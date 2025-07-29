«Если бы не сестра, я была бы в топ-200». Андреева — перед «тысячником» в Монреале

В Монреале стартовал турнир WTA-1000. В нём принимает участие и Мирра Андреева, которая посеяна под высоким четвёртым номером. Свой путь на соревнованиях она начнёт с матча второго круга с канадкой Бьянкой Андрееску. На пресс-конференции 18-летняя россиянка призналась, что без опыта старшей сестры вряд ли сейчас находилась бы на пятом месте в рейтинге WTA, а также поделилась своими впечатлениями от первого посещения Канады.

— Мирра, добро пожаловать в Монреаль! Как прошли ваши тренировки и что вам особенно нравится на турнире?

— Спасибо! Я впервые в Монреале и очень рада здесь играть. Мне нравятся корты, нравится сам город. Надеюсь, в ближайшие дни у меня будет возможность получше его узнать.

— Чего вы хотите достичь на этом турнире? С каким настроем вы начинаете?

— Поскольку я никогда раньше не играла здесь, будет довольно интересно посмотреть, как мне удастся найти свою игру и ритм на этом покрытии и в этих условиях. В целом я очень рада началу турнира и постараюсь играть в каждом матче на 100% сосредоточенно. А потом посмотрим, как всё сложится.

— Пресс-конференции обычно проводят для топ-игроков, и не все они так молоды, как вы. Как вам удаётся справляться с таким вниманием в вашем возрасте?

— Сейчас уже легче. Поначалу всё было в новинку, даже немного ошеломляло. Но с каждым турниром я набираюсь опыта, привыкаю. Становится проще. Теперь это часть моей работы, и мне даже нравится. Так что для меня нет ничего сложного в том, чтобы общаться со СМИ.

— С учётом того, что теннис — индивидуальный вид спорта, вас кто-то учит общению с прессой и помогает или вы осваиваете это сами?

— Сначала мне очень помогал агент: подсказывал, какие вопросы обычно задают, как всё проходит. А потом я просто втянулась — сейчас я знаю, чего ожидать и просто отвечаю на вопросы, какими бы они ни были.

— У вас были кумиры в WTA, на кого равнялись в детстве?

— Конечно! Я много смотрела Марию Шарапову, Серену Уильямс. Мне очень нравилась игра Симоны Халеп — в прошлом году я даже успела с ней один раз потренироваться. Это было нереально: познакомиться с игроком, за которым мне действительно нравилось наблюдать. Я бы сказала, что эти три теннисистки были теми, на кого я равнялась.

— Ваша старшая сестра Эрика тоже играет в туре. Как её опыт повлиял на ваше развитие?

— Я могу сказать, что, если бы она не играла в теннис или вообще не была бы моей сестрой, я не оказалась бы здесь так быстро. Она сыграла на многих турнирах, которые мне удалось пропустить. Как будто она просто указала мне путь, а я в некотором роде сэкономила время, играя только на самых важных турнирах. Это помогло мне заработать больше очков и быстрее подняться в рейтинге. Если бы она не играла в теннис, я, наверное, попала бы сейчас в топ-200 или что-то в этом роде (улыбается). Поэтому я очень благодарна ей за то, что она вела меня за собой на протяжении всей моей жизни.

— Вы впервые в Канаде. Какие у вас впечатления?

— Пока для меня это нечто среднее между США и Европой. Так что я на самом деле не знаю, что это за город и страна. Я надеюсь, в ближайшие пару дней у меня будет возможность осмотреться, знаете, просто погулять по городу, чтобы познакомиться с канадской культурой. Тогда, может быть, через пару дней я действительно смогу ответить на ваш вопрос.

— Организаторы говорили, что вы хотели попасть на концерт Кэти Перри — она должна приехать через несколько дней. Вы слышали об этом? Вас это радует, что она тоже будет в Монреале?

— Да, я слышала, что она будет выступать здесь — где-то за неделю до начала турнира узнала — и очень обрадовалась. Но потом выяснилось, что концерт будет в четверг, кажется, а это как раз день, когда у меня, возможно, будет матч. Так что я не уверена, получится ли сходить. Однако [мой тренер] Кончита [Мартинес] сказала, что всё равно пойдёт — одна или со мной, ей всё равно (улыбается). Так что да, я была бы очень рада увидеть её вживую, но всё зависит от расписания… Посмотрим, получится ли.