Удивительное лето Бублика. Он взял уже третий трофей за полтора месяца

Александру Бублику в середине июня исполнилось 28 лет, но именно в последние месяцы он показывает, пожалуй, лучший теннис в карьере – по крайней мере с точки зрения стабильности. Да, рейтинговый рекорд уроженец Гатчины, с 2016 года выступающий за Казахстан, установил в начале прошлого сезона, после полуфинала Аделаиды, титула в Монпелье и финала в Дубае ворвавшись в топ-20, однако выиграть столько турниров за несколько месяцев Александру прежде никогда не удавалось.

При этом начиналось всё для Бублика в этом году печально. Он рано проиграл на всех трёх вышеупомянутых турнирах и после Дубая вылетел из топ-80, что произошло впервые с лета 2019-го. Финал «челленджера» в Фениксе, проходящего во время второй недели «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, не дал Александру скатиться ещё ниже в рейтинге, но больше никаких позитивных результатов на харде он не добился. Грунт же Бублик никогда особо не жаловал, так что в этой части сезона от него вряд ли кто-то чего-то ждал. Однако внезапно именно на песчаных кортах случился ренессанс Александра, начавшийся с побед над Алексеем Попыриным и Андреем Рублёвым в Мадриде. Россиянин при этом повесил Бублику «баранку» во второй партии, что не помешало Александру выиграть со счётом 6:4, 0:6, 6:4 и лишить Рублёва шанса защитить на «Мастерсе» титул. Но за этими результатами последовали поражения от Якуба Меншика в Мадриде и от Каспера Рууда – в Риме, и внимание теннисных болельщиков вновь ушло в сторону от Бублика.

Александр Бублик Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Александр тем временем поехал на ещё один «челленджер» во время второй недели «Мастерса» – Турин, финал которого накладывается на финал Рима – и стал там чемпионом, хотя по пути снова получил «баранку» (0:6, 6:3, 6:3 с малоизвестным итальянцем Федерико Арнабольди). Но по-настоящему «зажёг» Бублик в Париже. Во втором круге «Ролан Гаррос» он выдал очень крутой камбэк с Алексом де Минором, выиграв со счётом 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2, а в четвёртом выбил ещё и британца Джека Дрейпера (5:7, 6:3, 6:2, 6:4), который ранее в этом сезоне выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и дошёл до финала грунтового турнира той же категории в Мадриде. При этом Александр в своём стиле уложился в пятисетовике с Алексом меньше чем в три часа, а в напряжённом матче с Джеком – чуть больше чем в 2,5.

Остановил Бублика в четвертьфинале «РГ» только Янник Синнер, который лишь чудом не стал чемпионом, уступив в финале Карлосу Алькарасу с тройного матчбола и с подачи на матч. При этом Александр взял у Янника реванш на траве Галле, победив его во втором круге со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Дальше был выбит Томаш Махач, в полуфинале случилась волевая победа над Кареном Хачановым, а в финале Бублик обыграл Даниила Медведева – 6:3, 7:6 (7:4). Александр второй раз стал чемпионом «пятисотника» в Галле – первый был в 2023-м, когда в финале он победил Андрея Рублёва.

Наверное, логично, что после таких выступлений многие ждали от Бублика продолжения успехов и на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, однако реальность оказалась иной. Он вылетел в первом же круге Уимблдона, не подав на матч в четвёртой партии и не дожав с 4:2 на тай-брейке в том же сете. Правда, соперник Александру для первого круга достался неприятный – Хауме Мунар, незадолго до того 3,5 часа (!) мучивший Карлоса Алькараса на «пятисотнике» в Лондоне.

Наверняка нашлись те, кто снова подумал, что Бублик на этом «спёкся» – во всяком случае, интерес массового теннисного зрителя к нему и его следующим матчам упал. А Александр, ранее чаще всего предпочитавший отправляться после Уимблдона на американский хард, в этом году неожиданно сделал выбор в пользу европейского грунта. Он поехал на турниры ATP-250 в Гштааде и Кицбюэле – и выиграл оба, уступив за восемь матчей всего один сет! Было это в финале швейцарского турнира с Хуан-Мануэлем Серундоло – 6:4, 4:6, 6:3. При этом Бублик даже ни одного тай-брейка на этих соревнованиях не сыграл. Отметим, что двух соперников – соотечественника Александра Шевченко (также бывшего россиянина) и француза Артура Казо – Бублик победил дважды. С тёзкой он встречался на ранних стадиях, а Артура одолел в полуфинале Гштаада и в финале Кицбюэля.

Таким образом, Бублик завоевал три титула за полтора месяца – а если учитывать ещё и «челленджер» в Турине, то у него четыре трофея меньше чем за три месяца. Удивительно продуктивное лето! Это лучший показатель в карьере Александра – раньше его личным рекордом были два выигранных турнира за целый сезон (Галле и Антверпен в 2023-м). В рейтинге он ещё не добрался до своего топового результата, но поднялся на 25-ю строчку (рекордом является 17-я позиция). При этом Бублик снялся с «Мастерса» в Торонто, который стартует уже завтра, 27 июля – очевидно, чтобы не подвергать организм чрезмерному стрессу в виде второй смены покрытия за месяц и быстрой акклиматизации после перелёта через Атлантический океан. Теперь Александр будет готовиться к Цинциннати и постарается показать результат там и на US Open.

Что изменилось относительно прошлых лет? Наверное, в целом можно просто сказать, что Бублик повзрослел. Вряд ли из-за чего-то конкретного (сын у него родился ещё три года назад, а серьёзнее относиться к теннису Александр стал позже), однако тренироваться и играть он стал, прикладывая к этому больше стараний. Эмоциональные всплески на корте при этом никуда не делись – Бублик по-прежнему много ругается на игру соперников, на покрытие и так далее, сопровождая свои фразы приличным количеством матерных выражений. Желающие ознакомиться могут без особых проблем найти соответствующие видеонарезки, а здесь приводить эти цитаты не будем, тем более что слишком многое нужно закрывать звёздочками.

Дмитрий Турсунов Фото: Julian Finney/Getty Images

А вот что по поводу прогресса Бублика считает Дмитрий Турсунов: «Мы можем долго копаться в том, что заставило его повзрослеть, но то, что он поменялся немного как человек, изменились приоритеты в его жизни — факт. Он всё равно кидает понты, но не так много, и цели уже чуть-чуть другие, и, соответственно, это взросление тянет за собой другие решения на корте в том числе. Он позволяет себе эту клоунаду, однако чувствует, когда это начинает ему мешать, и прекращает это делать».

Посмотрим, как Бублик с «умеренной клоунадой» покажет себя в летне-осенней хардовой части сезона. Между прочим, у Александра даже есть шанс попасть на Итоговый чемпионат ATP – и это не шутка. В Чемпионской гонке, где считаются только очки нынешнего сезона, он уже 11-й. На Итоговый турнир, напомним, проходят восемь лучших теннисистов. От идущего восьмым Бена Шелтона Бублик сейчас отстаёт меньше чем на 500 очков (хотя американец ещё может добрать очки в Вашингтоне).