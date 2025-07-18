Похоже, Мария собирается избавиться от элитного объекта недвижимости в США, чтобы больше времени проводить в Европе.

Шарапова продаёт шикарный дом за $ 25 млн. Чем ей не угодила солнечная Калифорния?

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова решила продать свой особняк в Лос-Анджелесе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на агента по продажам Сьюзен Перриман из агентства Carolwood Estates.

Мария просит $ 25 млн за дом с видом на океан в престижном районе Манхэттен-Бич. Почему легендарная теннисистка вдруг решила избавиться от недвижимости в солнечной Калифорнии?

Шарапова вместе со своим возлюбленным британским бизнесменом Александром Гилксом и трёхлетним сыном Теодором планирует проводить больше времени в Европе. Там у Гилкса достаточно объектов недвижимости для комфортного отдыха всей семьи.

Недавно Мария пару недель гостила в Лондоне, в том числе заезжала на Уимблдон. После этого она отправилась на отдых в итальянский Позитано, где вместе с Гилксом 16 июля отпраздновала его 46-й день рождения.

Мария Шарапова поздравила Александра Гилкса с 46-летием Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Это не означает окончательное прощание с США. По словам агента Сьюзен Перриман, Шарапова по-прежнему владеет домом во Флориде, а именно в расположенном на берегу океана городе Лонгбоут-Ки. В этот более скромный объект стоимостью $ 3,5 млн она будет приезжать с близкими лишь периодически, а основное время собирается проводить в Европе. Но с домом на Манхэттен-Бич Мария однозначно собирается попрощаться, несмотря на множество приятных воспоминаний.

Шарапова приобрела участок с видом на Тихий океан за $ 4,1 млн в 2012 году, а затем заказала индивидуальный проект дома в японском стиле в архитектурной фирме KAA Design из Лос-Анджелеса.

Строительство было завершено в 2015 году и очень обрадовало теннисистку. Обычно знаменитости не пускают посторонних в свои дома, но Мария не постеснялась провести рум-тур для журналистов.

В доме Шараповой на Манхэттен-Бич сразу бросается в глаза просторный входной зал с очень высоким потолком и бетонными стенами.

Внутри дома Марии Шараповой на Манхэттен-Бич Фото: Кадр из видео

Из гостиной, которая совмещена с кухней, можно выйти к бассейну.

Всего в доме пять спальных комнат. Ванная возле спальни хозяев соединена с террасой.

Внутри дома Марии Шараповой на Манхэттен-Бич Фото: Кадр из видео

В подвале находятся две дорожки для боулинга. На территории особняка также оборудована зона для барбекю.

Как ни странно, теннисный корт в доме Шараповой отсутствует, хотя Мария приобретала его ещё в период игровой карьеры. Видимо, она решила не превращать жильё в место для тренировок.

Внутри дома Марии Шараповой на Манхэттен-Бич Фото: Кадр из видео

Шарапова продаёт особняк в шесть раз дороже, чем приобрела в 2012 году. Для этого есть объективные причины. Во-первых, Мария вложила немало средств в реконструкцию. Во-вторых, нельзя не учитывать фактор инфляции, особенно за последний год. Кроме того, спрос на элитную недвижимость в Манхэттен-Бич вырос после пожаров в Пасифик Палисэйдс в начале этого года.

По данным американской компании в области недвижимости Redfin, медианная стоимость жилых домов в этом районе составляет $ 3,4 млн. Очевидно, что особняк Шараповой относится к элитному ценовому сегменту, а не к среднему. Это может затруднить продажу, но в Лос-Анджелесе хватает богатых знаменитостей, готовых отдать $ 25 млн за недвижимость.