«Это просто нереально!» 45-летняя Винус Уильямс победила в Вашингтоне и переписала историю

Легендарная американка не выходила на корт более года, но всё равно разнесла крепкую соперницу, которая в два раза моложе неё.

45-летняя Винус Уильямс в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне обыграла 35-ю ракетку мира Питон Стирнс (6:3, 6:4). Это первая победа Винус в одиночном разряде с августа 2023 года. Тогда семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» прошла Веронику Кудерметову на «тысячнике» в Цинциннати.

В следующем круге «пятисотника» легендарная американка сразится с полькой Магдаленой Френх. Винус также продолжает борьбу в парном разряде Вашингтона. В первом круге Уильямс вместе с соотечественницей Хейли Баптист в двух сетах уверенно одолели дуэт Эжени Бушар и Клерви Нгуну (6:3, 6:1).

Винус Уильямс не выходила на корт в матчах WTA-тура с марта 2024 года, когда уступила Диане Шнайдер на старте «тысячника» в Майами. Длительный простой без игровой практики не привёл к катастрофическому регрессу американки.

Винус прошла первые круги в одиночном и парном разрядах Вашингтона, но это уже заслуживает восхищения. В обоих случаях многие эксперты прогнозировали ей разгромные поражения. Особенно в «одиночке» от 23-летней Стирнс, которая своей вязкой игрой способна создать проблемы и в удачный день даже одолеть теннисисток из топ-10.

Винус Уильямс в Вашингтоне обыграла Питон Стирнс, которая на 22 года младше неё Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Уильямс действительно не выступала очень долго, а её физические кондиции вряд ли можно назвать оптимальными. Однако даже в 45 лет американка не растеряла свой талант, что позволило ей одолеть Стирнс, которая в два раза моложе неё. Винус стала самой возрастной теннисисткой с 2004 года, одержавшей победу на уровне тура после Мартины Навратиловой, которая в 47 лет прошла Каталину Кастаньо в первом круге Уимблдона. Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и обладательница 49 титулов WTA Уильямс пока не ставит перед собой глобальных задач на турнире в Вашингтоне.

«Просто здорово иметь возможность играть. Моё нынешнее состояние сильно отличается от того, что было в прошлом сезоне. Возможность быть здесь и готовиться к турниру — разительный контраст по сравнению с подготовкой к операции год назад», — сказала Уильямс после победы в парном разряде.

Хотя после успеха в «одиночке» Винус решила быть менее серьёзной и шутила, а также отметила поддержку своего возлюбленного актёра Андреа Прети. В феврале пара объявила о помолвке и ждёт свадьбы, но её сроки, возможно, придётся сдвинуть из-за возвращения Винус на корт.

«Пришлось вернуться за страховкой, потому что в этом году мне сообщили, что я участвую в программе Cobra. Так что мне нужно получить пособие. Мой жених здесь. Он очень поддерживал меня, чтобы я продолжала играть. Вы знаете, как тяжело играть в теннис? Это как работать с девяти до пяти, только ты всё время бежишь», — заявила Винус.

Винус Уильямс получила поддержку от жениха Андреа Прети на турнире в Вашингтоне Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Следующая соперница Уильямс – 24-я ракетка мира Магдалена Френх. Она выглядит опаснее Стирнс, но не так уж значительно. Интересно хватит ли у Винус сил, чтобы на классе пройти 27-летнюю польку. Теперь Уильямс не будут считать безнадёжным аутсайдером, недооценка со стороны Френх тоже маловероятна. Это усложняет задачу достижения положительного результата, однако не делает её невыполнимой для Винус.

В любом случае американка уже может гордиться своим выступлением в Вашингтоне. Она выиграла первый одиночный матч за 709 дней и заработала 60 рейтинговых очков, став 643-й ракеткой мира. Теннисное сообщество в восторге от её выступления.

«Винус Уильямс выиграла первый матч в WTA-туре, когда ей было 14 лет. Она смогла сделать это и в 45 лет. Легенды вечны», — отметил журналист Бастиан Фашан.

«Настоящий восторг! Винус исполнила девять эйсов и выиграла свой первый одиночный матч с августа 2023 года. Это просто нереально!» — восхитился обозреватель Жозе Моргаду.

«Винус продолжает творить историю», — подчеркнул аккаунт Tennis Channel в соцсети.

Винус Уильямс довольна своим камбэком на турнире в Вашингтоне Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Турнир в Вашингтоне для Винус Уильямс ещё не закончен, однако американка будет радовать публику на корте после него. Не исключено, что в августе Уильямс получит уайлд-кард на «тысячник» в Цинциннати, если выразит желание там выступить. Кроме того, Винус вместе с Райлли Опелкой вошли в список участников звёздного микста US Open после снятий дуэтов Стефанос Циципас – Паула Бадоса и Джек Дрейпер – Чжэн Циньвэнь.

Организаторы определённо предоставят 45-летней Уильямс уайлд-кард и в основную сетку турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке. Это привлечёт огромное внимание публики, которое мог бы превзойти разве что камбэк её младшей сестры Серены. К слову, сама Винус не исключает камбэк Серены, хотя после рождения двух детей данный сценарий всё-таки выглядит крайне маловероятным.

«Не знаю, что Серена будет делать. Я не задаю такие вопросы. Думаю, мы просто всегда будем играть, потому что мы такие. Мы всегда это делаем. Честно говоря, это отличное кардио. Теннис потрясающе влияет на руки и ноги. Так что, очевидно, частично её цель в том, чтобы быть в форме. Она может не выходить на корт полгода, а потом всё равно играть абсолютно чисто. Такому таланту нельзя научиться. Она просто слишком хороша. Я все время говорю команде: единственное, что могло бы сделать всё лучше – её присутствие. Мы всегда всё делали вместе, так что, конечно, я по ней скучаю. Но если она решит вернуться, то я уверена, что она даст об этом знать», — заявила Винус.