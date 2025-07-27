Мирру ждут чемпионка ТБШ и соперница Калинской по финалу Вашингтона. Обзор сетки Монреаля

Не успел ещё закончиться турнир WTA-500 в Вашингтоне, в финале которого сыграют Анна Калинская и Лейла Фернандес, а в Монреале уже начинается «тысячник», рассчитанный с этого года на полторы недели. До того и канадский турнир, проходящий то в Монреале, то в Торонто, и следующие за ним соревнования в Цинциннати занимали в календаре по одной неделе, а с нынешнего сезона были расширены по примеру Мадрида, Рима и других турниров аналогичной категории. Но поскольку сезон не резиновый, это привело к уменьшению паузы между Уимблдоном и Монреалем/Торонто с месяца до двух недель.

Из-за недостаточного времени на отдых канадский «тысячник» решили пропустить несколько топ-игроков. В мужском туре, правда, их оказалось больше, чем в женском – там снялись и Синнер, и Алькарас, и Джокович, а из женщин по причине усталости в Канаду не прилетела только Арина Соболенко. Конечно, без первой ракетки мира турнир немало теряет, но всё же меньше, чем сразу без трёх игроков мирового класса. Также из топ-10 в Монреале не будет Чжэн Циньвэнь и Паулы Бадосы, однако у них причина другая – травмы. Китаянка вообще выбыла после операции достаточно надолго, чтобы заранее сняться и с Цинциннати, и с US Open.

При этом с Монреаля не снимаются обе участницы финала в Вашингтоне, по крайней мере пока что – хотя обе не попали в посев из-за низких позиций в рейтинге и должны начинать с первого круга. Лейле Фернандес организаторы при всём желании не смогут предоставить даже день отдыха, поскольку ей ещё и с половиной сетки не повезло. Канадка оказалась в верхней части сетки, где почти все матчи играются уже сегодня, 27 июля. На 28 июля оставили только поединки Фернандес с Майей Джойнт, Мари Боузковой с Моюкой Утидзимой (чешка накануне, 26-го, сражалась в финале турнира в Праге) и Анны Блинковой с Кэролайн Доулхайд (американка также 26-го приняла участие в парном финале Вашингтона). Понятно, что уже 29-го в этой половине должны пройти все поединки второго круга, так что Лейле в случае успеха придётся играть шесть дней подряд (четыре в Вашингтоне и два – в Монреале), прежде чем она наконец-то сможет отдохнуть.

Калинской теоретически день отдыха могут дать, но не факт, что ради этого будут перекраивать расписание и выносить её матч первого круга на вторник. С другой стороны, поединки Доулхайд и Боузковой в принципе тоже могли провести сегодня, однако этого не произошло. Анна в первом круге должна сыграть практически с тёзкой – американкой Энн Ли – а во втором может выйти на Элисе Мертенс. В третьем круге возможна встреча с Элиной Свитолиной, первой соперницей которой вполне может стать пробившаяся через квалификацию Камилла Рахимова, а в четвёртом – с Амандой Анисимовой или с Эммой Радукану.

Кроме Калинской, Блинковой и Рахимовой, в Монреаль приехали ещё восемь россиянок. Со второго круга начнут Мирра Андреева (четвёртая сеяная), Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14) и Анастасия Павлюченкова (27). Вероника и Полина Кудерметовы, а также Анастасия Потапова в посев не попали и стартуют с первого круга. Сёстры Кудерметовы играют уже сегодня, 27 июля, а Потапова стартует на следующий день. Соперницей Полины стала Сюзан Ламенс, которая выбила россиянку в трёх сетах, а Вероника сразится с Кристиной Букшей. Во втором круге Кудерметову-старшую в случае успеха ждёт Ольга Данилович, а дальше «светит» встреча с посеянной под первым номером Кори Гауфф. Потапову же при условии победы над Антонией Ружич будут ждать Каролина Мухова и, скорее всего, Белинда Бенчич.

Но, конечно, основное внимание будет приковано к Мирре. Перед стартом турнира она вместе с Дианой, а также с Дарьей Касаткиной поиграла в хоккей с мячом. Также Андреева и Шнайдер успели погулять и сфотографироваться на фоне красивого заката у небоскрёбов Монреаля. Первой соперницей 18-летней россиянки станет кто-то из чемпионок ТБШ – либо канадка Бьянка Андрееску, либо чешка Барбора Крейчикова. В третьем круге Мирра может сыграть с ещё одной любимицей местной публики – если Фернандес хватит сил после Вашингтона. Дальше по посеву Андреева идёт либо на Касаткину, либо на Марту Костюк. В четвертьфинале возможна встреча с Еленой Рыбакиной или Эммой Наварро, а в полуфинале – с Кори Гауфф, которая ведёт у Андреевой 4-0 по личным встречам. Правда, три из четырёх поединков состоялись на грунтовых кортах.

Шнайдер на старте может сыграть с наверняка подуставшей после перелёта из Праги Боузковой, в третьем круге – с Софьей Кенин или Викторией Мбоко, ну а в 1/8 финала выходит на ту же Гауфф. Чуть ниже в турнирной сетке расположилась Александрова. Екатерине после матча с Варварой Грачёвой или Чжу Линь можно ждать встречи с Беатрис Хаддад-Майей, а дальше – с Жасмин Паолини.

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

А Самсоновой и Павлюченковой с жеребьёвкой точно не повезло. Людмила наверняка сразу встретится с Наоми Осакой, которой для этого нужно одолеть некую Арьяну Арсено из Канады. В случае успеха россиянка идёт по сетке на Елену Остапенко, а дальше может попасть на защищающую здесь титул Джессику Пегулу – причём американка выиграла и Торонто-2024, и Монреаль-2023. Ну а Анастасия уже в третьем круге выходит на Игу Швёнтек, которая буквально снесла соперниц на финише Уимблдона и неожиданно стала там чемпионкой, показав, что возвращается на топ-уровень.