Медведев может выйти в Вашингтоне на Руне, нанявшего тренером Агасси. Обзор сеток

Теннисный сезон ко второй половине июля перемещается в Северную Америку, где проходят крупные турниры на харде. Небольшие изменения в плане сроков бывают из-за Олимпийских игр, как в прошлом году, когда в конце июля – начале августа прошла теннисная часть Олимпиады на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже, но обычно в это время центр внимания уже оказывается в Америке. На ближайшей неделе там (а именно в Вашингтоне) стартуют «пятисотники» у мужчин и у женщин, а также пройдёт несколько более мелких турниров на грунте. Сыграют в том числе Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Вашингтон – единственный турнир ATP-500 в нынешнем сезоне с сеткой на шесть кругов. Ещё в прошлом году такой же размер сетки был в Барселоне, но в 2025-м число участников там уменьшили до 32. В американской столице их 48, поскольку все 16 сеяных получают проход во второй круг без игры – в отличие от «пятисотников» с пятью кругами, где все стартуют с первого. Рублёв и Медведев, конечно, попали в число сеяных (и даже в топ-8 посева). Андрей получил пятый номер, а Даниил – восьмой. Жеребьёвка отправила их в разные половины сетки, так что российское дерби здесь возможно только при самом оптимистичном раскладе — только в финале.

Рублёв прилетает в Вашингтон из Мексики, где на этой неделе участвовал в турнире в Лос-Кабосе. Первым соперником Андрея может стать Эмилио Нава, которого он обыграл в трёх сетах в четвертьфинале мексиканского соревнования. Впрочем, более вероятна встреча на старте с другим американцем, Лёнером Тьеном, который прославился в начале сезона, выбив из сетки Australian Open самого Медведева. Дальше Рублёв может сразиться с кем-то из испанцев – Алехандро Давидович-Фокиной или Хауме Мунаром – а в четвертьфинале Андрей идёт по сетке на первого сеяного, Тейлора Фрица. Кстати, в прошлом году Рублёв дошёл в Вашингтоне как раз до четвертьфинала, пропустив проходившую на той же неделе Олимпиаду. Фриц же поехал в Париж и привёз с Игр бронзовую медаль, завоёванную в паре с Томми Полом. Андрей, напомним, является олимпийским чемпионом 2021 года в миксте с Анастасией Павлюченковой.

Медведев во втором круге Вашингтона встретится либо с Райлли Опелкой, либо с кем-то из квалификации. Дальше россиянина может ждать представляющий Австралию Алексей Попырин или нестареющий французский ветеран Гаэль Монфис. В четвертьфинале по рейтингу на Даниила должен выходить Хольгер Руне, получивший уайлд-кард и третий номер посева. Кстати, датчанин на этом турнире попробует поработать под руководством легендарного Андре Агасси. Также в половине Медведева находятся Лоренцо Музетти (второй сеяный) и Алекс де Минор (седьмой).

Отметим, что в Вашингтоне планировал своё возвращение в тур Ник Кирьос, не игравший после мартовского «Мастерса» в Майами, но в итоге он ограничится выступлением в парном разряде, где заявлен вместе с Монфисом. К одиночному турниру австралиец, по всей видимости, не готов физически.

Женский Вашингтон, в отличие от мужского, рассчитан на пять кругов. Из восьми сеяных первые четыре стартуют сразу со второго круга, так что участниц тут 28. Топ-4 посева составили Пегула, Наварро, Рыбакина и Таусон. Россиянок здесь только две: Калинская и Потапова. Анна сначала сыграет с кем-то из квалифаеров, затем может выйти на Магду Линетт или Даниэль Коллинз, а в четвертьфинале – на Таусон. Анастасия же попала на 18-летнюю канадку Викторию Мбоко, получившую уайлд-кард, а победительница их матча встретится с Рыбакиной.

Анна Калинская Фото: Rich Storry/Getty Images

Кстати, Мбоко – единственная молодая обладательница специального приглашения от организаторов. Три другие уайлд-кард ушли более чем известным теннисисткам, причём если 27-летняя Осака и 29-летняя Саккари активно выступают в туре, то про 45-летнюю (!) Винус Уильямс такого точно не скажешь. Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах последний раз выходила на корт в Индиан-Уэллсе и Майами в 2024 году, а последнюю победу одержала на старте Монреаля-2023, одолев там Веронику Кудерметову. Весной этого года Винус вроде бы собирались дать уайлд-кард в Индиан-Уэллс, однако тогда она опровергла информацию о намерении выступать, сообщив, что находится в Европе. Сыграет Уильямс-старшая с 23-летней Питон Стирнс. Разница в возрасте, конечно, впечатляющая – это даже по внеспортивным меркам целое поколение, а по теннисным их разделяют примерно четыре поколения.

Винус Уильямс Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images

Также состоятся три турнира категории 250 (два мужских и один женский), но про них подробно рассказывать нечего. Женские соревнования в Праге хоть и пройдут на харде, однако из-за своего географического положения (в Европе в тот момент, когда основные турниры уже в Америке) топов не привлекли. Основной десант там составят местные игроки, начиная с 23-й ракетки мира Линды Носковой. Отметим, что через квалификацию в основную сетку может пробиться россиянка Анастасия Гасанова, находящаяся в третьей сотне рейтинга.

Ну а мужские турниры в Умаге и Кицбюэле ещё и на грунтовых кортах проводятся, так что там играют в основном те, кто очень любит это покрытие и не рассчитывает показать нормальный результат как минимум на канадском «Мастерсе», стартующем через неделю. Единственный вопрос вызывает Бублик в сетке австрийского турнира, однако, возможно, Александр в итоге снимется и полетит в Канаду (тем более после участия в финале Гштаада). Также отметим, что в Умаге сыграет 40-летний Стэн Вавринка – и кто знает, не станет ли это последним матчем швейцарского ветерана на грунте в ATP.