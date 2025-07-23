Обыграл троих из топ-10 и установил рекорд. С кем сразится Рублёв на старте Вашингтона

В понедельник, 21 июля, стартовал «пятисотник» в Вашингтоне. Сегодня на нём начинает свой путь Андрей Рублёв. После Уимблдона он переместился на 10-е место в рейтинге и получил статус первой ракетки России, сместив с этой позиции Даниила Медведева. Соперником Рублёва будет 19-летний американец Лёнер Тьен, занимающий 67-ю строчку.

Андрей, как и все сеяные в Вашингтоне (их здесь 16), пропустил стартовый раунд, а вот Тьен в первом круге обыграл своего соотечественника Эмилио Наву со счётом 6:1, 6:4.

Что мы знаем о сопернике Рублёва

Тьен, по своим же словам, впервые взял ракетку в руки в полтора года. В 5 лет он впервые выступил на турнире, а в 6 уже выигрывал соревнования. В детстве его тренировал отец, но затем в 11 лет он вошёл в программу развития игроков USTA, где с ним начали работать профессионалы. Тогда же он пошел в старшую школу, которую обычно начинают в 14, и в 15 её уже окончил. Интересно то, что поначалу игрок хотел завязать с теннисом, но, оценив приложенные усилия, передумал.

«Мне не нравился теннис. Но я думал, что уже потратил на него кучу времени и что если брошу, то все окажется впустую. Я так считал в 10-11 лет. В 13-14 я задумывался об этом чаще: «Ну теперь я занимаюсь ещё дольше и если брошу, то еще больше времени окажется потрачено впустую». Но в итоге я полюбил теннис, и он привёл меня туда, где я сейчас».

Любопытно, что Тьен считает своим кумиром вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Стремительный взлёт испанца, который, кстати, старше Лёнера всего на 2,5 года, вдохновил юного спортсмена выступать на высшем уровне.

На юниорском Australian Open-2023 Тьен занял второе место в одиночном разряде, завоевав при этом главный трофей в парном. В том же году он стал финалистом аналогичного соревнования на US Open.

Американец известен, прежде всего, своим атакующим стилем и неплохой игрой на задней линии. К тому же, он левша, а удар справа у него двуручный. Сейчас Лёнер находится в своей лучшей форме. За год он поднялся более чем на 100 позиций в рейтинге. В августе 2024-го он появился в топ-200, в январе 2025 в топ-100, а наивысшего результата — 62-й строчки — достиг в июне этого года. Сейчас он уверенно закрепился в топ-70.

Победы над игроками топ-10

В нынешний сезон Лёнер Тьен ворвался с неожиданной победой над Даниилом Медведевым во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Тогда россиянин находился на 5-м месте рейтинга. Тьен стал самым молодым игроком в истории, который впервые вышел в основную сетку турнира и затем одолел теннисиста из топ-5. В итоге он добрался до четвёртого круга, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

В феврале этого года американец снова совершил сенсацию. На «пятисотнике» в Акапулько он также во втором круге оказался сильнее на тот момент 2-й ракетки мира Александра Зверева. Тьен выиграл со счётом 6:3, 6:4. Эта победа пока остаётся самой крупной (по рейтингу игрока) в его карьере.

А перед стартом Уимблдона-2025 Лёнер на турнире ATP-250 на Мальорке победил «десятку» рейтинга своего соотечественника Бена Шелтона. И здесь он тоже смог поставить рекорд — Тьен стал самым молодым американским теннисистом, которому удалось обыграть кого-то из топ-10 на травяном покрытии.

Несмотря на такие запоминающиеся матчи, игра американца в текущем сезоне не отличается блестящей статистикой: соотношение побед и поражений — 11-15. На турнирах серии ATP-250, ATP-500 и «Мастерсах» он пробивался, максимум, во второй круг, если не считать Мальорку, Акапулько и четвёртый круг на «Шлеме» в Австралии. Они, скорее, отражают случайность, чем стабильность.

Тем не менее, Андрею Рублёву будет непросто в борьбе за выход в следующий раунд Вашингтона. Тьен уже неоднократно доказывал, что способен побеждать игроков из топ-10, и сейчас он находится в своей лучшей форме. Это непредсказуемый соперник, в матче с которым нужно играть на пределе возможностей. К тому же, это будет первая встреча теннисистов. До этого Рублёв и Тьен не пересекались ни на одном турнире.

Соревнования в Вашингтоне проходят с 21 по 27 июля, призовой фонд — € 2 396 115. Действующим чемпионом турнира является американец Себастьян Корда.