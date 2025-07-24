Хрустальная Великая китайская стена. Кто будет соперником Медведева в Вашингтоне

Даниил Медведев, приехавший в Вашингтон впервые после выхода здесь в финал в далёком уже 2019 году (и проигрыша там Нику Кирьосу на двух тай-брейках), одержал в своём стартовом матче волевую победу над американским гигантом Райлли Опелкой. Дальше россиянина ждёт соперник совершенно другого типажа и стиля – китаец У Ибин, который примерно на две головы ниже Опелки (в буквальном смысле – 183 см против 211 см).

Китайский теннис высокого уровня долгое время был исключительно в WTA. Пожалуй, первыми известными игроками из Поднебесной стали Тинь Ли и Тяньтянь Сунь, сенсационно выигравшие золотые медали на Олимпиаде-2004 в Афинах. Затем подтянулись Чжэн Цзе, взявшая два «Шлема» в паре и бывшая 15-й ракеткой мира в одиночке, и, конечно же, Ли На, ставшая первой китайской чемпионкой мэйджора в одиночном разряде. Она выиграла сначала «Ролан Гаррос» – 2011, затем Australian Open – 2014 и после второй из этих побед поднялась на рекордную и для себя, и для китаянок вторую строчку в рейтинге. Сейчас у Китая есть Чжэн Циньвэнь, которой всего 22, но она уже была финалисткой АО, чемпионкой Олимпиады и четвёртой ракеткой мира.

А вот в мужском теннисе ещё три года назад не было ни одного игрока в топ-100 – за всю историю ATP, а не конкретно в тот момент. Здесь Ибину не удалось стать первым, поскольку его на несколько месяцев опередил Чжан Чжичжэнь. Он дебютировал в сотне лучших в конце сезона-2022, а У Ибин впервые оказался там 6 февраля 2023 года. Но давайте сначала вернёмся в более далёкое прошлое и поговорим про то, как этот китайский парень попал в теннис и где он сумел стать первым среди всех игроков из этой страны.

«Я начал играть в четыре года из-за того, что был немного толстоват. Откровенно говоря, я тогда был самым пухлым пареньком в своём детском саду. Мой отец был боксёром и отвёл меня в тренировочный центр с разными видами спорта. Сначала я решил позаниматься бадминтоном, но сетка там была слишком высокой, а я – слишком низким. И вот когда мы уходили оттуда, то увидели теннисные корты. К ним я сразу проникся симпатией, ведь сетка не была такой высокой. Так я и начал заниматься теннисом», – рассказывал У в середине лета 2023 года.

У Ибин Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В 2017-м Ибин выиграл юниорский US Open в одиночном и парном разрядах, став первым китайцем, покорившим турнир «Большого шлема» (пусть и не во взрослом теннисе). Однако с переходом во взрослый тур у Ибина дела не заладились. Несмотря на прозвище Великая китайская стена, которая ассоциируется с нерушимостью, прочностью и долговечностью, У оказался очень травматичным. Он не играл почти три (!) года подряд, с 19 до 22 лет, из-за серии различных повреждений – локтя, поясницы, плеча и запястья. Выбыв в марте 2019-го, Ибин вернулся лишь в начале сезона-2022. Через год с небольшим, сразу после дебюта в топ-100, он выиграл турнир ATP-250 в Далласе, став первым китайцем с одиночным титулом уровня ATP во взрослом теннисе. В полуфинале того турнира У победил восьмую ракетку мира американца Тейлора Фрица, а затем выиграл эпичный финал у Джона Иснера на трёх тай-брейках, причём решающий закончился со счётом 14:12!

Дальше, однако, всё пошло далеко не так радужно. У Ибина стало больше проигранных матчей, чем выигранных, а вскоре после US Open того года он вновь выбыл из тура. На этот раз причиной стала необходимость сделать операцию на левой ступне. При этом проблемы с ней, а именно опухоль, ставшая последствием лёгкого перелома, беспокоили У ещё с 14 лет, но врачи тогда сказали ему, что с операцией можно повременить. Вопрос, почему Ибин не занялся этим в те три года, на протяжении которых и так отсутствовал в туре, оставим в стороне. Между августом 2023-го и 2024-го У сыграл всего один турнир – Хьюстон в начале апреля – и вновь остался практически без рейтинга.

У Ибин Фото: Carmen Mandato/Getty Images

После выхода в третий круг шанхайского «Мастерса» в начале октября 2024 года Ибин снова пропал и нормально вернулся только в мае. На первой неделе июня он выиграл «челленджер» в Тайлере, США, на харде, но там ни один его соперник даже в топ-200 не входил. В Лос-Кабосе неделю назад китаец прошёл квалификацию, однако в первом круге основной сетки проиграл Тристану Скулкейту. В Вашингтоне У тоже пробился через отборочные соревнования, а в основе уже обыграл Гаэля Монфиса и Алексея Попырина. Правда, французу всё-таки уже 38 лет, да и австралиец, которому на следующей неделе предстоит защищать титул канадского «Мастерса», в этом сезоне в основном играет слабовато.

Отметим, что тренером У Ибина является Данте Боттини, который до того почти 10 лет работал с Кеем Нисикори (с 2010-го по 2019-й). Кстати, в начале нынешнего сезона Боттини успел помочь и главной звезде китайского тенниса – Чжэн Циньвэнь на некоторое время осталась без тренера из-за операции у её основного наставника, Пере Рибы и пригласила Данте в качестве временного тренера. Ну а сам У ранее работал ещё с такими известными в теннисном мире людьми, как Маркос Багдатис (2023-2024) и Уэйн Феррейра (2024).

Медведев однажды уже встречался с Ибином на корте. Было это на US Open – 2022, в 1/16 финала. Тогда Даниил победил со счётом 6:4, 6:2, 6:2 всего за пару часов. Конечно, будет здорово, если и сейчас россиянину удастся одержать уверенную победу. Матч состоится сегодня, 24 июля, первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 18:00 мск (11:00 по местному времени).