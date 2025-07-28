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Рейтинговые расклады: Мирра Андреева бьётся за топовый посев US Open, Медведев, Рублёв и Хачанов — за звание первой ракетки России

Мирра близка к топ-4 посева US Open, Медведев может сместить Рублёва. Рейтинговые расклады
Артём Тайманов
Даниил Медведев и Мирра Андреева
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У Андрея «горит» финал в Канаде, что даёт Даниилу отличные шансы вернуть себе звание 1-й ракетки России. Андреева же может обогнать Пегулу.

Всего две недели назад завершился Уимблдон, а уже стартовали «тысячники» в Канаде. Мужской канадский турнир в этом году проходит в Торонто, а женский – в Монреале. Сразу после этих соревнований начнется турнир аналогичной категории в Цинциннати, и эти два старта могут оказать заметное влияние на позиции игроков в рейтинге и в том числе на посев US Open.

Российские теннисисты снова остались без представительства в первой десятке рейтинга. Произошло это из-за комбинации двух факторов – вылета Андрея Рублёва по итогам первого же матча на «пятисотнике» в Вашингтоне и отличного выступления там Алекса де Минора. Выход в финал обеспечил австралийцу возвращение в топ-10, а победа в титульном матче над Алехандро Давидович-Фокиной с трёх матчболов подняла его на восьмую строчку. Рублёв же стал 11-м, и в ближайшие недели между ним, Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым развернётся борьба за звание первой ракетки России.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

WTA. Андреева будет бороться с Пегулой за четвёрку посева в Нью-Йорке

Сейчас 18-летняя Андреева, две недели назад ставшая самой юной дебютанткой первой пятёрки рейтинга после Марии Шараповой в конце 2004 года (а за последние 30 лет Мирра уступила, кроме Марии, только Серене и Винус Уильямс, а также Мартине Хингис – все четверо по ходу карьеры стали первыми ракетками мира и многократными чемпионками «Шлемов»), прилично отстаёт от первой четвёрки. Занимает четвёртую строчку Джессика Пегула, у которой на 1509 очков больше, чем у Андреевой. Однако американке предстоит защищать 1000 баллов за титул в Канаде и 650 – за финал Цинциннати, а россиянке – только 215 очков за четвертьфинал Цинциннати. Канадский турнир Мирра в прошлом сезоне пропустила, взяв паузу после парного финала Олимпиады в Париже (в отличие от своей напарницы Дианы Шнайдер, которая через три дня после проигрыша того финала уже была в Торонто и добралась там аж до полуфинала, уступив как раз Пегуле).

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Если виртуально вычесть и у Джессики, и у Мирры прошлогодние очки за эти два хардовых «тысячника», то они окажутся практически наравне – Пегула будет всего на 31 балл впереди. При этом из преследовательниц к Андреевой близка только Мэдисон Киз, которая после аналогичного вычета очков отстаёт от неё на 335 баллов. Американка год назад испытывала проблемы со здоровьем и в Торонто снялась по ходу стартового матча, а в Цинциннати вообще не приехала. Что касается Чжэн Циньвэнь, то она могла бы тоже «поджимать» Мирру, но сделала операцию на правом локте и пропустит все американские турниры, включая US Open.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 28 июля:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 12 420 очков.
2. Кори Гауфф (США) – 7669.
3. Ига Швёнтек (Польша) – 6813.
4. Джессика Пегула (США) – 6423.
5. Мирра Андреева (Россия) – 4914.
6. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4553.
7. Аманда Анисимова (США) – 4470.
8. Мэдисон Киз (США) – 4374.
9. Жасмин Паолини (Италия) – 3576.
10. Паула Бадоса (Испания) – 3454.

Таким образом, Андреевой нужно выступить в Монреале и Цинциннати хотя бы немного лучше Пегулы и при этом не провалиться настолько, чтобы позволить Киз или ещё кому-то опередить себя. У других преследовательниц шансов оказаться выше Мирры до US Open совсем мало – Аманда Анисимова после вычета прошлогодних баллов отстаёт почти на тысячу (на 985 очков), а Жасмин Паолини с Эммой Наварро и Еленой Рыбакиной – и того больше. У остальных, включая Паулу Бадосу, снявшуюся с Монреаля из-за травмы, даже теоретической возможности обогнать россиянку нет. Так что будем следить за борьбой Мирры и Джессики. На всякий случай отметим, что топ-4 посева позволяет избежать потенциальных встреч с другими топ-игроками до полуфинальной стадии – то есть в четвертьфинале US Open Андреева точно не сыграет с Соболенко, Гауфф или Швёнтек. С другой стороны, пока что Мирра не проходила в Нью-Йорке дальше второго круга, так что двигаться нужно поэтапно.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Getty Images

ATP. Медведев, Хачанов и Рублёв бьются за лидерство в России

Рублёву придётся изрядно попотеть, чтобы сохранить звание первой ракетки России. В Монреале год назад он дошёл до финала, выбив по пути в том числе Янника Синнера (в четвертьфинале), и уступил Алексею Попырину, набрав 650 очков. Дальше Андрею ещё и 200 баллов в Цинциннати нужно защищать, но это уже менее серьёзная проблема по сравнению с канадской. К тому же россиянин сам недавно отмечал, что условия в Торонто подходят ему куда меньше, чем в Монреале – напомним, эти два города поочерёдно принимают канадский «Мастерс». В Торонто он выиграл всего один матч, у Фабио Фоньини в 2021 году. Справедливости ради отметим, что в Монреале до прошлого сезона у Рублёва дела были не лучше – два поражения за две игры.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Getty Images

Медведеву, напротив, на ближайших турнирах защищать вообще нечего – и в Монреале, и в Цинциннати он проиграл первые же встречи, набрав всего по 10 очков. Более-менее приличный результат Даниил показал только на US Open, где ему нужно будет подтвердить 400 баллов, но так далеко сейчас забегать не будем. Хачанов же набрал в Монреале и Цинциннати по 50 очков (за третий круг), так что он тоже не защищает слишком много.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 28 июля:

1. Янник Синнер (Италия) – 12 030 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8600.
3. Александр Зверев (Германия) – 6030.
4. Тейлор Фриц (США) – 5135.
5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4650.
6. Новак Джокович (Сербия) – 4130.
7 (+1). Бен Шелтон (США) – 3520.
8 (+5). Алекс де Минор (Австралия) – 3335.
9. Хольгер Руне (Дания) – 3250.
10 (-3). Лоренцо Музетти (Италия) – 3195.

У Рублёва, кстати, на этой неделе ещё и 100 очков за прошлогодний Вашингтон вычтут – многие турниры тогда стартовали позже, чем сейчас, как из-за Олимпиады, так и потому, что Канада и Цинциннати занимали в календаре одну неделю, а не полторы. В итоге у Андрея без всех баллов за ближайшие три недели прошлого сезона остаётся 2220 баллов, у Карена – 2500, а у Даниила – 2720. Понятно, что такой расклад даёт Медведеву наилучшие шансы вновь стать первой ракеткой России, но и Хачанов наверняка поборется за это звание. Рублёву же, кажется, нужно набрать слишком много очков для его нынешней формы, хотя совсем невозможной эта задача не является.

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