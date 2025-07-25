Левша, из-за травмы научившийся играть одной рукой. С кем встретится Медведев в Вашингтоне

Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне, обыграв китайца У Ибина со счётом 6:3, 6:2. Перед этим он одержал волевую победу над Райлли Опелкой (3:6, 7:5, 6:1) – и, пожалуй, это лучшие три с половиной сета подряд в исполнении Медведева за долгое время. Следующим соперником Даниила станет француз Корентен Муте, попавший в основную сетку как лаки-лузер.

Медведев на протяжении всей карьеры тяжело играет с соперниками из Франции, хотя сам тренировался во французской теннисной академии, живёт в Монако и отлично говорит по-французски. Поражение от Бенжамена Бонзи в первом круге Уимблдона-2025 стало для Даниила 25-м проигрышем французам во взрослом теннисе. На втором месте испанцы, 23 раза наносившие ему поражения, но там почти половина приходится на Карлоса Алькараса (6) и Рафаэля Надаля (5), а у Франции звёзд такого уровня нет и близко, особенно сейчас.

При этом Корентен в формировании этой негативной для Даниила статистики участия не принимал. До Вашингтона они встречались лишь раз, во втором круге травяного турнира на Мальорке в 2021 году, где Медведев в итоге завоевал титул. С Муте он тогда разобрался без проблем, выиграв 6:4, 6:2, хотя в первом сете француз вёл со счётом 4:1. Кстати, в нынешнем сезоне Корентен дошёл на том же турнире на Мальорке, предваряющем Уимблдон, до финала – и это был лишь второй финал ATP в его карьере. Он в борьбе проиграл Таллону Грикспору (5:7, 6:7), ну а в своём первом финале уступил Андрею Рублёву в Дохе-2020.

Отметим, что во втором круге квалификации Вашингтона Муте не справился с тем самым китайцем У Ибином, которого выбил Медведев. Получивший первый номер посева в отборочной сетке Корентен уступил ему почти за три часа, но попал в основу после снятия Хольгера Руне из-за проблем со спиной. В основной сетке же Муте разобрался с Александром Мюллером и Даниэлем Эвансом. Благодаря этим победам в лайв-рейтинге он уже поднялся с 59-й строчки на 53-ю, оказавшись в шаге от своего лучшего результата – 51-го места, которое француз занимал в ноябре 2022 года.

Из этого, как и из всего двух финалов ATP к 26 годам, понятно, что звёзд с неба Корентен не хватает. В юниорском теннисе больших достижений у Муте тоже не было – лучшим результатом стал полуфинал Уимблдона-2017 в 18 лет. Годом ранее француз отличился в финале юниорского чемпионата Европы против Стефаноса Циципаса – проиграв первую партию на тай-брейке с двух сетболов, во второй он снялся из-за недовольства судейством, будучи в двух очках от поражения (грек вёл 5:3 и 30:0).

При этом Муте начал заниматься теннисом очень рано – в три года. Тот же Медведев попал в теннисную секцию, когда ему было шесть лет, причём случайно – после одного из занятий по плаванию увидел объявление «Приходите, проводится набор в теннисную группу». Корентен, как и Даниил, уехал тренироваться на юг Франции. Конечно, ему для этого не пришлось эмигрировать, зато поехал он один и в 12 лет, покинув родительский дом в центре Парижа. «Это был сложный выбор. Мне хотелось поехать, но и родители рядом были мне нужны. В итоге всё же решил ехать – без них. Я не умел готовить, убираться, но научился делать это. Первое время мне было непросто. Всего через несколько недель после переезда сломал ногу – мы преодолевали полосу препятствий, и я неудачно упал с дерева.

Корентен Муте Фото: Cameron Howard/Getty Images

Будучи теннисистом, ты взрослеешь быстрее, чем обычные люди. В 16-17 лет ты играешь «фьючерсы», в соперниках у тебя в основном взрослые, и ты стремишься заработать денег, «работаешь» с раннего возраста. Другие люди не начинают по-настоящему работать лет до 24-25, позже сталкиваются со взрослыми проблемами. А ты рано ощущаешь давление, тебе нужно побеждать, чтобы обеспечивать себя, платить своей команде. Чтобы продолжать играть, ты должен выигрывать матчи. Теннис многому научил меня. Там ты один и должен справляться со всем самостоятельно», – вспоминал Корентен.

Муте – левша с двуручным бэкхендом, но некоторое время назад, в 2023-м, ему пришлось освоить одноручный удар справа. Француз травмировал правую руку на Australian Open того года и вернулся в тур в апреле, однако правое запястье приходилось беречь. Чтобы уменьшить нагрузку на него, Корентен и тренировал одноручный бэкхенд, которым активно пользовался на протяжении всей второй половины сезона-2023. Кстати, среди любимых ударов Муте – глубокий резаный с бэкхенда и кручёная свечка с форхенда. Отметим, что тренером француза с 2022 года является серб Петар Попович, известный прежде всего по работе с Иво Карловичем и Андреа Петкович. Иво завоевал при нём четыре из восьми своих титулов ATP, Андреа – три из семи титулов WTA.

Поединок Медведева с Муте ожидаемо поставлен на первую часть игрового дня – они встретятся на центральном корте не раньше 14:00 по местному времени (21:00 мск). Накануне оба также играли рано, первым и вторым запусками, поэтому логично, что и свой четвертьфинал проведут в начале дня, чтобы и у них, и у других теннисистов было около суток между матчами.