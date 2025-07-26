Медведев страдал от жары и проиграл в Вашингтоне. Даниила сбила пауза из-за угрозы ливня

Американская серия турниров дарит любопытные матчи и надежды на классное выступление российских теннисистов. Вечером в пятницу, 25 июля, Даниил Медведев провёл свой четвертьфинальный поединок на турнире серии ATP-500 в Вашингтоне.

Соперником россиянина (№14) оказался француз Корентен Муте (№59). Парни встречались однажды – случилось это на травяном турнире на Мальорке в 2021 году. Тогда Даниил одержал победу со счётом 6:4, 6:2.

Но, несмотря на скромную историю личных встреч, парни хорошо знакомы друг с другом. Всё дело в том, что Муте – левша, а ещё, соответственно, редкий и ценный спарринг-партнёр, с которым Медведев периодически тренируется. Именно с французом, например, Даниил спарринговался перед встречей с левшой Кэмероном Норри в Риме в этом году.

«Тренер написал нескольким левшам, про которых он знал, что они не играют на следующий день. И одним из них был Муте. При том что он сам дальше играл как раз с левшой [Уго Умбером]. Он согласился, и мы отлично потренировались, — рассказывал тогда Медведев в интервью «Чемпионату».

После побед над Райлли Опелкой и У Ибином Медведев сделал важное и ответственное заявление по поводу своей формы и игрового настроя.

«Я знаю, что, когда я играю хорошо, я могу победить кого угодно — буквально любого. Может быть, против Карлоса и Янника шансы будут на их стороне, но я всё равно могу их победить. Я побеждал любого другого игрока много раз. Знаю, что когда вернусь на этот уровень, то смогу победить кого угодно. Вот откуда берётся мой оптимизм, и я усердно работаю над тем, чтобы найти свой ритм. Тогда результаты и рейтинги придут сами собой», — приводит слова Медведева Tennis.com.

Муте же перед поединком с россиянином одержал победы над Александром Мюллером и Даниэлем Эвансом. При этом в основную сетку Корентен попал в качестве лаки-лузера.

Несмотря на то что в стартовом сете четвертьфинала каждый гейм на своей подаче Медведев начинал со счёта 0:15 – а в самом первым розыгрыше и вовсе отметился двойной – игра полностью находилась в руках Даниила. Бо́льшую часть времени он проводил на задней линии, стараясь удерживать на ней и Муте, который так любит рвать ритм и бежать к сетке. Впрочем, в первом сете не возникло ни единого эпизода, в котором россиянин мог бы занервничать или серьёзно засомневаться в своих силах. Всего на 24 минуты и со счётом 6:1 он взял эту партию.

По активно выигранным розыгрышам Медведев превзошёл Муте в пять раз: 10 против двух. По невынужденным ошибкам Даниил, увы, тоже набрал чуть больше своего соперника: восемь против семи.

Даниил Медведев в Вашингтоне Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Второй сет Муте начал активнее, чуть разжёг внутренний огонь, а в этом ему помогли и трибуны. На первом ряду сидел парень, который несколько раз крикнул под руку Корентену. В итоге француз лично подошёл к этому зрителю, и охранники вывели молодого человека с арены.

Правда, горело пламя и внутри Медведева. Наружу оно вышло в шикарном розыгрыше на старте второго гейма – Даниил рванул вперёд после укороченного Муте, затем побежал обратно на заднюю, обработал мяч и классным обводящим ударом положил его между хавкортом и задней, после чего сам заулыбался. Казалось, что контроль продолжает на 100% находиться в руках россиянина, но при счёте 2:3 он в упорной борьбе проиграл свою подачу.

В следующем же гейме Медведеву стало плохо, начала кружиться голова. И на то были причины: в момент матча в Вашингтоне было влажно и стояла 35-градусная жара. Не очень хорошо чувствовал себя и Муте: во время медицинского тайм-аута он максимально старался охладиться ледяным полотенцем и обливался водой.

Даниил Медведев Фото: кадр из трансляции

После перерыва Медведев ещё какое-то время чувствовал слабость. Да, сделал брейк, однако при счёте 4:5 на своей подаче вновь оступился, завершив гейм при 15:40 двойной ошибкой. В перерыве между сетами Даниил, устало волоча ноги, ушёл в подтрибунное помещение.

Вышел из него Медведев чуть бодрее. По крайней мере, собранных в кучу сил хватило для того, чтобы противостоять цепкому оппоненту в решающей партии, а ещё выдержать муторный 10-минутный гейм на приёме при счёте 2:2.

Продолжили парни мучить друг друга перестрелками на задней линии и добрались до счёта 5:4 в пользу Муте. В этот момент должен был после перехода подавать Медведев, но матч приостановили из-за начинающейся грозы. Ни одному, ни второму теннисисту эта пауза не пришлась по душе. Россиянин даже, подобравшись к скамейке, бросил полотенце. Пауза продлилась около часа, и дождь, кстати, так и не пошёл. На концовку Даниил не сумел настроиться. У него не шла первая подача, были двойные ошибки, а француз феерил и добился такой важной для себя волевой победы — 1:6, 6:4, 6:4. Даниил с досады швырнул ракетку в район своей скамейки, а Муте после рукопожатия рухнул на корт от счастья и усталости.

Медведев не сумел достичь 60-го полуфинала на уровне ATP. Но всё равно он останется 14-й ракеткой мира. Ну а следующим соперником Корентена Муте станет либо Алекс де Минор, либо Брэндон Накашима. Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».