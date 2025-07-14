Как Мирра Андреева и Медведев перейдут с травы на хард? Расписание турниров июля

Ближайшие недели богаты на теннисные события — вслед за Уимблдоном теннисисты разъедутся на более мелкие соревнования в Европе и Америке.

Едва завершился третий в сезоне турнир «Большого шлема» – Уимблдон – как теннисный тур стремительно разбрёлся по странам и континентам. Во второй половине июля состоятся небольшие турниры на грунте и харде в Европе и Америке, после чего в последних числах июля теннисисты дружно приедут на полуторанедельный «Мастерс» в Канаде. Посмотрим, кто и где из топовых игроков собирается сыграть.

ATP-250. Лос-Кабос (Мексика). 14-19 июля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Андрей Рублёв (шестая ракетка мира на дату заявки на турнир), Алехандро Давидович-Фокина (28), Денис Шаповалов (31), Кентен Алис (48), Даниэль Альтмайер (52), Бу Юньчаокэтэ (69), Александр Ковачевич (77), Александар Вукич (83), Алибек Качмазов (173).

Полный заявочный лист.

Мексиканский турнир появился в 2016 году и уже сумел основательно закрепиться в ATP-туре. Среди прочих чемпионом в 2022-м тут стал и россиянин Даниил Медведев, одолевший в финале британца Кэмерона Норри. В нынешнем году посев возглавил Андрей Рублёв, который освобождён от матчей первого круга. А благодаря массовому отдыху топовых теннисистов после связки двух «Шлемов» — «Ролан Гаррос» и Уимблдона – в сетку по рейтингу пробился и Алибек Качмазов.

ATP-250. Гштаад (Швейцария). 14-20 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Каспер Рууд (16), Александр Бублик (45), Давид Гоффен (50/WC), Педро Мартинес-Портеро (54), Томас Мартин Этчеверри (63), Франсиско Комесанья (64), Ласло Джере (65), Роберто Карбальес-Баэна (70).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Швейцарии берёт своё начало в 1897 году, а с 1915 года турнир обосновался в Гштааде. Рекордсменом по количеству титулов тут является австралиец Рой Эмерсон – пять. Чемпионами среди прочих был и россияне – Евгений Кафельников (1995) и Михаил Южный (2013). Также финалистом становился Игорь Андреев (2004, 2008). Действующим победителем турнира является итальянец Маттео Берреттини. В нынешнем году сетку возглавили норвежец Каспер Рууд (чемпион-2021 и 2022) и Александр Бублик, представляющий Казахстан.

ATP-250. Бостад (Швеция). 14-20 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Франсиско Серундоло (18), Таллон Грикспор (35), Нуну Боржеш (38), Себастьян Баэс (39), Камило Уго Карабельи (53), Лучано Дардери (56), Дамир Джумхур (68), Уго Дельен (81).

Полный заявочный лист.

Международный турнир в Швеции проводится с 1948 года. Рекордсменом по количеству титулов тут является местный теннисист Магнус Густафссон – четыре. Побеждали здесь также Карлос Мойя (2002), Рафаэль Надаль (2005), Давид Феррер (2007, 2012, 2017), Каспер Рууд (2021) и россиянин Андрей Рублёв (2023). Финалистом тут был Николай Давыденко (2006), а в прошлом сезоне до решающего матча добрался Рафаэль Надаль, как оказалось затем, — последнего в его славной карьере. А действующим чемпионом Бостада является португалец Нуну Боржеш.

WTA-250. Гамбург (Германия). 14-20 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Екатерина Александрова (18/WC), Татьяна Мария (43), Даяна Ястремская (46), Ева Лис (62), Лоис Буассон (67/WC), Анна Бондарь (69), Моюка Утидзима (73), Виктория Томова (83), Мария Тимофеева (Q).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир появился ещё в XIX веке. А женский разыгрывается с перерывами с 1983 года. Последняя длительная пауза была с 2003 по 2020 год. После ковида соревнования возобновились, в 2024-м понизили статус до WTA-125, а в этом году опять в Гамбург вернулись соревнования категории 250. Сетку возглавила россиянка Екатерина Александрова, а квалификационный отбор успешно прошла Мария Тимофеева.

WTA-250. Яссы (Румыния). 14-20 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участницы: Элина Аванесян (48), Жаклин Кристиан (51), Энн Ли (65), Нурия Парризас-Диас (85), Хиль Белен Тайхман (92), Варвара Грачёва (111), Ирина Бегу (119), Мария Карле (122), Дарья Лодикова (410/Q).

Полный заявочный лист.

Челленджер в Яссах появился в 2020 году – сначала у мужчин, а затем и у женщин. В 2024-м тут впервые был разыгран турнир категории WTA-500, и первой чемпионкой стала юная Мирра Андреева. В этом году россиянка не поехала защищать титул, а сетку возглавила прошлогодняя финалистка Элина Аванесян. Через квалификацию в основу пробилась Дарья Лодикова.

ATP-250. Умаг (Хорватия). 20-26 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Франсиско Серундоло (18), Таллон Грикспор (34), Камило Уго Карабельи (55), Лучано Дардери (56), Дамир Джумхур (68), Роберто Карбальес-Баэна (71), Вит Коприва (82), Рафаэль Коллиньон (87).

Полный заявочный лист.

Турнир в Умаге проводится с 1990 года. Чемпионами тут среди прочих становились советский теннисист Дмитрий Поляков (1991), россияне Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2017), до финала добирался Игорь Андреев (2008). В 2021-м чемпионом оказался Карлос Алькарас, в 2022-м его в финале обыграл Янник Синнер. Действующим победителем является аргентинец Франсиско Серундоло.

ATP-250. Кицбюэль (Австрия). 20-26 июля

Грунт, открытые корты.

Топ-участники: Александр Бублик (30), Маттео Берреттини (35), Себастьян Баэс (38), Роберто Баутиста-Агут (43), Педро Мартинес-Портеро (52), Томас Мартин Этчеверри (53), Ласло Джере (61), Франсиско Комесанья (65).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Австрии проводится с 1894 года. Он разыгрывался в Праге, Вене, Зальцбурге, Пёрчахе, Кицбюэле, Граце, а с 1969 года окончательно обосновался в Кицбюэле. Рекордсменом по количеству титулов в Открытую эру тут является аргентинец Гильермо Вилас – четыре. В прошлом году чемпионом стал Маттео Берреттини.

Маттео Берреттини Фото: Cameron Spencer/Getty Images

ATP-500. Вашингтон (США). 21-27 июля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Тейлор Фриц (5), Лоренцо Музетти (7), Хольгер Руне (8/WC), Даниил Медведев (9), Бен Шелтон (10), Алекс де Минор (11), Фрэнсис Тиафо (12), Томми Пол (13), Андрей Рублёв (14).

Полный заявочный лист.

Турнир в Вашингтоне разыгрывается с 1969 года. Рекордсменом по количеству титулов тут является Андре Агасси – пять. До финала среди прочих добирались россияне Евгений Кафельников (1999) и Даниил Медведев (2019). Действующий чемпион Вашингтона – американец Себастьян Корда. В этом году на турнир заявились среди прочих россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

WTA-500. Вашингтон (США). 21-27 июля

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Джессика Пегула (3), Чжэн Циньвэнь (5/WC), Мэдисон Кис (6), Паула Бадоса (9), Эмма Наварро (10), Елена Рыбакина (11), Диана Шнайдер (12), Аманда Анисимова (13), Екатерина Александрова (18).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Вашингтоне проводится с 2012 года, а переехал он из Колледж-Парка. Чемпионками тут становились среди прочих и россиянки – Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017), Людмила Самсонова (2022). До финала доходила Анастасия Павлюченкова (2012, 2015). Действующей победительницей является Паула Бадоса. А среди участниц нынешнего розыгрыша заявлены и россиянки – Диана Шнайдер и Екатерина Александрова.

Диана Шнайдер Фото: Dan Istitene/Getty Images

WTA-250. Прага (Чехия). 21-27 июля

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Линда Носкова (30), Ван Синьюй (33), Ребекка Шрамкова (36), Даяна Ястремская (42), Мари Боузкова (47), Элина Аванесян (48), Жаклин Кристиан (50), Анастасия Павлюченкова (53).

Полный заявочный лист.

Этот турнир появился в 2010 году под эгидой ITF, а с 2015-го получил лицензию WTA-250 (WTA International). До этого был турнир WTA, образованный в 1995 году и с 2011-го года понизивший уровень до ITF. Чемпионками среди прочих тут были и россиянки – Динара Сафина (2005), Вера Звонарёва (2008), финалисткой-2022 становилась Анастасия Потапова. В 2023 году турнир печально прославился скандалом с недопуском российских теннисисток на территорию страны. В этом году среди участниц значится Анастасия Павлюченкова.

ATP Masters 1000. Торонто (Канада). 26 июля — 7 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (3), Джек Дрейпер (4), Тейлор Фриц (5), Новак Джокович (6), Лоренцо Музетти (7), Хольгер Руне (8), Даниил Медведев (9), Андрей Рублёв (14), Карен Хачанов (20).

Полный заявочный лист.

Канадский турнир появился очень давно – аж в 1881 году, а спустя 90 лет с созданием «Мастерс-серии» он занял своё постоянное место среди представителей так называемой супердевятки. Его отличительной чертой является чередование городов: соревнования проводятся одновременно у мужчин и женщин, но у кого-то в Торонто, а у кого-то – в Монреале. И на следующий год происходит смена. В частности, в сезоне-2025 мужчины соревнуются в Торонто, а женщины – в Монреале. Рекордсменами по количеству титулов в Канаде в Открытую эру являются Иван Лендл (шесть) и Рафаэль Надаль (пять). Отличались в Канаде и отечественные теннисисты – Андрей Чесноков (1991), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021). До финала добирались Евгений Кафельников (1999), тот же Медведев (2019) и Андрей Рублёв (2024). В нынешнем году турнир растянется на полторы недели. В заявку среди прочих попала и тройка сильнейших россиян – Медведев, Рублёв, Карен Хачанов.

WTA 1000. Монреаль (Канада). 26 июля — 7 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (2), Джессика Пегула (3), Ига Швёнтек (4), Жасмин Паолини (5), Чжэн Циньвэнь (6), Мирра Андреева (7), Мэдисон Киз (8), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (17), Людмила Самсонова (19), Анна Калинская (39), Анастасия Потапова (44), Вероника Кудерметова (46), Анастасия Павлюченкова (50), Полина Кудерметова (64).

Полный заявочный лист.

У женщин рекордсменками по количеству титулов в Открытую эру являются Крис Эверт и Моника Селеш – по четыре. Отличались тут и отечественные теннисистки – Динара Сафина (2008), Елена Дементьева (2009). Финалистками были Наталья Зверева (1988), Лина Красноруцкая (2003), Елена Лиховцева (2004), Мария Шарапова (2009), Вера Звонарёва (2010) и Людмила Самсонова (2023). Чемпионкой двух последних лет является американка Джессика Пегула.