Калинская и её собака покорили Вашингтон. Все в диком восторге от красотки Беллы

Российская теннисистка Анна Калинская уступила канадке Лейле Фернандес (1:6, 2:6) в финале «пятисотника» в Вашингтоне.

Анна не смогла выиграть свой первый титул на уровне WTA-тура, но всё равно отлично выступила в столице США и поднялась на 31-е место в мировом рейтинге, что позволит ей попасть в посев на US Open.

В Вашингтоне Калинская также покорила сердца болельщиков одним из самых милых околотеннисных моментов. После победных матчей Анны на корт выбегала её собака – такса по имени Белла. Это было довольно трогательно – Белла уверенно бежала к хозяйке через весь корт, не смущаясь шума трибун. Анна брала её на руки, а публика встречала данный момент с диким восторгом.

«Она звезда. Не стремилась к этому, но всё равно стала ею – сама по себе. В этом году мы много путешествовали, особенно по США. Белла приносит мне удачу, заряжает позитивом. Она особенная», — сказала Калинская после победы в четвертьфинале над датчанкой Кларой Таусон.

Анна Калинская с выбежавшей на корт собакой Беллой Фото: Getty Images North America

Финал сложился для Калинской неудачно, а Белла не выбегала на корт, как было после побед над Таусон и Эммой Радукану в предыдущих матчах. Но в речи во время церемонии российская теннисистка нашла место для благодарности своей собаке.

«Спасибо моей команде за то, что вы со мной и в тяжёлые, и в хорошие моменты. Для меня вы как семья, я это очень ценю. И спасибо моей малышке Белле. Где она? Спасибо моей семье – они смотрели из дома и, к сожалению, не смогли приехать. Но я всегда чувствовала их поддержку. Было очень приятно играть перед всеми вами. Хочу поздравить Лейлу – ты потрясающе боролась всю неделю. Ты абсолютно это заслужила. Скоро увидимся. Возможно, уже на следующей неделе друг с другом сыграем. Кто знает», – с улыбкой заявила Калинская.

Важно отметить, что организаторы турнира в Вашингтоне помогли Анне наилучшим образом преподнести публике её любовь к Белле. Они сделали для собаки специальную аккредитацию. Ей даже предоставили отдельный стул и полотенце, чтобы она могла сидеть и смотреть матчи хозяйки на трибунах.

Аккредитация собаки Анны Калинской на турнир в Вашингтоне Фото: Пресс-служба турнира в Вашингтоне

Калинская – большая любительница собак. Белле чуть больше года, поэтому она предстала перед общественностью относительно недавно – впервые Анна брала её с собой на турнир в Чарльстоне в апреле этого года.

Зато болельщикам хорошо известен другой питомец Калинской – шпиц Коби. В Вашингтоне он не присутствовал рядом с Беллой на трибунах, но всё равно наблюдал за матчами хозяйки.

«Коби тоже смотрит за происходящим из дома», — написала Калинская в социальных сетях в ответ на вопрос о её второй собаке.

Анна Калинская со своим шпицем Коби Фото: Из личного архива Анны Калинской

Возможно, скоро Анна продемонстрирует совместное фото Беллы и Коби. 26 августа отмечается День благодарности собаке (или Национальный день собак), когда принято выражать признательность домашним животным. Год назад Калинская опубликовала фото с Коби во время пребывания в Нью-Йорке на US Open. Почему бы не повторить это снова, но уже добавив на снимок Беллу? Любители тенниса это определённо оценят.