Мог выбить Синнера с Уимблдона. Что происходит с Григором Димитровым после жуткой травмы

Когда ждать от болгарского теннисиста новых сенсаций и сможет ли он восстановиться к предстоящему US Open?

Уимблдон-2025 запомнился повтором финала «Ролан Гаррос» по составу участников и на этот раз победой первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Чемпион прошлого года — испанец Карлос Алькарас — смог взять у Синнера только один сет. Однако на прошедшем Уимблдоне был тот, кто ещё на стадии четвёртого круга чуть не лишил Янника будущего титула. 21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вёл 2:0 по сетам у итальянца, но в третьей партии он получил травму, которая не позволила продолжить матч. Димитров покидал корт со слезами на глазах. Тем не менее он стал на этом турнире единственным, кто выиграл у Синнера больше одного сета и вполне мог бы его остановить.

Как же себя сейчас чувствует теннисист, практически сотворивший главную сенсацию прошедшего Уимблдона?

Диагноз и операция

Характер повреждения был установлен после тщательного обследования — теннисист получил частичный разрыв большой грудной мышцы. Димитрову провели срочную операцию. После неё он вышел на связь и поблагодарил всех, кто поддерживает его в непростой период, а также выразил желание вернуться как можно скорее.

«Иногда сердце хочет продолжать… но у Вселенной для нас другие планы. Снятие с матча Уимблдона стало одним из самых болезненных моментов в моей карьере. Спасибо за ваш поток любви — от семьи, друзей, болельщиков, коллег, всего теннисного сообщества… Ваши сообщения действительно помогли мне пережить эти тяжёлые времена. Спасибо вам всем. От всей души. Восстановление начинается прямо сейчас. Скоро увидимся», — написал Димитров на своей странице в социальных сетях.

Григор Димитров в больнице после операции Фото: Из личного архива Григора Димитрова

Непрекращающиеся травмы

На самом деле у Григора жуткая статистика по снятию с турниров из-за травм, в том числе и на ТБШ. Димитров стал первым теннисистом в истории, снявшимся посреди поединка с пяти турниров «Большого шлема» подряд. Началось всё год назад. На Уимблдоне-2024 он не смог завершить первый сет встречи с Даниилом Медведевым. Затем на US Open он не закончил матч с Фрэнсисом Тиафо в 1/4 финала.

И 2025 год теннисист начал с неудач. В Брисбене он досрочно завершил полуфинальную игру, а затем снялся в первом круге Australian Open. Побороться за титул в Дубае также не удалось — травмы снова помешали пройти первый круг. В стартовом матче пришлось покинуть и «Ролан Гаррос».

Шансы на возвращение уже в этом сезоне

Сейчас трудно рассуждать о том, когда Димитров сможет вернуться к тренировкам, однако тренер спортсмена Джейми Дельгадо заявил, что эмоциональное и ментальное восстановление Григора будет намного сложнее физического.

«Мы совершенно опустошены, разочарованы и убиты горем. Григор приложил невероятные усилия, чтобы сыграть матч на высшем уровне против первой ракетки мира на своём любимом турнире. Он безупречно следовал тактическому плану, разработанному накануне, но то, что произошло, было поистине болезненно.

Матч с Синнером стал одним из лучших в его карьере. Вся команда была уверена в том, что он способен победить. Заглядывая вперёд, можно сказать, что эмоциональное и психологическое восстановление Григора, несомненно, будет сложнее, чем физическое. Нас ждут непростые месяцы», — приводит слова Дельгадо Punto de Break.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина считает, что Григор уже не сможет выйти на корт в сезоне-2025.

«Я думаю, что он не вернётся с этой травмой в этом году, мне кажется, что он не очень способен… Мне кажется, в нём не хватает какого-то стержня. Например, тот же Зверев вернулся, всё равно он вернулся. А вот мне кажется, у Димитрова нет этого какого-то качества. Ну, на мой взгляд, не знаю, хотя его называли вторым Федерером, но он не был для меня прям такой глыбой. Я думаю, что к US Open даже не поправится», — сказала Мыскина в эфире «Больше!».

Григор Димитров покидает Уимблдон-2025 с травмой Фото: Julian Finney/Getty Images

О длительной реабилитации высказался и австралийский теннисист Танаси Коккинакис.

«Эта травма уничтожала мою жизнь на протяжении пяти последних лет… ему потребуется время, чтобы восстановиться», — написал Коккинакис на личной странице в соцсетях.

Однако, по первоначальным прогнозам врачей, Димитров должен успеть восстановиться к старту US Open – 2025, который начнётся 24 августа. Специалисты считают, что при правильной реабилитации Димитров будет готов к старту хардового мэйджора.

Таким образом, Григор точно пропустит грунтовый турнир в Бостаде и «Мастерсы» в Торонто и в Цинциннати, на которые был заявлен. Будем следить за его возвращением и надеяться, что с выступлением на US Open череда травм и неудачных матчей наконец прекратится.