Калинская вышла в третий финал в карьере. В Вашингтоне она обыграла чемпионку ТБШ

Анна Калинская оказалась единственной россиянкой, продержавшейся до полуфинала на турнирах текущей недели. При этом ей удалось убрать с дистанции двух сеяных соперниц. А за место в финале «пятисотника» в Вашингтоне Анна сражалась с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану, набравшей неплохую форму в этом сезоне. Но обо всём по порядку.

Расписание Анны на турнире в столице США получилось довольно неравномерным. За два дня она прошла двух соперниц в утренних сессиях — Камиллу Рахимову (Q) и Магду Линетт (8-й номер посева), после чего ждала права выступить в четвертьфинале двое с половиной суток. На этой стадии Калинской досталась её обидчица — Клара Таусон из Дании, выбившая россиянку из сетки Уимблдона буквально три недели назад. Но Анна сумела провести работу над ошибками и за полтора часа разобралась с датчанкой — 6:3, 7:5. Причём зрителей умилил момент, когда после завершения матча на корт к теннисистке выбежала её собака. Хозяйка взяла её на руки и поприветствовала зрителей, помахав лапкой.

Анна Калинская с собакой Фото: Getty Images

Матч закончился, когда в Москве было уже 4 утра, а на 23 часа был назначен полуфинал с очень непростой соперницей — Эммой Радукану. Британка выскочила как чёрт из табакерки на US Open — 2021, прорвавшись из квалификации к титулу, причём без потери сета. И это в 18 лет! На юную британку сразу обрушилась слава, многомиллионные контракты. Она никак не могла сосредоточиться на теннисе, меняла тренеров одного за другим, делала паузы в выступлениях из-за травм, падала в рейтинге, возвращалась, но по-прежему не могла выиграть свой второй титул. Лишь в Истбурне-2024 Эмма впервые победила соперницу из топ-10 (Джессику Пегулу), потом на Уимблдоне-2024 ещё одну (Марию Саккари), а в Майами-2025 добилась третьего подобного успеха (Эмма Наварро). Причём на том турнире британка впервые в карьере пробилась в 1/4 финала «тысячника».

Эмма Радукану Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Ну а на пути к полуфиналу «пятисотника» в Вашингтоне Эмма Радукану прошла таких непростых соперниц как Марта Костюк, Наоми Осака и Мария Саккари, причём без потери сета. Перед полуфиналом с Анной Калинской, с которой она до этого никогда не играла, британка заявила: «Думаю, что я в состоянии отыграть несколько очков и остаться в игре, а также немного больше использовать навыки в игре, отбивать удары, срезать углы и за счёт этого получать дополнительные очки».

Первый сет получился напряжённым. Девушки интенсивно били по мячу, порой создавая великолепные розыгрыши. Первой до брейк-пойнтов добралась в 6-м гейме Радукану, но россиянка обе угрозы отвела и удержала свою подачу — 3:3. В 9-м гейме уже Анна вплотную подобралась к чужой подаче и добилась брейка — 5:4. Во время подачи Калинской на сет Эмма не смогла реализовать двойной брейк-пойнт, и россиянка забрала партию — 6:4 за 54 минуты. На волне успеха Анна начала второй сет с брейка — 1:0, но тут же Радукану отыгралась — 1:1. А в пятом гейме россиянка снова забрала чужую подачу — 3:2 и это небольшое преимущество удержала до конца матча, как ни сопротивлялась соперница, в концовке сделав ещё один брейк — 6:4, 6:3 за 1 час 36 минут. И уже по традиции на корт к победительнице выбежала её собака.

Так Анна Калинская вышла в свой третий финал в карьере после Дубая-2024 и Берлина-2024 и уже гарантированно поднимется на 17 мест в рейтинге WTA — c 48-го на 31-е. Это поможет ей попасть в посев на US Open. Отметим, что титулов у россиянки пока не было. Теперь в Вашингтоне она сразится за главный трофей с канадкой Лейлой Фернандес, которая на трёх тай-брейках одолела Елену Рыбакину из Казахстана. Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».