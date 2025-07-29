Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы

Ещё один насыщенный игровой день стартовал на турнирах в Канаде! Сразу несколько российских теннисистов провели свои матчи в рамках первых запусков во вторник, 29 июля.

Начался этот игровой день с поединка Анны Блинковой (№81) и Дарьи Касаткиной (№18) в Монреале. В прошлом году на этом турнире девушки проиграли одной и той же сопернице, Питон Стирнс. Только Анна – в первом круге, а Дарья – во втором. Кроме того, единственный поединок Блинковой и Касаткиной состоялся здесь, в Монреале, два года назад. Тогда победа осталась за представительницей Австралии.

Теперь девушкам на знаковом в их противостоянии канадском турнире предстояло выяснить, кто окажется сильнее. Начался матч не очень обнадёживающе для Блинковой: на самом старте на своей подаче она не взяла ни розыгрыша и на первом же брейк-пойнте допустила двойную ошибку. Впрочем, в таком темпе и прошёл весь сет, который продлился лишь 22 минуты и завершился со счётом 6:1 в пользу Касаткиной.

Вторая партия сложилась по совсем иному сценарию. Её с раннего брейка начала Блинкова – уж очень активна и точна она была на протяжении нескольких геймов, а ещё регулярно шла вперёд и вынуждала свою соперницу ошибиться. Жаль только, что Анна растеряла этот настрой к середине сета, когда Касаткина сравняла счёт до 3:3. Сразу после этого Дарья выиграла три гейма из четырёх, и в этом ей помогла россиянка, когда при 4:5, 0:40 допустила двойную ошибку.

Дальше Касаткина вышла в третий круг на победительницу матча Марта Костюк — Маркета Вондроушова.

Следом на этот же корт вышла Анна Калинская (№31) и Энн Ли (№59). Это был отложенный матч первого круга. Россиянке дали дополнительный день отдыха после финала Вашингтона. Девушки пересеклись на корте во второй раз – впервые они встретились в полуфинале Сингапура в этом году, когда из-за плохого самочувствия россиянка снялась при счёте 6:7, 0:1.

Новый поединок, как и стартовый сет прошлой встречи, начался с борьбы и того, что каждая теннисистка стойко забирала свои подачи. Закономерно всё решилось на тай-брейке, таком нервном и непредсказуемом. В нём Калинская повела 4:0, была крайне убедительна, но тут же расслабилась и позволила Ли взять шесть розыгрышей подряд! Создав самой себе трудности и отыграв два сетбола оппонентки, Анна смогла закрыть стартовую партию в свою пользу – 7:6 (8:6).

В начале второго сета у Калинской начались проблемы – появилась боль в левой ноге. После трёх проигранных геймов подряд Анна взяла медицинский тайм-аут, во время которого ей перемотали колено. Правда, в следующем переходе спортсменке повязку сняли. В этой партии Калинская ничего не смогла предложить своей сопернице в качестве борьбы и уступила его со счётом 0:6.

В переходе Калинская взяла долгий перерыв и ушла в подтрибунку. После возвращения она проиграла гейм на своей подаче, после чего прихрамывая пошла к скамье, но сниматься всё же не стала. И не зря! Анна каким-то образом сумела перетерпеть боль и довела дело до победы с итоговым счётом 7:6 (8:6), 0:6, 6:3. Дальше россиянка сразится с Элисе Мертенс.

Одним из ключевых матчей этого игрового дня должен был стать поединок Мирры Андреевой (№5) и Бьянки Андрееску (№187), но канадка снялась до старта матча из-за травмы, полученной во встрече первого круга с Барборой Крейчиковой.

Дальше Мирра вышла на Маккартни Кесслер или Майю Джойнт.

А на параллельном турнире в Торонто утром во вторник сыграл Карен Хачанов (№16). Ему в соперники достался Хуан Пабло Фикович (№140). Аргентинец пробрался в основу «Мастерса» через квалификацию. При этом он высокий – 191 см – а ещё малознакомый оппонент, что могло создать проблемы для россиянина.

Впрочем, на старте поединка Карену действительно было непросто, в четвёртом гейме пришлось даже отыгрывать брейк-пойнты – к счастью, в этом ему помогла подача. После этого дело не пошло легче, но выдерживать сопротивление аргентинца Хачанову помогал ранний брейк, сделанный ещё до сложного гейма на его подаче.

Фикович не стал проходным соперником для россиянина, однако позволил тому набрать форму в непростом поединке. Например, первый сет парни играли аж 50 минут. И закончился он со счётом 6:4 в пользу Хачанова.

Карен Хачанов Фото: Vasiliy Ryabykh/Zuma/ТАСС

Во второй партии только в нескольких геймах Фикович помучил Хачанова. Одним из них стал гейм №6, в котором Карену пришлось отыгрывать три брейк-пойнта соперника, но справиться россиянин смог лишь с двумя из них. Благо в запасе было преимущество по счёту, и им Карен воспользовался несколькими минутами позже.

В результате Хачанов одержал победу со счётом 6:4, 6:2 и вышел в третий круг на Эмилио Наву.

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