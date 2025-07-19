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Лос-Кабос-2025: как сыграл Андрей Рублёв, сетка, расписание, где смотреть, кто соперники, Денис Шаповалов прошёл в финал

Рублёв не смог выйти в финал Лос-Кабоса. Он разбил пару ракеток и получил предупреждение
Даниил Сальников
Рублёв не смог выйти в финал Лос-Кабоса
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Второй раз в сезоне американец Ковачевич остановил россиянина на пути к решающему матчу.

Андрей Рублёв оказался единственным россиянином, кто на турнирах первой недели после Уимблдона добрался до полуфинала. И ранним утром субботы по московскому времени 27-летний теннисист попытался пробиться в решающий матч соревнования ATP-250 в Лос-Кабосе. Для этого ему необходимо было справиться с 76-й ракеткой мира Александром Ковачевичем из США, которому Рублёв уже проигрывал на той же стадии в Монпелье-2025.

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Кстати, выход в полуфинал Лос-Кабоса стал для Андрея 45-м в карьере на турнирах уровня ATP. Он оказался седьмым теннисистом, родившимся в 1990 году и позже, достигшим этой отметки после Александра Зверева (74), Даниила Медведева (59), Григора Димитрова (56), Стефаноса Циципаса (54), Доминика Тима (45) и Милоша Раонича (45). Что ж, это показатель класса и стабильности лучших представителей так называемого среднего поколения, которое пыталось сместить с пьедестала легендарную Big-3 — Федерера, Надаля и Джоковича. Но пока у них на всех есть всего пара «Шлемов» (по одному у Медведева и уже у завершившего карьеру Тима), в то время как Янник Синнер и Карлос Алькарас, родившиеся после 2000-го, собрали на двоих аж девять мэйджоров (четыре выиграл итальянец и пять — испанец).

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Хоть на пути к полуфиналу соперники Рублёва, являющегося сейчас 10-й ракеткой мира, и были значительно ниже него по рейтингу, россиянину всё равно пришлось непросто. В частности, в 1/4 финала Андрей уступал американцу Эмилио Наве 5:7, 2:4, однако сумел себя «перенастроить» и одержать волевую победу, о чём сам теннисист и рассказал после матча: «В какой-то момент думал, что всё кончено, потому что Эмилио делал всё лучше меня, поэтому я каким-то образом попытался избавиться от этих мыслей. Чтобы быть более позитивным, пытался сделать что-то другое, был сосредоточен, боролся, и у меня появился шанс, который я смог использовать».

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В полуфинале Лос-Кабоса Андрею Рублёву в соперники достался ещё один представитель США — Александр Ковачевич, который в начале сезона не пустил россиянина в финал Монпелье, а сейчас занимает 76-е место в рейтинге ATP. Андрей явно был настроен на реванш, психологически был взвинчен, и поначалу этот настрой ему помогал. Рублёв с ходу добился брейка под ноль — 1:0, затем удержал важный гейм в середине партии на своей подаче, отыграв брейк-пойнт соперника — 4:2, а в концовке добился ещё одного брейка — 6:3 за 38 минут.

ATP-250. Лос-Кабос. Турнирная сетка

Однако во второй партии картина изменилась. В стартовом гейме Рублёв сумел отыграться с брейк-пойнта соперника, а вот следующую свою подачу отдал, как ни старался — 1:2. На этом отрезке игры Ковачевич очень удачно подавал — у россиянина не было шансов на приёме. Более того, в седьмом гейме американец забрал ещё одну чужую подачу — 2:5 — и отправился подавать на сет. На переходе Андрей сумел настроиться и довольно лихо отыграл один брейк — 3:5. Но вторая попытка Александра подать на партию оказалась удачной — 4:6. Судьба путёвки в финале решалась в третьей партии. Борьба стала ещё более нервной и упорной, пару раз досталось от россиянина и его ракеткам, за что он даже получил предупреждение. Теннисистам не раз пришлось отыгрываться с брейк-пойнтов. Особенно преуспел в этом Рублёв в седьмом гейме, в котором сумел отразить четыре угрозы соперника — 4:3, а вот в девятом гейме россиянин не выстоял. Александр добился брейка — 4:5, а затем и выиграл весь матч. Волевая победа Ковачевича — 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 30 минут.

Лос-Кабос. 1/2 финала
19 июля 2025, суббота. 07:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Теперь в битве за титул Лос-Кабоса-2025 Александр Ковачевич сразится с канадцем Денисом Шаповаловым, в активе которого до этого было восемь участий в финалах, и в них он завоевал три титула. Что касается американца, то до этого он лишь раз играл в финале — в том самом Монпелье-2025, где уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

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