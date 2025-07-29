Бушар отложила уход из тенниса. А ведь она попила много крови у Шараповой и боссов US Open

31-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар в первом круге «тысячника» в Монреале обыграла 82-ю ракетку мира из Колумбии Эмилию Аранго (6:4, 2:6, 6:2).

Для Бушар это первая победа на турнирах уровня WTA с сентября 2023 года. На родных кортах Канады Эжени и вовсе не добивалась успеха с 2016-го.

Наивысшей позицией Бушар в рейтинге WTA является пятое место. На её счету один трофей на уровне тура, а также семь финалов, в том числе на турнире «Большого шлема» (Уимблдон-2014). За карьеру Бушар заработала $ 6,9 млн призовых, хотя зачастую теннисная красотка получала больше за один сезон благодаря спонсорским сделкам. Эжени может похвастаться солидными достижениями, однако свой потенциал она в полной мере не реализовала. Основные успехи Бушар пришлись на знаковый для неё сезон-2014, после чего канадка страдала от травм и постепенно сбавляла обороты на корте.

Примерно пару лет назад теннис перестал быть приоритетом для Эжени. Она очень редко участвовала в турнирах WTA и начала на профессиональном уровне играть в пиклбол. Летом 2025 года Бушар решила окончательно зачехлить ракетку. Она проводит нечто вроде прощального тура. 8 июля Эжени на травяных соревнованиях WTA-125 в Ньюпорте в первом же матче уступила 256-й ракетке мира Анне Синклер Роджерс (5:7, 2:6). Затем Бушар в паре с Клерви Нгуну проиграла Винус Уильямс и Хейли Баптист (3:6, 1:6) на старте «пятисотника» в Вашингтоне.

После этого Эжени приехала на «тысячник» в Монреале, который заранее назвала заключительным турниром в своей карьере. Казалось, Бушар ждёт трогательная церемония прощания с теннисом по итогам противостояния первого круга с входящей в топ-100 колумбийкой Эмилией Аранго, но канадка неожиданно добыла победу, которая стала для неё юбилейной 300-й в WTA-туре, и даже пересмотрела позицию по поводу ухода из тенниса.

Эжени Бушар сенсационно обыграла Эмилию Аранго в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Я сообщила семье, что не стану завершать карьеру, если возьму титул в Монреале. Сегодня утром проснулась и сказала себе: «Послушай, невозможно контролировать результат. Я просто хочу хорошо настроиться, бороться и стараться получать удовольствие от своих ударов, от своей игры. Что бы ни случилось, хотела уйти с корта, насладившись этой напряжённой битвой. Я наслаждалась каждой секундой. Очень горжусь тем, как боролась и сохраняла концентрацию на протяжении всего матча. Это была физическая и психологическая борьба.

Играть в Монреале перед родной публикой было просто потрясающе. В последнее время я приложила максимальные усилия на тренировках и очень хотела показать хороший результат. Поэтому знала, что смогу это сделать, но всё зависело от того, смогу ли я оставаться в игре ментально, не поддаваться эмоциям и не думать обо всём, что связано с этой игрой и этим турниром. Горжусь, что смогла это сделать. Я по-прежнему сосредоточена», — заявила Бушар на пресс-конференции.

Зрители действительно заряжали Бушар энергией. Болельщики бурно радовались каждому удачному действию теннисистки, которая после матчбола одарила их воздушными поцелуями. Кажется, на турнире в любой другой стране карьера Эжени уже была бы закончена, но в Канаде её «последний танец» затянется как минимум на один матч. Заявление Эжени об отказе уходить из тенниса в случае завоевания титула в Монреале и вовсе должно обеспечить ей ещё более сильную поддержку.

Для реализации этого сценария мечты Эжени для начала нужно обыграть 20-ю ракетку мира Белинду Бенчич во втором круге, а затем одолеть потенциальных топовых соперниц Каролину Мухову, Мэдисон Киз, Игу Швёнтек, Джессику Пегулу и Кори Гауфф. Чудеса в теннисе случаются, однако Бушар в своей нынешней форме, вероятно, вылетит от Бенчич на следующей стадии даже с учётом безумной поддержки канадской публики.

Эжени Бушар пользуется огромной поддержкой публики в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Эжени запомнится публике как одна из самых красивых представительниц WTA-тура в новейшей истории. Она до сих пор остаётся очень популярной, хотя уже давно не показывает результаты на корте. У неё 2,3 млн подписчиков в одной соцсети – больше, чем у многих действующих теннисисток топ-10.

Эжени провела феерический сезон-2014 с титулом в Нюрнберге, выходом в финал Уимблдона, а также полуфиналами Australian Open и «Ролан Гаррос». В том году она приняла участие в Итоговом турнире WTA. Будущее Бушар выглядело ярким, но всё изменил инцидент на US Open – 2015.

Бушар подала судебный иск против Ассоциации тенниса США (USTA) из-за падения в раздевалке US Open, в результате которого она получила серьёзную травму головы. Эжени утверждала, что всё случилось из-за скользкой посторонней субстанции на полу. Это могло быть чистящее средство, которым покрывается пол помещения на ночь. Финалистка Уимблдона заверяла, что её травмы были получены исключительно по причине небрежности и халатности со стороны USTA.

Карьера Эжени Бушар пошла под откос после US Open – 2015 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В результате полученного сотрясения мозга Бушар снялась перед матчем четвёртого круга US Open, а позднее отказалась от выступлений на турнирах в Японии и Китае. В начале октября того года она впервые после происшествия вышла на корт в Пекине, однако не смогла завершить матч из-за головокружения. В целом это было начало стремительного падения Бушар, которая за последующие 10 лет ни разу не добралась хотя бы до второй недели на «Шлемах».

В 2018 году Бушар выиграла суд у US Open, получив $ 15 млн компенсации. Теннисистка изначально требовала $ 50 млн в виде недополученной потенциальной прибыли из-за травмы, но и такая неустойка была более чем солидной. Для сравнения: чемпионка того самого US Open – 2015 Флавия Пеннетта заработала $ 3,3 млн.

Эжени часто называли наследницей легендарной российской теннисистки Марии Шараповой. Обе обладали яркой внешностью и в раннем возрасте заявили о себе в женском туре. Вот только Бушар не удалось повторить путь Шараповой, которую она когда-то называла своим кумиром. Канадка заметно хуже выступала на корте, а за его пределами тоже не дотягивала до заработков Марии.

В какой-то момент Бушар и Шарапова даже открыто конфликтовали. Напряжённость появилась из-за критики Эжени в адрес Марии после допинг-скандала с участием россиянки в 2016-м. На «тысячнике» в Мадриде в 2017 году они сделали жёсткие выпады в адрес друг друга и обменялись очень холодным рукопожатием после матча, закончившегося победой канадки.

Эжени в полной мере не реализовала свой потенциал и уходит довольно рано – в 31 год. Однако её спортивная карьера на этом не заканчивается. Бушар достигала статуса 12-й ракетки мира в одиночном разряде в пиклболе. Она определённо является конкурентоспособной в данном виде спорта, где находят себе место даже легендарные ветераны вроде 55-летнего Андре Агасси. Популярность Эжени в Северной Америке довольно высокая. Вероятно, у Бушар остаётся определённая горечь из-за прощания с большим теннисом, но и без него она точно не пропадёт.