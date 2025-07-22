Медведев снова сыграет с самым высоким теннисистом в туре. Возьмёт ли Даниил реванш?

На турнире ATP-500 в Вашингтоне уже завтра, 23 июля, свой первый матч после Уимблдона проведёт Даниил Медведев. Соперником российского теннисиста будет местный игрок Райлли Опелка – самый высокорослый спортсмен в туре (211 см). Раньше американец делил это звание с Иво Карловичем, но хорватский гигант несколько лет назад завершил свою долгую карьеру, проведя последний поединок в основных сетках на US Open – 2021 против Андрея Рублёва.

Если Опелка является одним из самых высоких теннисистов в туре за всю историю (выше его и Карловича не было никого, а игроков с ростом 2+ м в ATP было около 10), то Медведев с его 198 см – самый высокий лидер мирового рейтинга и чемпион «Шлема» в одиночном разряде. В паре выше Даниила были швейцарец Марк Россе (выиграл «Ролан Гаррос» – 1992) и ещё продолжающий карьеру бразилец Марсело Мело (взял два «Шлема» и был первой ракеткой мира в парном разряде). Рост обоих – 201 см. Напомним, Медведев поднялся на вершину рейтинга 28 февраля 2022 года, будучи действующим чемпионом US Open и финалистом Australian Open, и суммарно провёл там 16 недель, в том числе 13 подряд.

Сейчас и рейтинг, и результаты у Даниила намного хуже. 29-летний теннисист потерял даже звание первой ракетки России, уступив его после Уимблдона Андрею Рублёву, и вылетел из топ-10, опустившись на 14-ю строчку. За последний год у Медведева есть всего один финал ATP – этим летом в Галле, где он проиграл Александру Бублику. В целом выступление Даниила на том турнире внушало осторожный оптимизм, но на старте Уимблдона россиянин под палящим солнцем Лондона в четырёх сетах уступил французу Бенжамену Бонзи. С теннисистами из этой страны Медведев, много лет тренирующийся именно там, вообще традиционно играет тяжело, однако в эту тему сегодня углубляться смысла нет.

В нынешнем сезоне у Даниила особенно плохие результаты на «Шлемах». В пяти из шести предыдущих сезонов он минимум раз выходил в финал мэйджора, а сейчас выиграл всего один матч из четырёх за три ТБШ! На «Мастерсах» дела получше, там хотя бы были полуфинал Индиан-Уэллса и четвертьфинал Мадрида. Ну а на «пятисотниках», к числу которых относится и Вашингтон, лучшим результатом является уже упомянутый финал Галле. На фоне таких выступлений нет ничего удивительного в том, что Даниил уже третий раз за сезон вылетел из топ-10. Правда, защищать ему абсолютно нечего вплоть до US Open (там набрано 400 очков за четвертьфинал), так что возможность подняться в рейтинге есть.

Что касается Опелки, то он год назад был фактически без рейтинга, а не так давно, в начале мая, вернулся в топ-100. При этом ещё три года назад Райлли находился в топ-20, но после выступления как раз в Вашингтоне (в 2022-м) был вынужден взять паузу из-за травмы запястья. Пауза затянулась почти на два года – Опелка попытался вернуться в октябре 2023-го, однако смог провести лишь один матч, после чего выбыл ещё на восемь месяцев. Полноценный камбэк состоялся только в июле прошлого года на травяном турнире в Ньюпорте, где Райлли дошёл до полуфинала.

Райан Опелка Фото: Al Bello/Getty Images

При этом до травмы у Опелки были более чем приличные результаты. Он завоевал четыре титула в одиночном разряде, был в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме и в финале хардового «Мастерса» в Торонто, проиграв там Рафаэлю Надалю и Даниилу Медведеву соответственно. Вернуть ту форму Райлли пока не удаётся, но отдельные яркие победы в этом сезоне у него были – помимо Медведева, в Хертогенбосхе были обыграны ещё Новак Джокович в Брисбене и Хольгер Руне – в Майами.

Общий счёт личных встреч – 4-2 в пользу Медведева. Кроме финала Торонто, матчей на решающих стадиях турниров у них не было. При этом каждый успел обыграть другого на его территории: Даниил побеждал Райлли в Вашингтоне-2017 и в Майами-2019, а Опелка был сильнее в Санкт-Петербурге-2020. Ещё одну победу над ним россиянин одержал на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Что касается их последнего матча, то он запомнился прежде всего концовкой, когда Даниил, поведя 4:1 на тай-брейке второй партии, проиграл 5:7, внезапно допустив три (!) двойные ошибки подряд

Сейчас оба проводят свой первый турнир после Уимблдона. Медведев, как и все сеяные в Вашингтоне (а их здесь 16), пропустил стартовый раунд, а Опелка в трёх сетах обыграл 22-летнего соотечественника Мёрфи Кассона, проводившего свой первый матч в основных сетках турниров ATP в карьере. Поединок состоится в среду, так что его победитель дальше будет играть без пауз (дней для отдыха просто не останется). Будем надеяться, что Даниилу удастся взять у Райлли реванш за Хертогенбосх и обойтись без таких серий двойных ошибок.