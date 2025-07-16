Зверев пригласил в команду Тони и Рафу Надаля. Но вытащат ли они 3-ю ракетку мира из ямы?

Уже привычное для теннисного человека постшлемовое беззвучие нарушила ворвавшаяся из вечно шумной Испании новость: Александр Зверев начал работу с Надалями. Да, великий Рафаэль и его столь же легендарный дядя Тони могут присоединиться к команде третьей ракетки мира.

Точнее, Александр и Тони уже тренируются в академии Рафы на Мальорке – том самом острове, где сейчас проживает и наслаждается жизнью 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос». Новое теннисное сотрудничество сначала было заявлено немецким Sky Sport, а затем подтверждено пользователями – роликом с испанских кортов.

Сообщается, что Зверев и Надали только присматриваются друг к другу и принимают решение о долгосрочной работе. Но если всё срастётся, то Тони станет постоянным тренером Александра, а Рафа будет включаться в процесс только периодически, в качестве ментора.

Звучит всё вполне перспективно и радужно, однако вопросов вызывает больше, чем даёт ответов. Тем более что совсем недавно – с 2021 по 2024 год – Тони Надаль входил в команду некогда очень перспективного канадца Феликса Оже-Альяссима. И за эти несколько сезонов именитый испанец не смог решить проблемы молодого теннисиста. С одной стороны, Феликс выиграл три хардовых турнира серии ATP-250 и два «пятисотника». Даже забрался в топ-10 рейтинга. Но с другой – к концу 2022 года Оже-Альяссим оказался настолько истощён, что по ходу сезона-2023 боролся то с травмой колена, то с болью в плече, то ещё с чем-нибудь.

Однако это осталось в прошлом. Идём по тому, что важно для нас и для Зверева с Надалем сегодня.

Тони Надаль и Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После поражения от Артура Риндеркнеша в первом круге Уимблдона Александр провёл крайне депрессивную пресс-конференцию. Тоску навевало всё: настроение теннисиста, тон его голоса и слова.

«Иногда чувствую себя очень одиноким. Я говорил, что борюсь с этим всем после Открытого чемпионата Австралии. Просто не знаю… пытаюсь найти способы выбраться из этой ямы. Но снова и снова оказываюсь в ней. В целом я чувствую себя довольно одиноким в жизни сейчас, и это чувство не очень приятное.

Как собираюсь справляться? Может, с помощью терапии? Возможно. Может быть, впервые в жизни мне это понадобится. Я прошёл через множество трудностей со СМИ и в жизни в целом. Никогда раньше не чувствовал себя таким опустошённым. Просто не хватало радости во всём, что я делаю. Это не обязательно касается тенниса. Просто не хватало радости и вне тенниса», – признался Александр.

Александр Зверев на Уимблдоне Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

А ведь Тони Надаль заговорил об этом ещё до Уимблдона. В интервью французскому изданию RTL испанец сказал следующее:

«По моему мнению, Зверев испытывает ментальные проблемы. Например, во время прошлогоднего финала «Ролан Гаррос» с Алькарасом он выиграл третий сет, а в начале четвёртого вспомнил, что играет против Карлоса, одного из лучших теннисистов в мире. Александр начал общаться и ругаться со своей командой, и через 10 минут счёт стал 0:4. Такое не должно происходить. По-моему, Звереву нужно с этим разбираться.

У него есть всё. Раньше Александр играл хорошо – помню его победы над Рафой и Роджером. И если он хочет побеждать, брать «Шлемы», то ему нужно менять ментальное состояние».

Тот факт, что Тони распознаёт главные трудности Александра, может позволить их рабочему тандему сделать шажок к успеху. Есть, правда, сомнение, насколько им двоим хватит смелости и настойчивости, чтобы с этими сложностями разобраться.

Прямо сейчас Звереву нужны радикальные меры: перепрошивка команды, увеличение дистанции с семьёй, внедрение в штат третьих лиц – Тони и Рафы Надалей. Испанцам же, в свою очередь, необходима отвага, чтобы не только подтолкнуть Сашу отстраниться от отца и брата как наставников, но и поддерживать его в этом каждую минуту, когда буду возникать страхи или смятение.

Готовы ли Надали выдерживать возможный конфликт в семье Зверевых? Готовы ли оказать колоссальную поддержку Александру? Готовы ли не хлопнуть дверью в момент, когда и спортсмену, и его близким при таких кардинальных изменениях станет совсем непривычно и тяжко? Да и надо ли это им?

Есть подозрения, что ни один из испанцев к подобной работе в долгосрок не готов. Слишком много потребуется самоотдачи. Да и возраст, жизненные приоритеты уже совсем не те, что раньше.