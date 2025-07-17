Рублёв вышел в 80-й четвертьфинал на уровне ATP! В Лос-Кабосе он одолел 493-ю ракетку мира

Ранним утром в четверг, 17 июля, Андрей Рублёв начал свой путь на хардовом турнире серии ATP-250 в Лос-Кабосе. Первый сеяный соревнований сыграл с хозяином кортов и обладателем уайлд-кард Алексом Эрнандесом.

Рублёв (№10) и Эрнандес (№493) встретились впервые. Впрочем, 26-летний мексиканец нечастый гость на турнирах уровня ATP. В текущем сезоне он и вовсе до Лос-Кабоса в основную сетку подобных соревнований не попадал. В прошлый раз Алекс выступал на про-уровне на этом же турнире три года назад.

Рублёв же знаком с ATP-туром немного получше, но в Лос-Кабос он приехал впервые. В прошлом году Андрей после Уимблдона отправился на грунт, сыграл в Бостаде и Умаге. На этот раз он экспериментировать не стал и сразу перешёл на хард.

До того, как пересечься во втором круге, Рублёв прошёл первый раунд без борьбы на правах сеяного. А Эрнандес переиграл Таро Даниэла – 3:6, 7:5, 6:4.

Мескиканец оказался совершенно новым и неизученным соперником для россиянина, поэтому в теории мог подарить неприятные сюрпризы. Тем более, что Алекс подавал первым, а Андрей находился в роли догоняющего по счёту. В общем-то, немного драматизма в этом матче и правда было.

На старте встречи Эрнандес оказался хорош в перестрелках на задней линии, которыми славится Рублёв. Мексиканец выдерживал взвинченный темп 10-й ракетки мира, варьировал по направлению свою не самую быструю подачу и не боялся отважно рвать обмены кроссом переводами по линии. Хоть и не всегда эти смелые шаги оказывались оправданными.

На подаче Рублёва в четвёртом гейме Эрнандес даже добрался до брейк-пойнта, но терпения для его реализации не хватило. Того же самого недоставало и Андрею – казалось, что шанс заработать важные очки и забрать подачу соперника так близко. Жаль, что поначалу это был лишь мираж.

Брейк стал реальностью для Рублёва в седьмом гейме, когда Андрей чуть отпустил себя, подышал, стал меньше суетиться и заиграл свободнее. Это преимущество по счёту россиянин уже не отпустил – даже наоборот, приумножил его на приёме в десятом гейме. Стартовый сет первый сеяный закрыл за 41 минуту и со счётом 6:3.

Вторая партия разительно от первой не отличалась: всё так же парни обменивались скоростными ударами на задней, у Рублёва немного сбоила первая подача, а Эрнандес цеплялся, но всё же не выдерживал темп соперника.

На этот раз Андрей сделал брейк чуть раньше, в шестом гейме. Ещё одну подачу соперника, по сюжету первого сета, россиянин забрал в конце партии – теперь при счёте 5:2. На всё у Рублёва ушёл 1 час 13 минут.

Благодаря этой победе Рублёв вышел в 80-й четвертьфинал на уровне ATP в карьере, где сыграет с Эмилио Навой или Бу Юньчаокэтэ.

За последние несколько лет только Александр Зверев стал первым сеяным, не добравшимся до титула в Лос-Кабосе. А вот Кэмерону Норри (2021), Даниилу Медведеву (2022) и Стефаносу Циципасу (2023) взять трофей в Мексике удалось. Если кубок покорится и Рублёву на это неделе, то Андрей сможет подняться в рейтинге на девятую строчку и сместить Хольгера Руне.

А за успехами россиянина на первом хардовом турнире после Уимблдона следите на «Чемпионате».