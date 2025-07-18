Рублёв поборется за финал Лос-Кабоса. А Александрова уступила в битве с 77-й ракеткой мира

Пока большинство топовых теннисистов взяли передышку после непростой связки двух «Шлемов» на совершенно разных покрытиях — «Ролан Гаррос» — Уимблдон, некоторые спортсмены всё же решили поднабраться игровой уверенности на небольших соревнованиях категории 250 в Европе и Америке. Этот опыт им наверняка пригодится, когда стремительно покатит американская серия соревнований на харде со знаменитым US Open на стыке августа и сентября. Среди таких спортсменов, не желающих брать летний мини-отпуск, оказались россияне Андрей Рублёв и Екатерина Александрова, получившие первые номера посева на турнирах в разных частях света — в Лос-Кабосе (Мексика) и Гамбурге (Германия).

В Мексике Андрей оказался единственным представителем топ-10. Из топ-30 в сетке значился ещё испанец Алехандро Давидович-Фокина, проигравший в первом же матче. Следующий по рейтингу — канадец с русскими корнями Денис Шаповалов — успешно продвинулся по нижней части сетки до полуфинала. Все остальные теннисисты даже не входят сейчас в топ-50 рейтинга ATP. Тем не менее каждый соперник, конечно же, считал за честь дать бой 10-й ракетке мира Рублёву и при возможности добиться победы, которая навсегда будет вписана в их досье как заметное достижение.

Пока Андрею Рублёву удаётся справляться с ролью фаворита каждой встречи и всего турнира в целом, но приходится ему от поединка к поединку всё сложнее. Как высоко сеянный россиянин начал борьбу со второго круга и за 1 час 15 минут уложил на лопатки местного теннисиста Алекса Эрнандеса, занимающего 493-е место в рейтинге. Дальше Андрею достался в 1/4 финала более опытный американец Эмилио Нава. Сейчас он является 123-й ракеткой мира и находится практически на пике карьеры — он всего дважды за карьеру сумел преодолеть барьер первого круга на ТБШ — последний раз такое было на недавнем «Ролан Гаррос», благодаря чему теннисист забрался на рекордное для себя 119-е место в рейтинге ATP. С Рублёвым Эмилио до этого никогда не играл, однако сумел в итоге создать трудности на корте именитому россиянину.

Андрей начал матч уверенно, повёл с брейком — 3:0, казалось, контролировал ход партии, но к её середине потерял свою игру, стал нервничать, позволил сопернику добиться обратного брейка — 4:3, а при счёте 5:5 тот забрал ещё один гейм россиянина — 5:6. Во время подачи американца на первый сет Рублёв не сумел реализовать два брейк-пойнта, после чего Нава забрал этот сет — 5:7 за 49 минут. Во второй партии Рублёв продолжал уступать — 2:4 — и даже в концовке матча признался, что его посещали неприятные мысли по поводу исхода всего сражения: «Я очень счастлив, потому что в какой-то момент думал, что всё кончено, потому что Эмилио делал всё лучше меня, поэтому я каким-то образом попытался избавиться от этих мыслей. Чтобы быть более позитивным, пытался сделать что-то другое, был сосредоточен, боролся, и у меня появился шанс, который я смог использовать».

Действительно, Андрей сумел каким-то волшебным образом перенастроить себя, с учётом начала третьего сета забрал семь геймов подряд и уже до конца поединка не позволил сопернику даже подобраться к брейк-пойнтам. Как результат — волевая победа — 5:7, 6:4, 6:3. Теперь в полуфинале Рублёв сразится с ещё одним американцем — седьмым номером посева Александром Ковачевичем, который в этом году уже преподнёс сенсацию, выбив россиянина из сетки Монпелье — кстати, на той же самой полуфинальной стадии. Другую пару теннисистов, продолжающих битву за титул Лос-Кабоса-2025, составили Денис Шаповалов (3) и Адам Уолтон (8).

В похожей ситуации лидера оказалась и 16-я ракетка мира Екатерина Александрова на грунтовом турнире категории WTA-250 в Гамбурге. Вместе с россиянкой, посеянной под первым номером, ещё лишь две участницы из топ-50 рейтинга WTA попали в сетку — украинка Даяна Ястремская (второй номер посева) и немка Татьяна Мария (3). Последняя, кстати, сошла с дистанции уже на старте, уступив болгарке Виктории Томовой, а две другие стали стремительно продвигаться по турнирной дистанции навстречу потенциальному финалу. Стоит отметить, что Екатерине по жребию откровенно повезло с соперницами — в двух стартовых кругах ей достались теннисистки из квалификации, с которыми она успешно справилась, отдав суммарно семь геймов. Нидерландку Эву Веддер (249-я ракетка мира) россиянка разгромила со счётом 6:0, 6:3, а немку Каролину Вернер (303-я) — 6:2, 6:2.

В 1/4 финала Екатерина встречалась с более именитой соперницей Аной Бондарь из Венгрии, которая сейчас является 77-й ракеткой мира и максимально забиралась на 50-е место в рейтинге WTA (в июне 2022 года). Теннисистки до этого на уровне WTA-тура не пересекались, а вот на турнире ITF-100K в Будапеште-2018 сильнее была россиянка. Александрова активнее начала матч, быстро повела с брейком — 3:0, но затем венгерская теннисистка наладила свою подачу — 3:1 и 4:2, а следом уже добилась обратного брейка — 4:3. На этом Ана не остановилась — забрала ещё одну чужую подачу — 4:5, однако подать на первую партию не смогла — Екатерина сконцентрировалась, собрала все ошибки соперницы и выравняла ситуацию — 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где чуть удачливее оказалась россиянка — 7:6 (7:1) за 59 минут.

В начале второй партии каждый гейм становился всё более затяжным по сравнению с предыдущим. Девушки до поры до времени спасались с брейк-пойнтов, пока наконец Екатерина Александрова не сделала брейк — 3:2. Но тут же Ана Бондарь на удивление легко отыгралась — 3:3, а следом забрала ещё три гейма, а с ними и всю партию, хотя у россиянки было несколько шансов отыграться — 3:6 за 53 минуты. Упорная борьба продолжилась и в третьем сете. В концовке брейк сделала венгерка — 5:4, но не сумела подать на матч. Екатерина тут же забрала чужую подачу — 5:5, после чего судьба партии и всего матча решалась на тай-брейке. На сей разу уже Бондарь ушла в большой отрыв. Два матчбола Александрова отыграла, однако на этом всё было кончено. Ана Бодарь одержала волевую победу — 6:7 (1:7), 6:3, 7:6 (7:4) почти за три часа борьбы и выбила из сетки первую ракетку турнира.

Теперь в 1/2 финала турнира в Гамбурге венгерская теннисистка сразится со словенкой Каей Юван (207-я ракетка мира), попавшей в сетку по замороженному рейтингу. А россиянок в этом турнире не осталось. Ну а за дальнейшими выступлениями теннисистов на турнирах этой недели следите на «Чемпионате».