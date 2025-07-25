«Нас разыграли». Синнер шокировал возвращением тренера, из-за которого попался на допинге

Янник возобновил сотрудничество с Умберто Феррарой, хотя год назад со скандалом уволил его.

Первая ракетка мира Янник Синнер возобновил сотрудничество с фитнес-тренером Умберто Феррарой.

«Умберто сыграл важную роль в развитии Янника, и его возвращение отражает стремление к стабильности и максимальной эффективности», – говорится в официальном пресс-релизе агентства Синнера.

В августе 2024 года Синнер уволил Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Налди в связи с допинговым скандалом. Именно Феррара приобрёл мазь, содержавшую клостебол. Он дал её Налди, который затем делал массаж Синнеру. Таким образом запрещённое вещество попало в организм Янника во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и создало спортсмену множество проблем.

Умберто Феррара (по центру) ранее был важной частью команды Янника Синнера Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Допинговое дело Синнера длилось очень долго. В феврале 2025 года ВАДА дисквалифицировало итальянца на три месяца. Янник вернулся на корт в мае на домашнем «Мастерсе» в Риме. Простой без игровой практики не привёл к регрессу Синнера. Янник сражался за титул в Риме и на «Ролан Гаррос», уступая лишь своему главному конкуренту Карлосу Алькараса в финалах.

На Уимблдоне Синнер наконец-то взял реванш у Алькараса. Он одолел испанца в финале и взял свой четвёртый титул на турнирах «Большого шлема» за карьеру. Примечательно, что перед Уимблдоном Янник уволил фитнес-тренера Марко Паничи и физиотерапевта Улисеса Бадио – именно этот дуэт специалистов пришёл на смену Ферраре и Налди после US Open – 2024.

Синнер не имел претензий к квалификации Паничи и Бадио, но они не сошлись характерами. Марко и Улисес вели себя слишком развязно, в то время как Янник привык к строгой атмосфере в команде. Последней каплей для Синнера стало интервью Паничи с признанием, что теннисист 15 минут плакал в раздевалке после драматичного поражения с тремя упущенными матчболами в финале «Ролан Гаррос».

Синнер работал с давним знакомым из римской клиники Андреа Чиполлой на Уимблдоне, но нуждался в новом фитнес-тренере на постоянной основе. В конечном счёте Янник решил вновь начать работу с Феррарой, который совсем недавно ушёл из команды другого итальянского теннисиста Маттео Берреттини.

Возвращение Феррары к Синнеру нельзя назвать проходным событием. Всё-таки Умберто был прямо причастен к попаданию клостебола в организм Янника. Очевидно, Синнер не затаил на фитнес-тренера какую-то запредельную обиду, но мало кто предполагал, что менее чем через год после скандального увольнения они снова будут в одной команде.

Синнер ранее говорил, что хочет оставить допинг-скандал в прошлом. Он считает, что фанатам и теннисному сообществу данная тема тоже больше не интересна. В какой-то степени разговоры о допинговом деле Янника действительно утомили. Даже его главный критик Ник Кирьос снизил градус хейта и признал, что Синнер не сломался психологически и стал ещё лучше играть на корте, хотя австралийский теннисист до сих пор считает трёхмесячное отстранение итальянца слишком мягким наказанием. Но Кирьос определённо был шокирован возвращением Феррары в команду Янника.

«К нему вернулся тот же врач. Нас всех разыграли, дамы и господа!» – написал Кирьос в соцсетях.

Ник Кирьос снова начал жёстко критиковать Янника Синнера Фото: Al Bello/Getty Images

Физиотерапевт Джакомо Налди не воссоединится с Синнером, в отличие от Феррары. Именно Налди признали главным виновником попадания клостебола в организм Янника. Среди прочего его жёстко критиковал бывший коллега Умберто Феррара. Налди не согласен мириться с ролью «козла отпущения» и в очередной раз пригрозил «рассказать всю правду» о допинг-деле Янника.

«Снова началось, теперь кошмар повторяется, как прошлым летом. Я не собираюсь комментировать возвращение Феррары в команду Синнера. Эта история слишком меня задела и ударила по моей репутации. Когда придёт время, я всё расскажу спокойно. А пока я в отпуске и не хочу себе его портить», — сказал Налди в комментарии для Repubblica.

Пока угрозы Налди остаются нереализованными, а ему самому фактически закрыт путь в большой теннис. Джакомо вернулся к частной практике в Болонье, предложений из ATP-тура ему явно ждать не стоит. Если только он не раскроет ту самую «правду», способную кардинально изменить нынешнее восприятие допингового дела Синнера.

Что касается самого Янника, то он нашёл едва ли не оптимальный вариант на замену Паничи. Синнер хорошо знаком с Феррарой, квалификация которого никогда не вызывала вопросов. Им пришлось вынужденно расстаться из-за допинг-скандала, но лишь на время. Все юридические процессы по делу Янника завершены, он отбыл наказание. Ничто не мешает ему вернуть Феррару в команду. Итальянцу прямо сейчас приходится снова выслушивать некоторые неприятные слова в свой адрес от Кирьоса и прочих хейтеров, однако это его мало волнует.