«Мы его теряем?» Спорное мнение испанского журналиста о последних выступлениях Медведева

29-летний Даниил Медведев – наиболее успешный российский теннисист последних лет. Он выиграл US Open – 2021 и ещё пять раз добирался до финалов турниров «Большого шлема», носил звание первой ракетки мира.

Даниила часто называют лучшим игроком в истории с одним «Шлемом», поскольку россиянин явно наработал как минимум на пару. Просто в тех самых неудачных финалах он по два раза уступал легендарным Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу, а ещё в одном случае проиграл самому доминирующему игроку современности Яннику Синнеру.

Медведев – представитель не до конца реализовавшего себя поколения рождённых в 1990-х наряду с Александром Зверевым, Стефаносом Циципасом, Андреем Рублёвым, Домиником Тимом. Все эти теннисисты подавали огромные надежды, но столкнулись с последними годами господства «Большой тройки» Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, при этом успев попасть под каток восходящих звёзд Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Прямо сейчас Медведев переживает непростой период в карьере. Даниил занимает 14-е место в рейтинге ATP. В сезоне-2025 он крайне неудачно выступал на ТБШ – на Australian Open вылетел во втором круге, а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вообще выбывал в первом круге. В Чемпионской гонке ATP Даниил идёт на 18-й позиции. Россиянин всерьёз рискует пропустить Итоговый чемпионат ATP, в котором постоянно участвовал с 2019 года.

Даниил Медведев неудачно выступает на «Шлемах» в этом сезоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Некоторые представители теннисного сообщества разуверились в Медведеве. Испанский журналист Диего Хименес Рубио – один из таких экспертов. Рубио считает, что часть сезона-2025 на хардовом покрытии станет определяющей в карьере Даниила, а в случае неудачи он может навсегда потерять статус топ-игрока.

«Глубокий кризис в игре, результатах и даже в идентичности. Даниил Медведев всё дальше от той версии теннисиста, которая казалась обречённой на большие успехи. Он выпал из топ-10 и уже давно не может найти аргументы, чтобы соревноваться с лучшими. Станет ли этот североамериканский тур по харду для него спасательным кругом или же окончательной тяжестью, которая потащит его на дно? То, что казалось неприступной крепостью, превратилось в карточный домик. Очевидно, что замедление мяча стало серьёзным ударом для Медведева, который строил свой путь к славе на умении контратаковать, используя силу соперника, становясь неудержимым с задней линии и надёжным на подаче.

Он почти не защищает очков в этот период сезона — всего 420, из них 400 — US Open. Это площадка возможностей, чтобы вернуть позиции в рейтинге ATP, обрести уверенность и выйти на US Open — 2025 с гораздо более выгодной позиции. Главная задача для Медведева — снова стать стабильным, побеждать большинство соперников за пределами топ-10 и искать тактические и технические решения, чтобы более уверенно конкурировать с Синнером и Алькарасом. Если он вновь столкнётся с серьёзными разочарованиями в этом отрезке сезона, мы можем навсегда потерять игрока, который почувствует себя полностью вытесненным из современного тенниса, лишённым надежды и даже мотивации изменить ситуацию», — написал Рубио в статье на Punto de Break.

Поводы беспокоиться по поводу уровня игры Медведева действительно есть, и их нельзя игнорировать. Даниил приучил всех к высоким стандартам и стабильному пребыванию в топ-5 рейтинга ATP, откуда выпал на старте нынешнего сезона. Затем была потеря места в первой десятке, что выглядит ещё более тревожно. Однако можно ли говорить о какой-то катастрофе для Медведева? Вряд ли.

Неудачные отрезки бывают в карьере любого теннисиста. Даниил не лучшим образом провёл подготовку к сезону-2025. Отчасти помешали семейные вопросы – у теннисиста родился второй ребёнок. Кроме того, в конце прошлого года Медведев жаловался на выгорание и усталость от тенниса. Талант Даниила при этом никуда не делся. Да, он уже далеко не на своём пике времён сезона-2021, но в 29 лет рано говорить о тотальном игровом регрессе.

Медведев ещё может спасти нынешний сезон, если ударно проведёт оставшуюся хардовую часть сезона в США и Китае. Это покрытие является любимым для Даниила – именно на нём он шесть раз сражался в финалах ТБШ и выиграл 18 из 20 титулов ATP.

Даниил Медведев может спасти сезон-2025 на оставшихся хардовых турнирах Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Даже с мечтами поехать на Итоговый прощаться рано. Медведев ровно на 600 очков (1610 против 2210) отстаёт от восьмого проходного места, на котором сейчас находится американец Бен Шелтон. Это отыгрывается выходом в финал «Мастерса» или в полуфинал «Шлема». Конечно, конкуренты не будут стоять на месте и тоже что-то наберут, однако какой-то стабильностью в туре сейчас могут похвастать только Алькарас и Синнер.

Хорошим примером для Медведева может стать Тейлор Фриц. Американец до травяной части сезона выступал крайне невнятно и не входил в топ-20 Чемпионской гонки. На зелёном покрытии Тейлор активизировался, взяв титулы турниров категории 250 в Штутгарте и Истбурне, а затем дойдя до полуфинала Уимблдона. Это позволило Фрицу вернуть звание четвёртой ракетки мира и взлететь на седьмое место в Чемпионской гонке – проходное для участия в Итоговом.

Именно потенциальное ударное выступление на отдельном отрезке сезона позволит Медведеву перекрыть все предыдущие результаты. Лоренцо Музетти и Каспер Рууд идут в топ-10 Чемпионской гонки за счёт классной игры на грунте в течение пары месяцев, после чего серьёзно сдали. Джек Дрейпер мощно выступал в феврале-марте, а затем тоже резко сбавил обороты. Случай Фрица упоминался выше. Почему бы сейчас не совершить свой рывок Медведеву? До конца сезона все основные турниры будут проходить на харде – это идеальная возможность проявить себя для Даниила. Участие в не слишком статусных турнирах вроде «пятисотника» в Вашингтоне без лидеров мирового рейтинга – дополнительная возможность набраться уверенности и добавить какие-то очки. Хотя в первую очередь Медведеву нужно усердно работать на тренировках. Ещё отчасти полагаться на удачу, ведь с текущим рейтингом Медведев рискует попасть на Синнера или Алькараса на довольно ранних стадиях «Шлемов» и «Мастерсов». Но миссия резкого подъёма вверх точно не выглядит невыполнимой для Даниила.

Шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер не видит конкурентов для Синнера на харде, однако именно Медведев, по его мнению, входит в немногочисленную группу игроков, теоретически способных одолеть первую ракетку мира.

«Янник всегда был очень сконцентрированным. Его личность уникальна. Кто может его обыграть? Карлос Алькарас, если у него хороший день. И есть игроки вроде Даниила Медведева и Тейлора Фрица, которые могут это сделать единожды. Но когда дело касается стабильности, то сейчас Янник непобедим», — заявил Беккер.

С Беккером сложно не согласиться. Синнер и Алькарас взяли семь последних «Шлемов». Четыре из них – на счету Янника. В паре неудачных погонь за титулом мэйджоров итальянца остановил Карлос, а ещё раз это сделал Медведев на Уимблдоне-2024. Даниил в своей лучшей форме способен обыграть любого соперника.

Можно согласиться со спорным мнением Диего Хименеса Рубио о запредельной важности оставшейся хардовой части сезона для Медведева, но никак не с той его частью, в которой россиянин вычёркивается из теннисной элиты в случае неудачи. 29 лет – не тот возраст, когда на игроке с послужным списком Даниила можно ставить крест.