Медведев попал на чемпиона канадского «Мастерса» и Зверева, Рублёв — на Фрица. Обзор сеток

Сразу после завершения последних летних турниров ATP и WTA в Европе (и в день финальных поединков «пятисотника» в Вашингтоне) стартует канадский «Мастерс». Это один из самых старых турниров в теннисе, появившийся всего на четыре года позже Уимблдона – в 1881-м против 1877-го – и впервые прошедший за месяц до дебютного чемпионата США, ныне известного как US Open. Уникальная особенность этого соревнования – два крупных города делят его мужскую и женскую части, принимая их поочерёдно. С 2021-го (в связи с отсутствием турнира в пандемийный сезон 2020 года) по нечётным годам мужской турнир проходит в Торонто, а женский – в Монреале. До 2020-го, соответственно, они чередовались наоборот.

Из российских и советских игроков в одиночном разряде здесь побеждали пять теннисистов и теннисисток. Андрей Чесноков стал чемпионом в 1991-м, Марат Сафин – в 2000-м, Динара Сафина – в 2008-м, Елена Дементьева – в 2009-м, а Даниил Медведев – в 2021-м. Действующими чемпионами же являются австралиец Алексей Попырин и американка Джессика Пегула, причём Джессика победила дважды подряд, то есть сначала выиграла в Монреале, а затем – в Торонто.

Корты Торонто Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

С нынешнего сезона канадский «тысячник», как и следующий за ним турнир аналогичной категории в Цинциннати, перешёл на сетку из семи кругов вместо шести и теперь будет продолжаться полторы недели. Ещё несколько лет назад это была уникальная фишка «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами, которые уже давно занимали в календаре двухнедельный слот и были рассчитаны на 96 участников (все 32 сеяных проходят во второй круг без игры), а теперь так выглядят практически все турниры этой категории. В мужском туре однонедельными остались только Монте-Карло и Париж – всего два «Мастерса» из девяти! Это «ужимает» более мелкие турниры, заставляя их менять время проведения, понижать свою категорию или вовсе исчезать с теннисной карты, а топ-игроки получают немного меньше времени на отдых и подготовку к турнирам. Раньше канадский «Мастерс» почти всегда (кроме сезонов с Олимпиадой) стартовал на второй неделе августа, так что между ним и финалом Уимблдона был месяц, а сейчас матчи начнутся всего через две недели после британского травяного «Шлема».

Это стало одной из причин отказов сильнейших игроков от участия в турнире. Если у девушек из нетравмированных топов пока что снялась только Арина Соболенко, то у мужчин подольше отдохнуть решили и Янник Синнер с Карлосом Алькарасом, встречавшиеся друг с другом в финале Уимблдона, и Новак Джокович. Джек Дрейпер, Григор Димитров, Хуберт Хуркач были среди тех, кто снялся из-за травм, Томми Пол решил поберечь себя и залечить незначительные повреждения. Снялся и Александр Бублик, неожиданно «зажигающий» в Европе на грунте – он завоевал титул в Гштааде, а сегодня, 26 июля, сыграет в финале Кицбюэля с Артуром Казо. Хотя Бублик попал бы в посев и стартовал со второго круга, то есть во вторник или среду, очевидно, он решил не мучить организм резким переходом с грунта на хард (при том что ещё в начале июля играл на траве Уимблдона) и необходимостью быстрой акклиматизации после трансатлантического перелёта.

Понятно, что такой вал отказов повлиял и на посев. Первой ракеткой турнира стал Александр Зверев, занимающий сейчас в рейтинге третью строчку, а топ-8 посева замкнул Каспер Рууд (12-я ракетка мира). Из российских теннисистов это помогло в первую очередь Андрею Рублёву, получившему шестой номер посева при нахождении на 10-й строчке рейтинга. Попадание в первую восьмёрку сеяных гарантирует отсутствие встреч с другими игроками топ-8 посева до четвертьфинальной стадии.

Рублёв единственный из россиян оказался в нижней половине турнирной сетки. Его первым соперником станет либо Маттия Беллуччи, либо Юго Гастон. Из сеяных ближе всего по сетке к Андрею Лоренцо Сонего, а в четвёртом круге он может встретиться с Якубом Меншиком или Алехандро Давидович-Фокиной, который только что выбил из турнира в Вашингтоне Тейлора Фрица, четвёртую ракетку мира. Кстати, как раз в четверть Фрица Рублёв и попал – поединок с американцем, соответственно, возможен в четвертьфинале. Отметим, что сам Андрей после Уимблдона играл неважно – в Лос-Кабосе дошёл до полуфинала, но там по пути вообще не было приличных соперников, а в Вашингтоне сразу уступил Лёнеру Тьену.

В третьей четверти сетки, то есть также в нижней половине, топ-сеяными стали ещё два американца: Бен Шелтон (4) и Фрэнсис Тиафо (7). Россиян здесь нет, а вот во вторую четверть попал Роман Сафиуллин. Он единственный из российских теннисистов стартует с первого круга и сыграет с кем-то из победителей квалификации, а в случае успеха выйдет на Рууда. Каспер после вылета во втором круге «Ролан Гаррос» пропустил весь травяной сезон из-за проблем с коленом (и вообще на траве норвежец предпочитает играть не в теннис, а в гольф), а в Гштааде на прошлой неделе уступил во втором поединке Хуан-Мануэлю Серундоло. Если Сафиуллину удастся победить Рууда, то в третьем круге он может встретиться с Нуну Боржешем, а в четвёртом возможно дерби с Кареном Хачановым. Кстати, рядом с Боржешем в сетке Вашек Поспишил – полуфиналист этого турнира 2013 года, четвертьфиналист Уимблдона-2015 и соучредитель Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) вместе с Джоковичем, который проведёт тут свой прощальный матч в туре.

Сам Карен, посеянный 11-м, стартует поединком либо с Джейкобом Фирнли, либо с квалифаером. В третьем круге же его, скорее всего, ждёт встреча с Уго Умбером. Другие возможные опции – Зизу Бергс или ещё кто-то из квалификации. Кстати, в отборочной сетке никого из россиян нет, так что представительство на мужском турнире точно ограничится четырьмя игроками.

У Даниила Медведева, получившего соседний с Хачановым номер посева (10-й), старт тоже выглядит неплохо – против либо Лучано Дардери, либо одного из победителей квалификации. При этом Лучано до сих пор в Европе, где бьёт всех на грунте, выиграв Бостад и выйдя в финал Умага, в котором встретится с Карлосом Табернером. Возможно, итальянец вообще последует примеру Бублика и снимется с Торонто, но даже если этого не произойдёт, на харде он вряд ли может быть опасен (тем более после такого перелёта и смены покрытия). За карьеру Лучано пока что выиграл лишь 3 из 21 (!) поединка на хардовых кортах и является ярко выраженным грунтовым специалистом.

В третьем круге Даниил идёт на Алексея Попырина, который совсем не выглядит так, что готов защищать здесь свой титул. Год назад австралиец уверенно дошёл до финала Монреаля, в котором победил Андрея Рублёва, но за последние два месяца выиграл всего один матч из четырёх. В случае победы над Попыриным (или кем-то ещё) Медведев опять идёт по сетке на Хольгера Руне. Правда, в Вашингтоне такая жеребьёвка завершилась снятием датчанина с турнира из-за проблем со спиной, его заменой на лаки-лузера Корентена Муте – и в итоге поражением Даниила от Корентена в четвертьфинале. Здесь встреча с Руне возможна на круг раньше, в 1/8 финала. В четвертьфинале же Медведев может выйти на Зверева, которого месяц назад обыграл в трёхчасовом полуфинале Галле, одержав 13-ю победу над ним в карьере.