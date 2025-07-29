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Торонто, Монреаль 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Сафиуллин, Рахимова, Блинкова, Потапова

Ещё три россиянки — во втором круге Канады. А Медведев и Рублёв узнали соперников
Александр Насонов
Торонто, Монреаль 2025: результаты, расписание
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Блинкова сразится с экс-россиянкой Касаткиной, Самсонова — с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Осакой.

В конце июля — начале августа в Торонто и Монреале проходит Открытый чемпионат Канады. У мужчин это «Мастерс», у женщин — соревнование эквивалентной категории, то есть «тысячник». Этот турнир, впервые проведённый в 1881 году, является вторым старейшим из ныне проводящихся, уступая лишь Уимблдону. До 2011 года мужской и женский турниры проходили по очереди, а теперь идут параллельно. С сезона-2021 мужчины в нечётные годы соревнуются в Торонто, а женщины — в Монреале; в чётные — наоборот. А в 2025-м Canadian Open стал двухнедельным. Обе одиночные сетки представлены теперь 96 участниками, а не 56, как было прежде.

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Первым чемпионом Канады из СССР/России стал Андрей Чесноков. В 1991 году он победил, выступая под советским флагом. В 2000 году, уже под знаменем России, успех Чеснокова повторил Марат Сафин, а в сезоне-2021 до титула добрался Даниил Медведев. Наши девушки побеждали здесь дважды: в 2008 году лучшей стала Динара Сафина, а в 2009-м Елена Дементьева в чисто российском финале переиграла Марию Шарапову.

Действующим чемпионом Канады является австралиец русского происхождения Алексей Попырин, который в прошлогоднем финале Монреаля победил Андрея Рублёва. В этот раз мужской турнир отмечен массовым снятием топ-теннисистов. Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Джек Дрейпер — все эти представители первой шестёрки рейтинга ATP решили пропустить Канаду. И первые два номера посева получили Александр Зверев и Тейлор Фриц.

ATP-1000. Торонто-2025. Турнирная сетка

В основную сетку попали четверо россиян. Но лишь одному из них необходимо было играть в первом круге. Роман Сафиуллин свой матч провёл ещё ночью 28 июля мск. Россиянин не избежал проблем во встрече с малоизвестным французским квалифаером Юго Бланше. Сафиуллин проиграл первый сет, забрал вторую партию, а в решающем сете дожал соперника на тай-брейке, после того как отыграл три матчбола, — 4:6, 6:2, 7:6 (11:9) за 2 часа 23 минуты.

Торонто. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 00:10 МСК
Роман Сафиуллин
80
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 11
6 		2 6 9
         
Юго Бланше
222
Франция
Юго Бланше
Ю. Бланше

Во втором раунде Сафиуллин сразится с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема» бывшей второй ракеткой мира Каспером Руудом, имеющим восьмой номер посева.

А Андрей Рублёв (6), Даниил Медведев (10) и Карен Хачанов (11) воспользовались bye в первом раунде, по итогам которого стали известны их соперники. Рублёв во втором круге проведёт матч с французом Юго Гастоном, Медведев — с чешским лаки-лузером Далибором Сврчиной, а Хачанов — с аргентинским квалифаером Хуаном Пабло Фиковичем.

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В женской сетке не так много топовых снятий, но тем не менее они есть. Турнир пропускают Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь, а первые четыре номера посева достались Кори Гауфф, Иге Швёнтек, действующей чемпионке Джессике Пегуле и Мирре Андреевой.

WTA-1000. Монреаль-2025. Турнирная сетка

От России в женскую сетку прошли 11 теннисисток. Первыми в борьбу вступили сёстры Кудерметовы, чьи матчи проходили ещё 27 июля. Полина Кудерметова вышла на корт с Сюзан Ламенс из Нидерландов. 22-летняя россиянка всё никак не преодолеет полосу неудач, тянущуюся аж с грунтового сезона. Поражение от Ламенс со счётом 3:6, 6:4, 2:6 стало для Кудерметовой-младшей девятым подряд.

Монреаль. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Сюзан Ламенс
64
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Полина Кудерметова
56
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Зато порадовала её сестра Вероника. Кудерметова-старшая одержала волевую победу над Кристиной Букшей (Q) — 5:7, 6:2, 7:5. Россиянке нужно найти свою подачу: в матче с Букшей процент попадания первой составил всего 48%, а на девять эйсов пришлось 11 двойных ошибок. В 1/32 финала Вероника сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович (29).

Монреаль. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 22:55 МСК
Кристина Букша
96
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 5
5 		6 7
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

28 июля играли ещё три россиянки. Камилла Рахимова (Q) вышла на корт с канадкой Кайлой Кросс (WC). В первом сете Рахимова долгое время уступала с брейком. В середине партии Камилла смогла отыграться и сравняла счёт — 4:4. Однако после этого Кросс взяла два гейма подряд и выиграла первый сет — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии Рахимова улучшила подачу — до 63% попадания первой против 50% в стартовом сете. За счёт этого россиянка сравняла счёт по партиям. Камилла не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта, так что ей хватило единственного брейка, сделанного в шестом гейме. Рахимовой понадобилось 40 минут, чтобы забрать сет со счётом 6:3.

Решающую партию Рахимова начала с брейка, а во втором гейме подтвердила его, уйдя с тройного брейк-пойнта, — 2:0. Это предопределило её успех. В концовке россиянка ещё раз взяла чужую подачу, после чего подала на матч — 4:6, 6:3, 6:2 за 1 час 57 минут. Во втором круге Камилла встретится с украинкой Элиной Свитолиной (10).

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 18:10 МСК
Камилла Рахимова
62
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Кайла Кросс
262
Канада
Кайла Кросс
К. Кросс

Анна Блинкова играла с американкой Кэролайн Доулхайд. Первый сет проходил с преимуществом Блинковой. Россиянка начала игру с брейка и удержала перевес, несмотря на то что в четвёртом гейме у Доулхайд был двойной брейк-пойнт. В седьмом гейме Анна ещё раз забрала подачу соперницы, использовав четвёртый брейк-пойнт. Сразу после этого Доулхайд отыграла один брейк, но на большее её не хватило — 6:4 в пользу Блинковой за 54 минуты.

Во второй партии серьёзной борьбы не было. Блинкова упустила первый гейм, на приёме, а после этого повесила сопернице скрытую «баранку», выиграв шесть геймов подряд, — 6:4, 6:1 за 1 час 23 минуты. Во втором раунде Блинкова сыграет с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной (15).

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Кэролайн Доулхайд
55
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Анна Блинкова
81
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

А Анастасия Потапова ночью 29 июля мск сражалась с хорваткой Антонией Ружич (Q). В первом сете Потапова одержала убедительную победу, несмотря на 43% попадания первой подачи и четыре двойные ошибки. В обменах россиянка раз за разом переигрывала соперницу и, не дав ей ни одного брейк-пойнта, с двумя брейками забрала партию — 6:2 за 29 минут.

Во втором сете процент попадания первой у Анастасии упал до катастрофических 36%. Россиянка и здесь могла выйти сухой из воды, выиграв первые четыре гейма. Однако Ружич перехватила инициативу, сравняла счёт, а в 12-м гейме в третий раз за партию добилась брейка — 7:5 за 55 минут. А решающий сет Потапова провалила, взяв всего-навсего шесть очков за шесть геймов, и хорватка закончила встречу «баранкой» — 2:6, 7:5, 6:0 за 1 час 48 минут.

Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 03:55 МСК
Антония Ружич
94
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 0
         
Анастасия Потапова
44
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Последней из наших участниц в первом круге выступит Анна Калинская, которая на минувшей неделе добралась до финала в Вашингтоне. Её матч с американкой Энн Ли состоится уже 29 июля.

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А ещё пять россиянок попали в посев и в силу этого получили bye в 1/64 финала. Помимо Мирры Андреевой это Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14) и Анастасия Павлюченкова (27). По итогам стартовых матчей стали известны соперницы наших девушек. Андреева-младшая проведёт матч с чемпионкой US Open 2019 года Бьянкой Андрееску.

Андрееску хорошо относится к Мирре:
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Екатерина Александрова сыграет с китаянкой Чжу Линь, Самсонова — с четырёхкратной чемпионкой ТБШ экс первой ракеткой мира Наоми Осакой, Шнайдер — с чешкой Мари Боузковой, а Павлюченкова — с Евой Лис из Германии.

Открытый чемпионат Канады завершится 7 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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