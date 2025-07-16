Александрова с «баранкой» вышла во 2-й круг Гамбурга. Она провела на корте всего 57 минут

Сегодня, 16 июля, на грунтовом турнире серии WTA-250 в Гамбурге сыграла Екатерина Александрова. Первая сеяная впервые в карьере встретилась с Эвой Веддер.

Играли девушки на грунте, но под крышей. Всё дело было в дождливой и прохладной погоде в Гамбурге.

Разница в рейтинге между девушками – 233 строчки: Веддер занимает 249-е место, а Александрова располагается на 16-м. Разница в возрасте – пять лет: Эве – 25, Екатерине — 30. Разница в классе – колоссальная.

Это стало заметно с самого начала матча: россиянка забрала под ноль три первых гейма, один из которых – на приёме. Первый розыгрыш Александрова отдала сопернице только после того, как выиграла 12 очков подряд. И это всё происходило, несмотря на то что для Екатерины матч на грунте стал первым после Уимблдона. Веддер же перед встречей с первой сеяной прошла квалификацию.

Всё, что оставалось Александровой в первой партии – это не суетиться, не терять фокус и держать себя в тонусе. Впрочем, Екатерина – теннисистка опытная, поэтому сложностей у неё не возникло. Хоть Эва и смогла отыграть на подаче три сетбола соперницы. В итоге россиянка забрала стартовый сет за 21 минуту – 6:0.

Эва Веддер Фото: Marleen Fouchier/Getty Images

Вторая партия также началась с подачи Александровой, которую она взяла без проблем. А вот у Веддер трудности продолжались: не было точности, мощи, тактических решений. Но была сила воли, благодаря ей Эва отыграла четыре брейк-пойнта россиянки и взяла первый гейм в матче, наконец сравняв счёт – 1:1. Вот только на приёме у представительницы Нидерландов по-прежнему не клеилось.

С реализацией брейк-пойнтов у Александровой во втором сете возникли проблемы – при счёте 4:1 она вновь не смогла забрать подачу Веддер, хотя у неё были все возможности для этого. При этом инициатива полностью находилась в руках Екатерины. В результате за 57 минут и с итоговым счётом 6:0, 6:3 она завершила матч в свою пользу.

Екатерина впервые играет в Гамбурге, куда запросила уайлд-кард, попав на турнир под первым номером посева. В прошлом сезоне она тоже после травы сыграла на грунте – это случилось на Олимпийских играх в Париже, где Александрова в первом круге уступила Юань Юэ.

Во втором круге турнира в Гамбурге россиянка встретится с ещё одним квалифаером, 303-й ракеткой мира Каролиной Вернер. За успехами Екатерины на немецком грунте следите на «Чемпионате».