, заработанные игроками в период с 19 августа 2024 года по 13 июля 2025 года.
Проект рейтинга ATP на 18 августа
1. Янник Синнер — 10 830 очков
2. Карлос Алькарас — 8590
3. Александр Зверев — 5490
4. Тейлор Фриц — 4975
5. Джек Дрейпер — 4440
6. Новак Джокович — 4130
7. Лоренцо Музетти — 3145
8. Бен Шелтон — 2890
9. Алекс де Минор — 2885
10. Хольгер Руне — 2750
11. Каспер Рууд — 2745
12. Даниил Медведев — 2620
13. Томми Пол — 2560
14. Карен Хачанов — 2510
15. Якуб Меншик — 2346
16. Андрей Рублёв — 2220.
В ближайшие пять недель суммы очков в этой таблице могут лишь увеличиться, но не уменьшиться. После Уимблдона теннисистов ожидает неделя трёх турниров ATP-250, далее идёт неделя с «пятисотником» в Вашингтоне, а потом уже будут обещанные «Мастерсы» на три недели.
Как видим, Рублёв рискует выпасть из топ-15. Интересно, что Андрей оказался единственным представителем лидирующей группы, который после Уимблдона будет не отдыхать, а лишь играть, играть, играть… Сперва его ожидает Лос-Кабос, далее — ATP-500 в Вашингтоне, ну а потом — два «Мастерса», куда уже приедут все сильнейшие. Их результаты, скорее всего, в значительной степени и определят картину на 18 августа.
В немного меньшей степени повлиять на расстановку могут июльские выступления. На этой неделе, помимо Рублёва, играет Каспер Рууд (норвежец выступит в Гштааде), а в Вашингтоне, напротив, сыграют Андрей и все его непосредственные конкуренты, кроме Рууда, Артюра Фиса и Карена Хачанова — последние двое вернутся на корт уже на «Мастерсах».
А вот перспективы Даниила Медведева выглядят довольно неплохо. В ближайшее время у чемпиона US Open 2021 года почти ничего не сгорает, так как год назад он выбывал после первого же матча на североамериканских «Мастерсах». Набирать очки Медведев может начать уже в Вашингтоне. И в случае успешных выступлений шансы Даниила вернуться в первую десятку весьма высоки.
Даниил Медведев
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
В первой шестёрке в ближайшее время изменений не ожидается. «Пятисотник» в Вашингтоне будет важен в разрезе борьбы за седьмое и восьмое места. Преимущество тут у Лоренцо Музетти, который в нашем проекте рейтинга опережает Бена Шелтона, своего ближайшего преследователя, на 255 очков. На восьмую строчку может заскочить и Медведев, но для этого ему желательно выиграть турнир в столице США. Вернуться в топ-10 Даниил может и в случае менее успешного выступления, однако для этого надо ожидать того же и от конкурентов.
Перестановки в первой шестёрке могут случиться уже по итогам «Мастерсов», не раньше. Причём первой двойки это не касается. Отрыв Янника Синнера от Карлоса Алькараса составляет 2240 очков. Это означает, что итальянец и после «Мастерсов» в любом случае останется первой ракеткой мира. После Уимблдона Синнер и Алькарас отдыхают и вернутся на корт уже на «Мастерсах», на которых можно отыграть максимум 2000 очков. Ну а Александр Зверев пока не претендует на что-то большее, нежели третья строчка. Более того, позициям немца угрожает Фриц, отстающий на 515 очков.
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
В женской сетке Уимблдона победила Ига Швёнтек, которая нанесла сокрушительное поражение Аманде Анисимовой.
Рейтинг 52 недель WTA на 14 июля
В скобках указано изменение позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.
1. Арина Соболенко — 12 420 очков
2. Кори Гауфф — 7669
3 (+1). Ига Швёнтек — 6813
4 (-1). Джессика Пегула — 6423
5 (+2). Мирра Андреева — 5163
6. Чжэн Циньвэнь — 4803
7 (+5). Аманда Анисимова — 4470
8. Мэдисон Киз — 4374
9 (-4). Жасмин Паолини — 3576
10 (-1). Паула Бадоса — 3454
11 (-1). Эмма Наварро — 3420
12 (+2). Каролина Мухова — 2881
13 (-2). Елена Рыбакина — 2806
14 (-1). Элина Свитолина — 2794
15. Диана Шнайдер — 2716
16 (+1). Екатерина Александрова — 2666
17 (+2). Людмила Самсонова — 2576
18. Дарья Касаткина — 2361
19 (+3). Клара Таусон — 2292
20 (+15). Белинда Бенчич — 2190.
Швёнтек обошла провалившую Уимблдон Джессику Пегулу (американка проиграла в первом круге) — и вернулась на третью строчку. Мирра Андреева впервые в карьере поднялась на пятое место — не только благодаря выходу в четвертьфинал, но и за счёт победы польки в финале. А вернее, за счёт поражения Аманды Анисимовой. Если бы американка завоевала титул, то пятой стала бы именно она, а не Андреева-младшая. Тем не менее Анисимова также может занести турнир себе в актив, несмотря на необъяснимый коллапс в финале. 0:6, 0:6 в смысле рейтинга ничем не отличается от поражения на тай-брейке в третьем сете. Аманда прыгнула на пять строчек и стала седьмой.
Также нельзя не отметить мощный подъём Белинды Бенчич, которая благодаря выходу в полуфинал вернулась в топ-20. А главной неудачницей стала Жасмин Паолини. Прошлогодняя финалистка в этот раз проиграла во втором круге — Камилла Рахимова приложила к этому руку.
Каковы шансы Мирры удержать пятое место? Очень и очень неплохие. Более того, 18-летняя россиянка и за четвёртую строчку может побороться. С одной стороны, у Андреевой вскоре сгорят 250 очков за титул в Яссах, который она защищать не будет, и 215 очков за 1/4 финала Цинциннати — вроде бы многовато. Однако Чжэн Циньвэнь, её ближайшая преследовательница, тоже теряет, пусть и чуть меньше: 250 – за титул в Палермо и 120 – за 1/8 финала в Цинциннати. Да, китаянка, в отличие от Мирры, едет играть «пятисотник» в Вашингтоне, однако у россиянки прямо сейчас комфортный отрыв в 360 очков.
Мирра Андреева
Фото: Julian Finney/Getty Images
Андреева и за четвёртую строчку может побороться. Джессика Пегула тоже едет в Вашингтон, но потом у неё в любом случае сгорят 1650 очков — это титул в Торонто и финал в Цинциннати. Как и в случае с мужчинами, построим здесь проект рейтинга по итогам североамериканских «тысячников».
Проект рейтинга WTA на 18 августа
1. Арина Соболенко — 11 010 очков
2. Кори Гауфф — 7539
3. Ига Швёнтек — 6113
4. Джессика Пегула — 4773
5. Мирра Андреева — 4698
6. Чжэн Циньвэнь — 4433
7. Мэдисон Киз — 4364
8. Аманда Анисимова — 3687
9. Жасмин Паолини — 3456
10. Эмма Наварро — 3030
11. Елена Рыбакина — 2796
12. Екатерина Александрова — 2656
13. Каролина Мухова — 2653
14. Элина Свитолина — 2609
...19. Людмила Самсонова — 2145
...22. Диана Шнайдер — 1956.
В первой тройке изменений в ближайшее время не ожидаем, а за четвёртую строчку развернётся борьба с участием четырёх теннисисток. Чуть впереди здесь Пегула и Андреева, причём Мирра уступает Джессике не так и много, всего 75 очков. Хорошие перспективы у Екатерины Александровой, которая, помимо «тысячников», ещё и в Вашингтоне сыграет. Александрова никогда не поднималась в рейтинге выше 15-й строчки, а тут и на топ-10 может замахнуться.
А вот Диана Шнайдер рискует выпасть из топ-20. У неё сгорят 250 очков за титул в Будапеште, который она не защищает (турнир отменили, а на другие соревнования на соответствующей неделе Диана не заявилась). Потом россиянка лишится 390 очков за полуфинал в Торонто и 120 — за 1/8 финала в Цинциннати. В Вашингтоне Шнайдер тоже не играет, поэтому ей необходимо будет брать своё уже в Монреале и Цинциннати.