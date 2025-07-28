Драма в битве чемпионок ТБШ. Новая соперница Мирры падала и плакала, но победила

Бьянка Андрееску уже пять лет сражается с травмами. В Монреале она сыграет с Андреевой.

Соскучились по Мирре Андреевой? На этой неделе россиянка, не игравшая с Уимблдона, возвращается на корт. 18-летняя спортсменка, как и почти все сильнейшие теннисистки, выступит на «тысячнике» в Монреале. Сразу после жеребьёвки стало ясно, что во втором круге Андрееву ждёт непростое испытание — в первом круге Мирра, будучи четвёртой сеяной, имеет bye.

Соперница Андреевой определялась в противостоянии чемпионок турниров «Большого шлема». Победительница US Open 2019 года Бьянка Андрееску в первом круге играла с двукратной чемпионкой мэйджоров Барборой Крейчиковой. Первый сет завершился в пользу Андрееску. Канадская теннисистка отыграла все брейк-пойнты, имевшиеся у Крейчиковой, и за счёт брейка в середине партии одержала победу. Во втором сете чешка повела 3:0 с брейком, однако и эту партию взяла Андрееску, выигравшая шесть из последних семи геймов.

Концовка встречи вышла по-настоящему драматичной. Андрееску, подавая на матч, добралась до матчболов, а в розыгрыше, который мог стать последним, подвернула ногу и рухнула на корт. После этого Бьянка расплакалась — то ли от боли, то ли из-за страха получить травму, то ли от того и другого вместе.

Падение Бьянки Андрееску Фото: Кадр из трансляции

К счастью, обошлось без повреждений, и спортсменка после получения медицинской помощи продолжила игру. С третьего матчбола Андрееску дожала Крейчикову — 6:3, 6:4.

Давая комментарий на корте после матча, Бьянка не смогла сдержать слёз. «Мне повезло. Такой несчастливый момент. Не знаю, что сказать», — сказала она. И добавила, обращаясь к публике, поддерживавшей соотечественницу: «Вы, ребята, — это всё, спасибо вам огромное. Такие моменты никогда не бывают лёгкими. Поэтому я очень рада, что справилась с этим».

От послематчевого общения с прессой Андрееску освободили. Ожидается, что сегодня, 28 июля, будет обнародована свежая информация о здоровье теннисистки. А для Бьянки это больной вопрос. После титула на US Open — 2019 она лишь однажды смогла добраться до второй недели ТБШ, а в остальных случаях либо выбывала в третьем круге или ранее, либо вовсе пропускала турнир. Андрееску, бывшая четвёртая ракетка мира, в последние годы регулярно сражается с травмами. В пандемийном 2020-м она пропустила все три мэйджора (Уимблдон не проводили), на Australian Open — 2022 не выступала из-за психологических проблем, а в 1/8 финала Майами-2023 с Екатериной Александровой Бьянка получила новую травму ноги, и её увезли с корта в коляске.

Тогда Андрееску надорвала связки, но уже через месяц вернулась на корт. Куда более серьёзные проблемы настигли её в августе 2023-го — стрессовый перелом кости позвоночника. Вынужденная пауза в карьере составила девять месяцев. А в начале нынешнего сезона Бьянка вновь оказалась на операционном столе — ей удалили аппендикс.

Немного занимательной статистики от Opta Ace. Одержав победу, Андрееску в матчах с чемпионками ТБШ на уровне WTA повысила процент выигранных встреч до 72. По этому показателю канадка, имеющая в этих поединках 18 побед и семь поражений, занимает второе место в Открытой эре, уступая лишь Серене Уильямс, — если учитывать только теннисисток, проведших не менее 20 матчей.

Процент побед над чемпионками ТБШ (Открытая эра, не менее 20 матчей)

Серена Уильямс — 72,5

Бьянка Андрееску — 72,0

Маргарет Корт — 70,3

Штеффи Граф — 68,6

Крис Эверт — 67,7.

Ну а совсем скоро (точные дата и время ещё не определены) Андрееску сыграет со своей «почти однофамилицей» из России. Ранее в этом году Андреева рассказала, что Бьянка стала единственной теннисисткой, написавшей ей слова поддержки на «тысячнике» в Мадриде в 2023 году. Тогда Мирра, будучи финалисткой юниорского Australian Open, впервые заявила о себе на взрослом уровне, выйдя в четвёртый круг.

Бьянка Андрееску в 2019 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Могу назвать одну теннисистку. Это был мой самый первый турнир в Мадриде в 2023 году… Прорывной для меня. Я вышла в четвёртый круг и получила сообщение от Бьянки Андрееску. Кажется, она была единственной теннисисткой, которая мне написала. Она сказала, что, если мне когда-нибудь понадобится совет или поддержка, я всегда могу рассчитывать на неё, написать или позвонить. Это было очень мило с её стороны. Она также написала мне после моей победы на прошлом турнире и сказала столько приятных слов», — говорила Андреева на одной из пресс-конференций в марте 2025 года.