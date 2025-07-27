Калинская проиграла третий подряд финал. Но зато Анна возвращается в зону посева на ТБШ

Целый год Анна Калинская не добиралась до финала на турнирах WTA и вот, наконец, на «пятисотнике» в Вашингтоне ей удалось пройти всех соперниц и оказаться в шаге от дебютного в карьере титула. Оставалось лишь справиться в решающем матче с канадкой Лейлой Фернандес. Но обо всём по порядку.

Непростой график матчей достался 26-летней россиянке в решающих стадиях соревнования в американской столице. После двух с половиной дней отдыха ей пришлось с разницей в 20 часов провести два напряжённейших поединка — 1/4 финала и 1/2 финала. Очень нервным и ответственным получился второй из этих матчей — с британкой Эммой Радукану. Обе теннисистки набрали отличную форму по ходу турнира. Встречались они впервые и не щадили ни себя, ни соперницу, проводя интенсивные розыгрыши, мощно пробивая по углам, заплетая хитроумные комбинации и частенько пробивая в концовке навылет. В этой битве преуспела Калинская (6:4, 6:3), которая впервые за год, а всего третий раз за карьеру пробилась в финал после Дубая-2024 и Берлина-2024.

Своё успешное выступление в Вашингтоне Анна связывает с подходящими ей условиями: «Я люблю играть агрессивно, мне нравится такой стиль игры. Да, думаю, быстрый корт мне очень подходит, но нужно быстро принимать решения, что очень непросто. Наверное, больше всего мне нравится, когда я хорошо подаю и быстро принимаю. Стараюсь быть максимально агрессивной, и быстрый корт в этом помогает», — приводит слова Калинской пресс-служба WTA.

Неожиданно главной героиней последних матчей Анны на турнире в Вашингтоне стала её собака Белла. Четвероногая подружка выбегала на корт и после побед Калинской над Кларой Таусон и Эммой Радукану не только на радость хозяйке, но и на потеху публике. Организаторы турнира даже выпустили для Беллы особую аккредитацию, всячески подчёркивая любовь к домашним питомцам.

Персональная аккредитация собаки Анны Калинской Фото: Пресс-служба Mubadala Citi DC Open

Что же касается решающего матча в Вашингтоне, то соперницей Анны Калинской стала финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес, проигравшая тогда битву за титул как раз Эмме Радукану. Анна и Лейла до этого играли лишь раз — в Гвадалахаре-2021 сильнее оказалась канадка. Конечно, с тех пор прошло много времени, теннисистки за это время набрались опыта. Как мы уже отмечали, Калинская до этого момента ни разу не завоевала титул, а вот Фернандес в шести предыдущих финалах завоевала три главных трофея. Причём все три — на харде: Монтеррей-2021, 2022 и Гонконг-2023.

Лейла Фернандес Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Решающий матч Калинская — Фернандес должен был начаться после парного мужского финала, но там при счёте 6:3, 2:0 поединок прервался из-за дождя. Пауза затянулась, уже подходило время начала женской одиночки, и тогда организаторы приняли нестандартное решение — перенесли парную концовку на другой корт, а финал у девушек начался почти вовремя. Теннисистки сразу же включились в борьбу, взяли по одному своему гейму — 1:1, после чего Анна вцепилась в подачу соперницу, заработала два брейк-пойнта, но свои шансы не использовала — 1:2. Более того, у россиянки неожиданно возникли проблемы со здоровьем — Анна то и дело в паузах между розыгрышами приседала. Возможно, её беспокоили боли в ноге. С этого момента геймы стала забирать только канадка, которая за 30 минут взяла стартовую партию — 6:1.

Анна Калинская Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Во втором сете игра Калинской в лучшую сторону не изменилась. Она по-прежнему старалась бороться, но, видно было, что играть в полную силу она не может. А Лейла Фернандес с каждым гейме чувствовала себя всё увереннее, делала брейк за брейком и довела матч до победы — 6:1, 6:2 за 1 час 10 минут. За весь решающий поединок Анна сумела забрать у соперницы лишь три гейма.

Так Анна Калинская в финале «пятисотника» в Вашингтоне не справилась с Лейлой Фернандес и снова осталась без главного трофея турнира WTA. И всё же благодаря выходу в решающий матч россиянка взлетит в рейтинге на 17 мест и окажется в понедельник на 31-й позиции. Это должно помочь ей попасть в зону посева на US Open, который стартует 24 августа.