Иванович и Швайнштайгер разводятся и делят имущество. Кому что достанется?

У Аны и Бастиана трое детей, но после девяти лет брака между ними всё кончено.

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович и легендарный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет совместной жизни. Об этом сообщил юрист экс первой ракетки мира Кристиан Шерц.

Причиной разрыва названы «непреодолимые разногласия». Других подробностей пара сообщать не собирается.

Информация о расставании Иванович и Швайнштайгера появилась ещё в середине апреля. СМИ публиковали информацию о романе Бастиана с коллегой-телеведущей Эстер Седлачек. Однако были признаки, что в отношениях не всё так критично.

Иванович и Швайнштайгер не удаляли совместные фото из соцсетей, а уже после новостей о разрыве даже вместе появились на публике и продемонстрировал обручальное кольцо во время презентации трофея Лиги чемпионов. Скорее всего, это была лишь попытка избежать финансовых потерь.

В июне Иванович и Швайнштайгер потеряли рекламный контракт с немецкой модной компанией Brax. Соглашение изначально действовало до 2027 года. Его единственное условие – Ана и Бастиан должны быть парой.

Бренд Brax разорвал контракт с Аной Иванович и Бастианом Швайнштайгером после новости об их расставании Фото: Jens Kalaene/Getty Images

Однако несколько недель назад Швайнштайгера заметили в Греции в компании болгарской фитнес-блогера Сильвы Капитановой. Они обнимались и целовались прямо на пляже. Создание видимости благополучных отношений на публике рухнуло окончательно.

«Мы прекрасно провели время с Аной и Бастианом. Хотели бы продолжать наше сотрудничество, но в конечном счёте нам придётся смотреть фактам в лицо. Они больше не пара, поэтому мы прекращаем действие контракта», — сказал генеральный директор Brax Марк Фрайберг.

После потери ключевого спонсора, обеспечивавшего немалую долю дохода завершивших карьеру теннисистки и футболиста, изображать семейную идиллию больше не было смысла. Пара Иванович – Швайнштайгер окончательно распалась, что подтвердил юрист теннисистки Кристиан Шерц.

Адвокат уточнил, что формально Ана и Бастиан всё ещё находятся в браке, однако процесс развода займёт определённое время и ни о каком примирении говорить не стоит.

Иванович и Швайнштайгер начали встречаться в 2014 году, а через пару лет поженились в Венеции. У них трое сыновей: Лука, Леон и Тео. Иванович сейчас живёт в Белграде с детьми, а также ездит на крупные теннисные турниры. В частности, недавно Ана посетила Уимблдон, где 18 лет назад дошла до полуфинала. До этого Иванович гостила на «Ролан Гаррос», чемпионкой которого стала в 2008-м.

Ана Иванович на Уимблдоне Фото: Из личного архива Аны Иванович

Швайнштайгер проживает в Мюнхене и по работе часто заезжает в родную Германию, но при этом много времени проводит на Мальорке со своей новой возлюбленной. 37-летняя болгарская фитнес-блогер Сильва Капитанова живёт на испанском острове с 2016 года. У неё есть двое детей школьного возраста от местного жителя из влиятельной семьи Маркоса Феррагута, дед которого основал знаменитый драматический театр Auditorium de Palma de Mallorca.

Швайнштайгер и Капитанова знакомы около двух лет, их дети учились в одной школе. По информации Bild, между ними тесная связь, которая давно стала предметом обсуждений. Теперь Бастиану и Сильвии нечего скрывать. Футболист публично расстался с Иванович, а отец детей Капитановой ушёл из семьи. Ни одна из сторон ситуацию не комментирует.

Вряд ли стоит ожидать каких-то заявлений от Аны и Бастиана в ближайшем будущем. Они находятся на завершающей стадии оформления процесса развода. По брачному контракту разделу подлежит только имущество, нажитое совместно. Это единственное, что пока ещё связывает Иванович и Швайнштайгера, не считая детей, опека над которыми достанется теннисистке.