«Время ещё есть, чтобы выиграть «Большой шлем». Хачанов заскочил в Москву перед US Open

Карен рассказал, почему пропустил турнир в Вашингтоне, как поиграл в теннис с Дзюбой и что надо делать для победы над Синнером и Алькарасом.

Карен Хачанов на недавнем Уимблдоне прошёл по сетке дальше всех россиян — до 1/4 финала. После довольно удачной серии турниров на траве наш теннисист заскочил на несколько дней в Москву. На пресс-подходе в рамках мероприятия компании First & Red Карен ответил на вопросы журналистов, среди которых были и корреспонденты «Чемпионата».

— Карен, сейчас проходит «пятисотник» в Вашингтоне, но вы находитесь в Москве. Почему пропускаете этот турнир?

— Очень насыщенный сезон получается, всегда приходится чем-то жертвовать. Из-за того, что хорошо сыграл на Уимблдоне, закончил позже, и у меня осталось меньше времени, чтобы отдохнуть, потренироваться, перезагрузиться и поменять покрытие. Также важное событие у моей сестры — свадьба. Мы заранее всё планировали, так что я знал уже полгода назад, что Вашингтон я играть не буду. Причём неважно, как я сыграю Уимблдон.

— Что не получилось в четвертьфинале с Тейлором Фрицем?

— Первые два сета Фриц сыграл лучше, чем я, по нескольким показателям. В третьем сете удалось перехватить инициативу, динамику. Начал чувствовать, что матч продолжается — у меня есть возможности не только вернуться, но и выиграть третий сет, смотреть, что будет дальше. В четвёртом сете сразу повёл с брейком, однако этого было недостаточно. А в концовке на тай-брейке Тейлор сыграл очень здорово. Выиграл всё с первой подачи. Если говорить прямо — в ключевые моменты он сыграл лучше, чем я.

— Как оцениваете свою форму на данном этапе карьеры? Насколько близки к своей праймовой форме?

— Мы это узнаем только через какое-то время. Сейчас тяжело судить. На данном этапе то, чего я смог добиться, — отлично. Я это прекрасно осознаю, складываю всё в копилочку. Но всегда есть те цели, которые ещё поставлены передо мной, к которым я стараюсь стремиться. Время есть. Надеюсь, что смогу реализовать. А смогу или нет — узнаем уже через пару лет. Не раз говорил, что выиграть «Большой шлем» — это моя главная цель.

— В чём секрет успешного выступления на траве? Кроме четвертьфинала Уимблдона, был же ещё полуфинал на турнире в Галле.

— Трава — специфическое покрытие. Помню, несколько лет подряд были хорошие результаты. Потом в 2023-м я этот сезон на траве пропустил из-за травм. А когда вернулся играть на это покрытие в прошлом году, то ощущения были очень странные. Все матчи я проиграл очень близко — сначала 6:7 в третьем сете [Александару Вукичу в Хертогенбосхе], потом 5:7, 6:7 [Себастьяну Корде в Лондоне]. На Уимблдоне — в пяти сетах. Иногда на траве может быть больше непредсказуемых результатов. Как мы видим, те, кто выигрывает — и есть фавориты турниров. В этом году, наверное, я подошёл в хорошей форме. Те шансы, которые были, реализовал, создал и взял своё. Плюс ракетку немного поменял. Пробую что-то новое. Есть моменты, над которыми работаю. Наверное, они дали свои плоды.

— Вы поднялись сейчас на 16-е место. Часто заглядываете в рейтинг? Насколько важно для вас держаться сейчас в двадцатке?

— Конечно, важно. Я бы сказал – не только в двадцатке. Всегда была цель быть в десятке, а то и выше. Опять же, так можно смотреть до бесконечного. Пока ты не станешь первым, когда никого впереди тебя не будет. Поэтому это важно. Рейтинг – это показатель твоих результатов. Твой результат – это показатель твоей игры, то, насколько ты наиграл. Стараешься быть как можно выше, чтобы результаты были как можно лучше.

— Многие сейчас говорят о том, что сейчас есть проблемы у Медведева и Рублёва, что у них идёт просадка в рейтинге. У вас же более стабильные результаты. Есть шанс стать первой ракеткой России. Насколько следите за этим?

— Что значит «просадка»? Андрей стоит сейчас 10-м. Иногда смешно слушать, если честно. Кто так считает? Если они сами так посчитают, — окей, соглашусь. Если посчитают эксперты, то тогда их надо спрашивать. Всегда бывают спады. Даже не спады, а замедления в карьере, динамике. Они у всех были. У меня были. Можно так говорить и про меня в какой-то момент карьеры. Можно до бесконечности думать. Самое главное — как они себя ощущают сами. Если они чувствуют, что ничего не поменялось, не мешает и не беспокоит, все вещи в совокупности в порядке — это просто результаты, которые вскоре будут лучше. Если ребятам что-то мешает — эти вопросы надо решать самим.

— Вы с ними общаетесь, что-то подсказываете друг другу?

— Общаемся, конечно, мы все в туре, мы друзья. С детства вместе. Теннис нас объединяет. Росли вместе, играли вместе. В любом случае видимся каждую неделю. Но такие личные вопросы, как соперники, мы до конца не раскрываем.

— В этом сезоне будет интересный микст на US Open. Не думали ли там сыграть? Кого бы хотели к себе в партнёрши?

— Это больше как выставочный турнир, там многое зависит от рейтинга. И у организаторов уже есть свой список игроков. А если говорить о партнёршах, то я бы хотел сыграть с Ариной Соболенко или Еленой Рыбакиной. У меня такие варианты были с самого начала, но девушки уже оказались заняты.

— Как вы проводите время с Даниилом Медведевым или Андреем Рублёвым, если у вас впереди матч с кем-то из них?

— Да, мы соперники. Но нет такого, что за несколько дней до встречи мы перестаём общаться и не смотрим друг другу в глаза. Это всё глупости. Может, кто-то и делает так, но не я. Конечно, в день матча мы ведём себя серьёзнее, ведь оба хотят победить. Это нормальный профессиональный подход. На следующий день мы, наверное, вместе ужинать не пойдём, однако через день мы уже всё забудем и будем дружить дальше.

— Сейчас в мировом теннисе есть два лидера — Янник Синнер и Карлос Алькарас. В чём их сильные стороны?

— В какой-то степени они немножко разные игроки, однако у них также есть очень много схожих элементов игры — скорость, физические данные, выработанность и уникальность стиля игры. Они оба могут скользить на харде, на траве, оба очень взрывные игроки. Но их рано сравнивать с той доминацией, которая была в теннисе у Джоковича, Надаля и Федерера. Да, наверное, они сейчас на уровень или даже несколько уровней выше остальных игроков, однако при этом всё равно в каких-то матчах их обыгрывали. Да, последние «Большие шлемы» они забрали. Но повторят ли они успехи великой тройки? Мы поймём это только через несколько сезонов, была ли это доминация или нет. Если они выиграют все «Шлемы» в ближайшие 10 лет, то да, это будут новые легенды.

— Как их можно победить? И вообще — игроков, которые поймали кураж.

— Здесь нет конкретного ответа, что нужно сделать. Нет такого, что ты взял и начал хорошо подавать и бить по линиям. Тем более в матчах на «Большом шлеме». Тут много факторов, которые влияют на результат. Например, физическая форма. Тот же Синнер проиграл много поединков, которые продолжались больше четырёх часов. Может, у тебя в этом и будет преимущество. В общем, много чего может повлиять на итог. Это совокупность твоей игры и твоего уровня. Если ты понимаешь, что играешь на уровне, подаёшь на уровне, знаешь, что делать, не суетишься, в решающий момент не сдаёшься, а продолжаешь давить, то у тебя есть шанс. Если ты всего этого не делаешь, у тебя шансов нет. Всё очень просто.

— Джокович в свои 38 лет вас удивляет? Думали ли, что до такого возраста можете сами сыграть?

— 100% удивляет. Удивляет не только, что он играет, а что играет и борется на высоком уровне. Многие его уже списывают со счетов, однако я бы не стал. Да, в последних встречах он чаще проигрывал тому же Синнеру и Алькарасу. Но если не попадать на них, у него ещё есть шансы забрать титул. Что касается меня, то многое зависит от физических данных, как будут со здоровьем дела. Даже сейчас начал ощущать какие-то мелкие травмы. Всё равно изношенность тела и организма потихоньку даёт о себе знать в любом случае. Там уже будет многое зависеть от физических данных, от психологии, от уровня игры и мотивации.

— Как вам в Москве? Сколько времени в году здесь проводите?

— Как получается. Несколько раз в году сюда точно прилетаю. Считаю, что это один из лучших городов мира.

— Чем занимались здесь эти дни?

— Очень много друзей в Москве, семья. Всю неделю тренировался. Поэтому подустал.

— Вы тренировались с Евгением Донским. Не хотели бы взять его спаррингом?

— Так он один из моих тренеров в команде.

— По данным ATP, за время выступлений в туре вы заработали $ 20 млн призовых. Как инвестируете деньги? Готовитесь к тому, чем заниматься после завершения теннисной карьеры?

— Есть различные виды инвестиций. Не буду раскрывать подробности. Есть идеи. Честно говоря, многое зависит, до скольки лет буду играть и какие двери станут открываться в этот момент. Сейчас это как пулять в никуда. Конкретные идеи есть, но их лучше обсуждать позже.

— У вас появлялась в соцсетях совместная фотография с Артёмом Дзюбой на корте. Как оцените его уровень?

— Он неплохо играет. Мы поиграли в паре. Он любит теннис, много тренируется. Может бегать и играть хорошо. Для любителя – здорово.

— Вы не играли с ним в футбол?

— Мы играли через сетку на теннисном корте — в теннисбол. Ему непросто было, хочу сказать. Непросто… На этом остановимся. Мы с ним в команде были против моего тренера и физиотерапевта. Подурачились.

— А если он вас в «Акрон» на сборы позовёт?

— У меня времени нет, к сожалению. Мы предлагали во время их межсезонья, когда много клубов РПЛ проводили сборы в Дубае. Думали провести совместные тренировки. Я только за. Общаемся, дружим со спортсменами из разных видов спорта.

Карен Хачанов и Артём Дзюба Фото: Из личного архива Дзюбы

— Вы недавно были у Фёдора Смолова на подкасте. Как оцените эту сторону Фёдора? Видите большое будущее у него как блогера?

— Думаю, да. Мне кажется, мы неплохо пообщались. Подкаст – это не интервью, не просто как вы вопросы задаёте, а я отвечаю. Это больше разговор. Мы создаем тему и её обсуждаем. Мне кажется, интересно получилось.

— Как удаётся соблюдать баланс: отвечать за семью и профессионально подходить к тренировкам, матчам и в целом к карьере?

— Это сложный момент. Мы подолгу друг друга не видим. Приходится чем-то жертвовать. Моя жена Вероника меня сопровождает с детьми на какие-то турниры. Но это не так часто бывает. Стараемся совмещать. Основной фокус сейчас на теннис. Но я человек. Свободное время, если могу, провожу с семьёй. Как и все люди, первую часть дня проводят на работе, а вечер – дома. Единственное, что я много летаю.

— Сыновья брали ракетку в руки?

— Чуть-чуть. Пока, по-моему, не заинтересовались. Младший ещё маленький, ему два года исполнилось. А старший в футбол играет, сейчас, может, на хоккей пойдёт.