Медведев сотворил камбэк в матче с американским гигантом. Даниил — в 3-м круге Вашингтона

Теннисный тур практически сразу после травы Уимблдона переместился на американский хард, на котором после серии соревнований разных категорий будет проведён на стыке августа и сентября заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open. А пока в столице США на четвёртой неделе июля разыгрывается объединённый, мужской и женский, «пятисотник». Турнир начали пять россиян, но далеко не все продержались до середины недели.

Соревнования в Вашингтоне проводятся с 1969 года. Рекордсменом по количеству титулов тут является Андре Агасси – пять. До финала среди прочих добирались россияне Евгений Кафельников (1999) и Даниил Медведев (2019). Женский турнир в Вашингтоне проводится с 2012 года, а переехал он из Колледж-Парка. Чемпионками тут становились среди прочих и россиянки – Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017), Людмила Самсонова (2022). До финала доходила Анастасия Павлюченкова (2012, 2015).

Среди 28 участниц розыгрыша-2025 оказались три представительницы России — Анастасия Потапова, Анна Калинская и Камилла Рахимова, пробившаяся в основу через квалификацию. В мужской сетке из 48 участников — два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. А вот Карен Хачанов решил взять небольшую паузу, чтобы не только передохнуть после Уимблдона в родной Москве, но и успеть на свадьбу сестры.

Анастасия Потапова вернулась в тур после травмы, из-за которой пропустила Истбурн и Уимблдон. На старте Вашингтона россиянка хоть и дала бой юной канадке Виктории Мбоко, однако всё же уступила — 2:6, 4:6. На своей странице в социальных сетях после матча Анастасия написала: «Очень непросто после травмы вернуться в ритм, но я сделала всё что могла сегодня. Буду работать дальше и обещаю, что скоро вернусь, как никогда раньше».

Двух других россиянок турнирная судьба свела на корте уже в первом круге. Анна Калинская уверенно разобралась с Камиллой Рахимовой — 6:2, 6:3 — и прошла в следующий круг. Там её соперницей стала польская теннисистка Магда Линетт, посеянная под восьмым номером. Девушки долго приноравливались к чужой подаче, пока наконец Анна не добилась брейка в девятом гейме — 5:4, после чего уверенно подала на партию. Во втором сете россиянка только наращивала преимущество, стреляла по углам, попадала навылет. Польская теннисистка чуть не плакала от досады, но Калинская брала гейм за геймом и добилась быстрой победы, повесив в итоге сопернице обидную «баранку» — 6:4, 6:0 за 1 час 17 минут.

Первым из российских мужчин в борьбу вступил Даниил Медведев. Его соперником стал самый высокий человек в туре — Райлли Опелка (рост — 211 см). У теннисистов к этому моменту накопилась довольно богатая история личных встреч. В целом Даниил чаще побеждал — 4-2, однако как раз их последний матч на недавнем турнире в Хертогенбосхе остался за американцем.

В преддверии старта в Вашингтоне россиянин отметил, что корты ему тут нравятся: «Первая цель – всегда стараться по ходу этого американского турне увеличивать свой уровень. От матча к матчу. Да, первые поединки иногда может быть тяжело, но надо во время встречи стараться за что-то цепляться. Корты в этом году мне нравятся, довольно быстрые, приятные условия. Турнир в Вашингтоне, наверное, один из самых жёстких по погоде в году, однако это хорошо, потому что он подготавливает тебя к следующим турнирам, где тоже может быть жарко. Но, по идее, как в Вашингтоне, наверное, мало где так жарко. Поэтому рад, что я здесь. Буду пытаться показывать свой лучший теннис», — сказал Медведев в телеграм-канале «Больше!»

Старт матча сложился для Даниила неудачно. Поборовшись в первом гейме на приёме, россиянин дважды добрался до счёта «ровно», однако Опелка всё же выстоял и повёл — 1:0. А следом засбоила подача Медведева, и американец тут же воспользовался шансом, сделав брейк — 2:0. Следом уже Даниил заработал брейк-пойнт, но Райлли выстоял и угрозу отвёл — 3:0. Дальше уже теннисисты чётко контролировали свои подачи, и партия стремительно стремилась к победе Опелки. Россиянин пытался бороться на приёме, однако ничего не получалось. Он злился, разводил руками и апеллировал к своему боксу. И всё же за 33 минуты Райлли забрал партию — 6:3. При этом за весь сет Медведев четыре раза пробил навылет и допустил восемь невынужденных ошибок. У Опелки это соотношение получилось более внушительным — 14/11.

Даниил Медведев Фото: Скриншот трансляции

Во втором сете Даниил наладил свою подачу и в целом заиграл понадёжнее, а вот Райлли Опелка чаще ошибался и реже пробивал навылет. В седьмом гейме россиянин сумел отразить брейк-пойнт соперника. Партия стремительно приближалась к тай-брейку. Однако при счёте 5:5, 40:0 на подаче Медведева в матче возникла непредвиденная пауза. Кому-то из зрителей стало плохо. Судья на вышке Мохамед Лайани даже подходил к трибунам и передавал полотенце со льдом. После возобновления матча Даниил допустил двойную ошибку, но свой гейм удержал, а затем вцепился в подачу американца. Тот стал сорить неточностями, и в итоге Медведев реализовал тройной сетбол — 7:5.

Даниил Медведев Фото: Скриншот трансляции

Третий сет Даниил начал с брейка — 3:0. Следом он едва не взял ещё одну подачу соперника, однако Райлли Опелка отыграл два брейк-пойнта — 3:1. В целом было видно, что американец немного подсел, а россиянин разыгрался. В концовке Медведев полностью владел ситуацией на корте. В шестом гейме он не реализовал шесть брейк-пойнтов, но с седьмой попытки дожал соперника — 5:1, а следом довёл матч до волевой победы — 3:6, 7:5, 6:1 ровно за два часа. Отметим, что за весь поединок теннисисты исполнили 30 эйсов на двоих: Даниил — 14, а Райлли — 16.

В третьем круге соперником россиянина будет китаец У Ибин, который в трёх сетах одолел Алексея Попырина. Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».