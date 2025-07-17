Александрова в четвертьфинале Гамбурга! Ей не помешало даже давление немецкой публики

В четверг, 17 июля, на грунтовом турнире серии WTA-250 в Гамбурге Екатерина Александрова попыталась продолжить путь к титулу. Здесь Александрова уже второй раз встречалась с квалифаером. На старте соревнований россиянка с «баранкой» обыграла Эву Веддер (№249) из Нидерландов — 6:0, 6:3.

За выход в четвертьфинал первая сеяная впервые в карьере сразилась с Каролиной Вернер из Германии (№303). Вернер 29 лет, она никогда не поднималась выше 289-й строчки в мировом рейтинге. Каролина ранее максимально добиралась до полуфинала турнира ITF в Портороже, а также доходила до полуфинала ещё на одном из челленджеров. На четырёх своих последних турнирах представительница Германии вылетала во втором круге. В Гамбурге Вернер сначала преодолела два квалификационных раунда, а затем в первом круге основной сетки не без труда победила свою соотечественницу Валентину Штайнер (7:6 (7:4), 6:2).

После выхода во второй круг в интервью на корте Екатерина рассказала, как чувствовала себя в первом матче на грунте после травы, а также высказалась о подготовке к матчу с Каролиной.

«Чувствовала себя хорошо, особенно в первом сете. После травы играть на грунте нелегко, но, думаю, я довольно хорошо справилась. Да, я очень довольна победой и своей игрой. Были некоторые ошибки, которых, возможно, можно избежать в следующих матчах.

Наверное, буду готовиться так же, как и к любым матчам. Выйду на корт, постараюсь показать лучшую игру. Посмотрим, что у меня получится, а что нет. Сложно сказать заранее, чего ждать от матча и как он будет выглядеть», — сказала Александрова после победы в первом круге в Гамбурге.

Стартовый гейм на своей подаче взяла немецкая теннисистка. Далее Александрова забрала четыре гейма подряд, два из которых — на приёме, причём оба Екатерина взяла под ноль. Потом немка уверенно выиграла подачу россиянки. Стоит отметить, что болельщики на корте активно поддерживали Вернер, создавая для Александровой дополнительное давление. Несмотря на это, россиянка забрала стартовый сет за 32 минуты со счётом 6:2.

Вторая партия началась также с подачи Каролины, которую Екатерина взяла без проблем. А вот хорошая игра немки у сетки позволила ей сделать обратный брейк (1:1). После этого Александрова смогла забрать два гейма. Вновь трибуны активно болели за Вернер, и ей удалось выиграть свою подачу. Россиянка же в этом матче чувствовала себя уверенно, при счёте 4:2 (40-30) приняла подачу соперницы, мяч задел трос, но упал на сторону Вернер. В итоге Александрова за 1 час 8 минут и со счётом 6:2, 6:2 завершила матч в свою пользу.

Отметим, что в Гамбурге Александрова играет впервые. На этот турнир она запросила уайлд-кард. Это первый турнир россиянки после Уимблдона. В прошлом сезоне после травы она также сыграла на грунте – на Олимпийских играх в Париже, где в первом круге уступила Юань Юэ.

За выход в полуфинал в Гамбурге Екатерина Александрова поспорит с седьмой сеяной Анной Бондарь (№77) из Венгрии, у которой ведёт по личным встречам 1-0. Она обыграла Бондарь в 2018 году на грунтовом турнире ITF в Будапеште в ⅛ финала со счётом 7:6 (7:1), 6:4. За успехами Екатерины на немецком грунте следите на «Чемпионате».