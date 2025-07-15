Российская теннисистка дебютировала в WTA в 29 лет. Она забрала у соперницы пять геймов

Дарья Лодикова преодолела квалификацию и сыграла в основе в Яссах. В Лос-Кабосе и Гамбурге наши спортсмены также показали первые результаты.

Только что завершился третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон, а вместе с ним к концу подошёл и весь короткий травяной сезон. Теннисисты разъехались на грунтовые и хардовые соревнования в Европе и Америке. На третьей неделе июля россияне оказались в сетках Лос-Кабоса, Гамбурга и Ясс. Как же стартовали представители России?

Всё началось в мексиканском Лос-Кабосе на турнире категории ATP-250. Эти соревнования появились в календаре ATP-тура в 2016 году. Отметим, что в 2022 году победителем здесь стал Даниил Медведев. В решающем матче он обыграл Кэмерона Норри из Великобритании. В прошлом сезоне соревнования прошли в феврале. Титул завоевал австралиец Джордан Томпсон. В этом году розыгрыш проходит с 14 по 19 июля. Общий призовой фонд — $ 889 890. Первым сеяным стал Андрей Рублёв, который начнёт свой путь на турнире со второго круга.

В основную сетку соревнований попал ещё один россиянин — Алибек Качмазов, занимающий 183-ю строчку мирового рейтинга. В 2025 году он провел всего один матч на уровне ATP, уступив в первом круге хардового турнира в Монпелье. На «Ролан Гаррос», Australian Open и Уимблдоне Алибек не смог пройти квалификацию. Свои лучшие результаты россиянин демонстрировал на «челленджерах». В конце апреля Качмазов дошёл до финала в Кванджу (Южная Корея), а после – до полуфинала в Гуанчжоу (Китай).

На старте турнира в Лос-Кабосе Качмазов встречался с аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем. Это первая встреча теннисистов на уровне ATP. Первый сет продлился 36 минут. В начале партии оба теннисиста забрали геймы на своей подаче. В середине сета Фиковичу удалось сделать брейк, воспользовавшись несколькими неточностями Качмазова. Аргентинец реализовал свой шанс на приёме и повёл по счёту — 5:3. Качмазов после потерянной подачи попытался вернуть баланс, но устойчивость Фиковича на собственной подаче не позволила россиянину отыграть брейк. Далее аргентинец уверенно завершил сет со счётом 6:3. Во второй партии Качмазов сразу проиграл гейм на своей подаче, счёт стал 0:1. В ответных геймах Алибек предпринял попытку взять подачу соперника, но упущенные шансы и отличная работа аргентинца не позволили осуществить обратный брейк. При счёте 1:4 Хуан Пабло взял ещё одну подачу соперника, а после довёл сет до победного конца — 6:3, 6:2.

У женщин продолжился грунтовый турнир WTA-250 в Гамбурге. Соревнования были организованы в 1896 году как часть Международного чемпионата Германии и проходят с паузами. Так, с 2003 по 2020 год розыгрыш не проводился, а в 2021-м был перезапущен при содействии организаторов мужского турнира в Гамбурге. В 2024-м статус понизили до WTA-125, однако в этом сезоне снова вернули категорию 250. Призовой фонд составляет € 275 094. Сетку возглавила россиянка Екатерина Александрова. На старте она сыграет с Эвой Веддер из Нидерландов.

Через квалификацию в основную сетку пробилась Мария Тимофеева, которая занимает 250-е место в мировом рейтинге. В финале квалификации Тимофеева разгромила Жибек Куламбаеву из Казахстана – 6:1; 6:2. Мария — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде (Будапешт-2023). Наивысшее место в мировом женском рейтинге — 93-е. В текущем сезоне россиянка провела 40 матчей: 20 побед — 20 поражений. На Australian Open Тимофеева прошла первый круг квалификации, но во втором круге уступила американке Эмине Бектас.

В первом круге в Гамбурге Мария сыграла с представительницей Словении Каей Юван. Они встречались на уровне WTA лишь однажды — в 2023 году в четвертьфинале турнира в Будапеште. Тогда россиянка одержала победу в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:2.

С самого начала матча на корте завязалась борьба за каждое очко. В стартовых геймах обе теннисистки уверенно держали свои подачи. В середине партии Юван смогла навязать давление на подаче россиянки и реализовала брейк-пойнт. После взятия чужой подачи Кая проиграла гейм на своей. Мария далее не дала сопернице подать на сет, и счёт стал 5:5. Судьба партии решилась на тай-брейке, где Тимофеева проиграла — 6:7 (4:7).

Дождливая погода в Гамбурге внесла свои коррективы в игровой день. Центральный корт оборудован раздвижной крышей, поэтому на часть матчей осадки не повлияли, а вот встречу Тимофеевой и Юван прерывали дважды: сначала на тай-брейке в первой партии, а затем и во второй при счёте 2:1 (15:0) в пользу представительницы Словении. После перерыва Кая взяла четыре гейма подряд. Россиянка ошибалась на своей подаче, а словенка уверенно удерживала преимущество и в концовке добыла брейк, завершив матч на приёме — 6:7 (4:7), 1:6.

Турнир в Яссах появился в 2020 году сначала у мужчин, а затем – у женщин и относился к «челленджерам». В 2024-м категория соревнований изменилась на WTA-250. Первой победительницей стала россиянка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она одолела Элину Аванесян, которая позднее перешла под флаг Армении, а в этом сезоне возглавила сетку турнира.

Изначально россиянок в розыгрыше-2025 не было, однако неожиданно успешно преодолела квалификацию и впервые в карьере пробилась в основную сетку WTA 29-летняя Дарья Лодикова. Она родилась в Северодвинске, начала заниматься теннисом в семь лет, а с 2013 года является мастером спорта России. Дарья окончила Северодвинскую городскую гимназию с золотой медалью, а после обучалась в Северном (Арктическом) федеральном университете.

Лодикова специализируется на выступлениях преимущественно на турнирах ITF, где на данный момент взяла 21 титул: восемь в одиночном разряде и 13 – в парном. В рейтинге WTA лучший результат Дарьи — 296-е место (декабрь 2024 года), а в текущем рейтинге россиянка занимает 415-е место. В 2023 году Лодикова дебютировала в основной сетке турнира WTA в паре — в Гонконге. По данным WTA, теннисистка сыграла 472 матча в одиночном и парном разрядах, заработав свыше $ 130 000 призовых. Наиболее успешна россиянка на грунте, где демонстрирует более стабильную игру.

В мае этого года Лодикова опубликовала пост по итогам турнира W35 в Хорватии, где она в паре с Аной Кандиотту из Бразилии дошла до финала. В решающем матче они уступили дуэту Катарины Кужмовой и Стефани Юдитх Виссхер со счётом 4:6, 6:1, [9:11].

«На этой неделе играли в паре с Аной Кандиотту и стали финалистками на W35 в Боле (Хорватия)! Провели четыре захватывающих матча каждый по три сета! В полуфинале уступали 6:9 на тай-брейке и выиграли с третьего матчбола 11:9. Затем играли финал через 30 минут и уступили всего 9:11 в третьем сете! Столько эмоций на этой неделе! В результате сделали с Аной хороший подарок мне на день рождения! Спасибо, Ана! Мы выложились на этой неделе! В следующий раз, дай бог, мы станем чемпионками! Спасибо всем, кто поддерживает меня! Это очень много значит!» — написала Лодикова.

Перед началом турнира в Яссах Лодикова выиграла турнир W35 в Бузэу (Румыния) в паре с Еленой Бертеа, после чего переехала в другой румынский город — Яссы, где успешно прошла квалификацию и пробилась в основную сетку. Там Дарья дебютировала на уровне WTA в матче с представительницей Румынии Жаклин Кристиан, которая занимает 51-ю строчку в мировом рейтинге.

Стартовая партия продемонстрировала явное доминирование Жаклин Кристиан. Уже в третьем гейме Лодикова столкнулась с первым серьёзным испытанием на своей подаче и уступила. Далее Дарья снова потеряла подачу — соперница уверенно реализовала ещё один брейк в пятом гейме. Румынка не позволила россиянке ни разу навязать борьбу, что обеспечило ей комфортное преимущество по ходу сета. Счёт по итогам первой партии — 6:1 в пользу Кристиан.

В начале второго сета Лодикова сумела настроиться, однако стабильность Кристиан на приёме вновь дала о себе знать. Россиянка потеряла подачу, позволив сопернице выйти вперёд — 3:2. Тем не менее Дарье удалось ответить — 3:3: пошёл парад брейков, но в концовке Кристиан уверенно довела партию и весь матч до логического завершения — 6:1, 6:4.

После поражения Дарьи Лодиковой в основной сетке соревнований в Яссах не осталось россиян, а вот в Гамбурге готовится ещё выступить первая сеяная Екатерина Александрова. В среду, 16 июля, она сразится с Эвой Веддер (249) из Нидерландов в первом круге. В Лос-Кабосе на корт должен выйти и лидер рейтинга среди российских мужчин Андрей Рублёв. Во втором круге он сыграет с мексиканцем Алексом Эрнандесом (493). За всеми событиями следите на «Чемпионате».