Мирра взлетела в топ-5, Медведев целится в десятку: рейтинговые расклады после Уимблдона

Яркий Уимблдон 2025 года подошёл к концу. И теперь самое время подсчитать, как изменилась ситуация в рейтингах ATP и WTA. Обе организации опубликовали обновлённые таблицы — изучим их поподробнее. Мужской одиночный турнир выиграл Янник Синнер, который в финале отомстил Карлосу Алькарасу за поражение на «Ролан Гаррос». Итальянец одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Рейтинг 52 недель ATP на 14 июля

В скобках указано изменение позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

1. Янник Синнер — 12 030 очков

2. Карлос Алькарас — 8600

3. Александр Зверев — 6310

4 (+1). Тейлор Фриц — 5035

5 (-1). Джек Дрейпер — 4650

6. Новак Джокович — 4130

7. Лоренцо Музетти — 3350

8. Хольгер Руне — 3340

9 (+1). Бен Шелтон — 3330

10 (+4). Андрей Рублёв — 3110

11 (+1). Фрэнсис Тиафо — 2940

12 (-1). Алекс де Минор — 2885

13 (+2). Каспер Рууд — 2855

14 (-5). Даниил Медведев — 2630

15 (+1). Артюр Фис — 2630.

Андрей Рублёв, который на Уимблдоне дошёл до четвёртого круга (то есть до 1/8 финала), продемонстрировал наибольший прогресс в лидирующей группе. Россиянин отыграл четыре строчки и вернулся в первую десятку. Но радоваться рано, самое сложное – впереди. Андрея, вновь ставшего первой ракеткой России, в ближайшее время могут ожидать большие очковые потери. В конце июля — начале августа у Рублёва сгорят 200 очков — по 100 за полуфинал Умага и четвертьфинал Вашингтона.

А середина следующего месяца — самый ответственный отрезок. Андрею предстоит подтверждать 650 очков за выход в финал на канадском «Мастерсе», а также 200 очков за 1/4 финала Цинциннати. Стоит отметить, что с сезона-2025 эти два «тысячника» (как мужские, так и женские) станут двухнедельными, с 96 участниками в каждой из одиночных сеток, но займут не четыре недели, а три, поскольку будут проходить внахлёст. В силу этого следует ожидать, что 4 августа изменений в рейтинге по сравнению с 28 июля не будет, 11 августа у игроков сгорят очки за прошлогоднюю Канаду (в 2024-м мужчины играли в Монреале, женщины — в Торонто; в этот раз будет наоборот), а 18 августа — уже и за Цинциннати.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чтобы понять, куда может откатиться Рублёв, построим проект рейтинга ATP на 18 августа. Для этого посчитаем очки, заработанные игроками в период с 19 августа 2024 года по 13 июля 2025 года.

Проект рейтинга ATP на 18 августа

1. Янник Синнер — 10 830 очков

2. Карлос Алькарас — 8590

3. Александр Зверев — 5490

4. Тейлор Фриц — 4975

5. Джек Дрейпер — 4440

6. Новак Джокович — 4130

7. Лоренцо Музетти — 3145

8. Бен Шелтон — 2890

9. Алекс де Минор — 2885

10. Хольгер Руне — 2750

11. Каспер Рууд — 2745

12. Даниил Медведев — 2620

13. Томми Пол — 2560

14. Карен Хачанов — 2510

15. Якуб Меншик — 2346

16. Андрей Рублёв — 2220.

В ближайшие пять недель суммы очков в этой таблице могут лишь увеличиться, но не уменьшиться. После Уимблдона теннисистов ожидает неделя трёх турниров ATP-250, далее идёт неделя с «пятисотником» в Вашингтоне, а потом уже будут обещанные «Мастерсы» на три недели.

Как видим, Рублёв рискует выпасть из топ-15. Интересно, что Андрей оказался единственным представителем лидирующей группы, который после Уимблдона будет не отдыхать, а лишь играть, играть, играть… Сперва его ожидает Лос-Кабос, далее — ATP-500 в Вашингтоне, ну а потом — два «Мастерса», куда уже приедут все сильнейшие. Их результаты, скорее всего, в значительной степени и определят картину на 18 августа.

В немного меньшей степени повлиять на расстановку могут июльские выступления. На этой неделе, помимо Рублёва, играет Каспер Рууд (норвежец выступит в Гштааде), а в Вашингтоне, напротив, сыграют Андрей и все его непосредственные конкуренты, кроме Рууда, Артюра Фиса и Карена Хачанова — последние двое вернутся на корт уже на «Мастерсах».

А вот перспективы Даниила Медведева выглядят довольно неплохо. В ближайшее время у чемпиона US Open 2021 года почти ничего не сгорает, так как год назад он выбывал после первого же матча на североамериканских «Мастерсах». Набирать очки Медведев может начать уже в Вашингтоне. И в случае успешных выступлений шансы Даниила вернуться в первую десятку весьма высоки.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первой шестёрке в ближайшее время изменений не ожидается. «Пятисотник» в Вашингтоне будет важен в разрезе борьбы за седьмое и восьмое места. Преимущество тут у Лоренцо Музетти, который в нашем проекте рейтинга опережает Бена Шелтона, своего ближайшего преследователя, на 255 очков. На восьмую строчку может заскочить и Медведев, но для этого ему желательно выиграть турнир в столице США. Вернуться в топ-10 Даниил может и в случае менее успешного выступления, однако для этого надо ожидать того же и от конкурентов.

Перестановки в первой шестёрке могут случиться уже по итогам «Мастерсов», не раньше. Причём первой двойки это не касается. Отрыв Янника Синнера от Карлоса Алькараса составляет 2240 очков. Это означает, что итальянец и после «Мастерсов» в любом случае останется первой ракеткой мира. После Уимблдона Синнер и Алькарас отдыхают и вернутся на корт уже на «Мастерсах», на которых можно отыграть максимум 2000 очков. Ну а Александр Зверев пока не претендует на что-то большее, нежели третья строчка. Более того, позициям немца угрожает Фриц, отстающий на 515 очков.

Карлос Алькарас и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В женской сетке Уимблдона победила Ига Швёнтек, которая нанесла сокрушительное поражение Аманде Анисимовой.

Рейтинг 52 недель WTA на 14 июля

В скобках указано изменение позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

1. Арина Соболенко — 12 420 очков

2. Кори Гауфф — 7669

3 (+1). Ига Швёнтек — 6813

4 (-1). Джессика Пегула — 6423

5 (+2). Мирра Андреева — 5163

6. Чжэн Циньвэнь — 4803

7 (+5). Аманда Анисимова — 4470

8. Мэдисон Киз — 4374

9 (-4). Жасмин Паолини — 3576

10 (-1). Паула Бадоса — 3454

11 (-1). Эмма Наварро — 3420

12 (+2). Каролина Мухова — 2881

13 (-2). Елена Рыбакина — 2806

14 (-1). Элина Свитолина — 2794

15. Диана Шнайдер — 2716

16 (+1). Екатерина Александрова — 2666

17 (+2). Людмила Самсонова — 2576

18. Дарья Касаткина — 2361

19 (+3). Клара Таусон — 2292

20 (+15). Белинда Бенчич — 2190.

Швёнтек обошла провалившую Уимблдон Джессику Пегулу (американка проиграла в первом круге) — и вернулась на третью строчку. Мирра Андреева впервые в карьере поднялась на пятое место — не только благодаря выходу в четвертьфинал, но и за счёт победы польки в финале. А вернее, за счёт поражения Аманды Анисимовой. Если бы американка завоевала титул, то пятой стала бы именно она, а не Андреева-младшая. Тем не менее Анисимова также может занести турнир себе в актив, несмотря на необъяснимый коллапс в финале. 0:6, 0:6 в смысле рейтинга ничем не отличается от поражения на тай-брейке в третьем сете. Аманда прыгнула на пять строчек и стала седьмой.

Также нельзя не отметить мощный подъём Белинды Бенчич, которая благодаря выходу в полуфинал вернулась в топ-20. А главной неудачницей стала Жасмин Паолини. Прошлогодняя финалистка в этот раз проиграла во втором круге — Камилла Рахимова приложила к этому руку.

Каковы шансы Мирры удержать пятое место? Очень и очень неплохие. Более того, 18-летняя россиянка и за четвёртую строчку может побороться. С одной стороны, у Андреевой вскоре сгорят 250 очков за титул в Яссах, который она защищать не будет, и 215 очков за 1/4 финала Цинциннати — вроде бы многовато. Однако Чжэн Циньвэнь, её ближайшая преследовательница, тоже теряет, пусть и чуть меньше: 250 – за титул в Палермо и 120 – за 1/8 финала в Цинциннати. Да, китаянка, в отличие от Мирры, едет играть «пятисотник» в Вашингтоне, однако у россиянки прямо сейчас комфортный отрыв в 360 очков.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Андреева и за четвёртую строчку может побороться. Джессика Пегула тоже едет в Вашингтон, но потом у неё в любом случае сгорят 1650 очков — это титул в Торонто и финал в Цинциннати. Как и в случае с мужчинами, построим здесь проект рейтинга по итогам североамериканских «тысячников».

Проект рейтинга WTA на 18 августа

1. Арина Соболенко — 11 010 очков

2. Кори Гауфф — 7539

3. Ига Швёнтек — 6113

4. Джессика Пегула — 4773

5. Мирра Андреева — 4698

6. Чжэн Циньвэнь — 4433

7. Мэдисон Киз — 4364

8. Аманда Анисимова — 3687

9. Жасмин Паолини — 3456

10. Эмма Наварро — 3030

11. Елена Рыбакина — 2796

12. Екатерина Александрова — 2656

13. Каролина Мухова — 2653

14. Элина Свитолина — 2609

...19. Людмила Самсонова — 2145

...22. Диана Шнайдер — 1956.

В первой тройке изменений в ближайшее время не ожидаем, а за четвёртую строчку развернётся борьба с участием четырёх теннисисток. Чуть впереди здесь Пегула и Андреева, причём Мирра уступает Джессике не так и много, всего 75 очков. Хорошие перспективы у Екатерины Александровой, которая, помимо «тысячников», ещё и в Вашингтоне сыграет. Александрова никогда не поднималась в рейтинге выше 15-й строчки, а тут и на топ-10 может замахнуться.

А вот Диана Шнайдер рискует выпасть из топ-20. У неё сгорят 250 очков за титул в Будапеште, который она не защищает (турнир отменили, а на другие соревнования на соответствующей неделе Диана не заявилась). Потом россиянка лишится 390 очков за полуфинал в Торонто и 120 — за 1/8 финала в Цинциннати. В Вашингтоне Шнайдер тоже не играет, поэтому ей необходимо будет брать своё уже в Монреале и Цинциннати.