«Он сделает меня 1-й ракеткой». Легендарный Агасси начал работать с ещё одним топ-игроком

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне готовится к турниру в Вашингтоне под руководством легендарного Андре Агасси.

Пока сотрудничество можно назвать пробным. Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Агасси в течение как минимум трёх дней будет тренером Руне. По истечении этого срока они решат, продолжать ли сотрудничество на постоянной основе.

55-летний Агасси не сидит без дела после завершения карьеры. Андре на профессиональном уровне играет в пиклбол и инвестирует средства в этот набирающий популярность вид спорта, представляющий собой смесь тенниса, бадминтона и пинг-понга. Но всё-таки у Агасси сохранилось пристрастие к классическому большому теннису.

Андре регулярно посещает все турниры «Большого шлема». На последних US Open и «Ролан Гаррос» он даже вручал трофеи чемпионам – Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответственно. Наблюдать за сражениями лучших теннисистов мира со стороны интересно, но Андре, очевидно, хочет быть непосредственным участником процесса.

Андре Агасси вручил кубок «Ролан Гаррос» Карлосу Алькарасу Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ранее Агасси работал с сербом Новаком Джоковичем (2017-2018) и болгарином Григором Димитровым (2018-2020), после чего в течение нескольких лет выступал кем-то вроде неофициального ментора для своего соотечественника американца Себастьяна Корды.

Дебют Агасси в качестве тренера вышел не слишком удачным. Перед «Ролан Гаррос» — 2017 он вошёл в команду Новака Джоковича. Андре пробыл на должности всего девять месяцев. Значительную часть этого периода Джокович не играл из-за серьёзной травмы локтя, а по возвращении долго не мог набрать игровую форму. Агасси в каком-то смысле не повезло – он попал к Новаку в едва ли не самое неподходящее время из возможных.

Вскоре Андре вошёл в команду Григора Димитрова. Агасси ездил с болгарином только на самые крупные турниры и делил обязанности тренера с Дани Вальверду. Самым значимым достижением Григора в период сотрудничества с Андре можно назвать выход в полуфинал US Open – 2019 (третий на ТБШ за карьеру игрока), после которого переживавший игровой спад болгарин вернулся в топ-20 рейтинга ATP. У Димитрова остались только приятные воспоминания от сотрудничества с Агасси.

«Забудьте на секунду о теннисе. Агасси — пример для подражания. Мне даже сложно найти слова, чтобы описать, каким замечательным человеком он является, как много всего он мне даёт. На него можно положиться в любой ситуации. Я знал его с тех пор, как мне было 14-15 лет. Но, конечно, по-настоящему друг друга мы узнали лишь недавно. С первого дня нашей совместной работы я полностью доверился ему. Это удивительные взаимоотношения. Здорово, когда рядом с тобой находится человек с таким интеллектом, который тебя хорошо понимает. Безусловно, работа с Агасси мне очень помогла. Не хочу называть что-то конкретное, в чём мне помог Андре. Но я стал другим человеком, более заботливым, открыл в себе множество качеств», — говорил Димитров в 2020 году.

Примерно такие же воспоминания о сотрудничестве с Агасси сохранил Себастьян Корда.

«Для меня Агасси – особенный человек. Очевидно, он в некотором смысле часть королевской семьи тенниса, и иметь возможность общаться с таким человеком – нечто особенное. Андре видит жизнь иначе, чем все остальные. Он очень позитивный, общительный, и у него огромное, огромное сердце. Он готов на всё ради близких людей. Андре просто очень хороший человек. То, как он видит теннис, очень отличается от привычной точки зрения. Он думает об иных вещах, чем многие люди – даже когда размышляет над тем, как получить большее преимущество в теннисе», — сказал Корда в 2023 году.

Возможно, раньше Агасси не был готов в полной мере посвятить себя тренерской работе, однако сейчас его дети от брака с легендарной 22-кратной чемпионкой ТБШ Штеффи Граф уже повзрослели и строят свою жизнь без помощи родителей. Андре может заняться не только пиклболом, но и большим теннисом.

Андре Агасси и Хольгер Руне готовятся к турниру в Вашингтоне Фото: Пресс-служба ATP

22-летний Хольгер Руне – неплохая опция для Агасси. Долгое время датчанин котировался на одном уровне с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, но у испанца и итальянца уже по четыре-пять «Шлемов», а у Руне нет выходов даже в полуфинал мэйджоров. Титул на «Мастерсе» в Париже в 2022-м пока так и остаётся главным достижением в карьере Руне. Тогда Хольгер стал первым игроком в истории, добывшим пять побед над игроками топ-10 (Хуберт Хуркач, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим, Новак Джокович) на одном турнире.

Руне всё ещё обладает огромным потенциалом. Периодически он выдает яркие вспышки вроде титула на недавнем «пятисотнике» в Барселоне с победой над Алькарасом в финале, но после этого следуют невнятные отрезки. Кажется, Хольгеру для стабильности на длинной дистанции не хватает подходящего тренера.

Хольгер Руне пришёл в тур со своим детским тренером Ларсом Кристенсеном. В октябре 2022-го он нанял Патрика Муратоглу и взял «Мастерс» в Париже. Полгода спустя Хольгер уволил Муратоглу, но через три недели вернул для работы на «Ролан Гаррос». В августе 2023-го Патрик снова ушёл от Хольгера, причём достоянием общественности стал его конфликт с матерью теннисиста Анеке.

Руне вновь начал работать с Кристенсеном, однако затем в октябре нанял легендарного Бориса Беккера. К нему присоединился Северин Люти, бывший тренер Роджера Федерера. Люти ушёл от Хольгера через месяц, Беккер – через три. В феврале 2024-го года Руне объявил об очередном возвращении Муратоглу, который… был уволен через полгода. В последнее время тренером Руне был Кеннет Карлсен, где-то рядом находится всегда готовый помочь Ларс Кристенсен.

Теперь Руне пробует сотрудничество с Агасси. Далеко не факт, что оно получится долгосрочным, учитывая историю предыдущих тренеров датчанина. Но, возможно, Хольгер в лице Андре найдёт именно того самого подходящего для себя наставника, пусть даже американец не будет ездить на все турниры и разделит обязанности с Карлсеном или Кристенсеном.

Ларс Кристенсен, Андре Агасси и Хольгер Руне на турнире в Вашингтоне Фото: Из личного архива Хольгера Руне

Сейчас все ждут, когда доминирование Синнера и Алькараса разбавит какой-то другой игрок, сформировав подобие «Большой тройки». Хольгер Руне в 22 года потенциально способен это сделать при надлежащей работе над собой, в первую очередь в плане психологии. Возможно, именно советы легендарного Андре Агасси помогут датчанину сделать столь необходимый следующий шаг и совершить прорыв на корте. Сам Хольгер на это очень надеется.

«Я связался с Андре несколько месяцев назад. Сразу увидел, что он очень умный человек и обладает уникальным и искренним подходом к интерпретации игры. Думаю, сейчас самое время начать работать с ним, потому что я чувствую себя хорошо и вернулся к своим основам. Я часто меняю тренеров, и это нехорошо. Я перестал следовать единой схеме. Андре — настоящая икона, он может стать для меня правильным наставником. Я занимаю восьмое место в мировом рейтинге и хочу сделать всё возможное, чтобы продолжать подниматься. Моей целью всегда было стать первой ракеткой мира, и я верю, что Агасси сделает меня таковым.

Разрыв между Синнером, Алькарасом и некоторыми игроками очень велик, но с другими — не так уж велик. Думаю, я не сильно отстаю от них. Мой уровень игры очень высок, просто нужно кое-что исправить и быть более стабильным. Я уже показал, что могу побеждать Янника и Карлоса. Это даёт мне уверенность. Хотя есть разница между периодическими победами над ними и выходом в финал крупных турниров каждую неделю. Это моя цель сейчас», — заявил Руне после начала работы с Агасси.