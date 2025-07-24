Медведев вышел в 1-й четвертьфинал Вашингтона за 6 лет! Он — последний россиянин у мужчин

Американский хардовый отрезок набирает обороты! И в четверг, 24 июля, российский теннисист Даниил Медведев провёл матч третьего круга на турнире серии ATP-500 в Вашингтоне.

В соперники россиянину (№14) достался уже знакомый игрок У Ибин (№243). Дело в том, что парни уже виделись на корте. Три года назад, в Америке, на открытом харде. Тогда в третьем круге US Open – 2022 Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:2, 6:2.

На этой неделе в Вашингтоне Даниил на правах восьмого сеяного прошёл первый круг без борьбы, а во втором одолел Райлли Опелку. Ибин же преодолел квалификацию, затем в основе переиграл Гаэля Монфиса и Алексея Попырина.

Первый сет матча третьего круга оказался весьма стремительным и многообещающим для Медведева: в первом же гейме Даниил на приёме отыгрался со счёта 40:15, взял четыре очка подряд и добился брейка. В итоге весь сет складывался динамично, а каждый оперативно брал свою подачу. Вновь задрожал У и в девятом гейме проиграл подачу, позволив Медведеву закрыть сет со счётом 6:3. Статистика говорила в пользу россиянина: по активно выигранным мячам и невынужденным ошибкам он набрал шесть из восьми, а его соперник – 3 из 16.

Даниил Медведев Фото: Justin Cooper/ZUMA/ТАСС

В начале второй партии Медведев попытался втянуть Ибина в затяжные ралли на задней линии, но сам чуть на этом не погорел, потому что китайский теннисист стойко выдерживал такое испытание. И всё же к четвёртому гейму Даниилу удалось вновь перехватить весь контроль над игрой, сделать брейк и отличной подачей его подтвердить.

Была у Медведева возможность выйти вперёд со значительным преимуществом и счётом 5:1, но в шестом гейме У проявил характер и спас свою подачу с 0:40. Тот же самый подвиг Ибину нужно было повторить в гейме №8, но отыграть все брейк-пойнты ему всё же не удалось.

Медведев одержал победу за 1 час 9 минут и с итоговым счётом 6:3, 6:2. Дальше Даниил сразится с Даниэлем Эвансом или Корентеном Муте. Для россиянина это будет третий четвертьфинал в Вашингтоне и первый на этом турнире с 2019 года.

А вот второй россиянин в основной сетке Вашингтона слишком рано сошёл с дистанции. Пятый сеяный Андрей Рублёв уже во втором круге уступил американскому тинейджеру Лёнеру Тьену – 5:7, 2:6. Соперник Андрею достался крайне непростой. Во-первых, Тьен – финалист Итогового Next Gen 2024, на пути он потерпел лишь одно поражение – в решающем матче от Жоао Фонсеки.

Кроме того, Лёнер одержал четвёртую победу над соперником из топ-10 в этом сезоне: нал Рублёвым (Вашингтон), Шелтоном (Мальорка), Зверевым (Акапулько), Медведевым (Australian Open).

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