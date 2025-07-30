Медведев — в третьем круге Торонто: Даниил сразится с действующим чемпионом Канады

В ночь с 29 на 30 июля мск на «Мастерсе» в Торонто проходили первые матчи второго круга. Поздними запусками играли двое российских теннисистов — Роман Сафиуллин и чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Первым из них на корте появился Сафиуллин, 82-й номер мировой классификации. Его соперником был трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» бывшая вторая ракетка мира Каспер Рууд, имевший 13-й номер при посеве. Сафиуллин в первом круге одержал волевую победу (4:6, 6:2, 7:6 (11:9)), а Рууд воспользовался bye.

В первом сете у Сафиуллина не было подачи — всего 48% попадания первой. После 2:2 россиянин не выиграл ни одного своего гейма, так что даже брейк в восьмом гейме особо не помог ему. В девятом гейме Рууд с первого сетбола принял на партию — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете процент попадания первой подачи у Романа вырос до 82%. Однако итог, увы, оказался тем же. Рууду хватило единственного брейка, который он сделал в восьмом гейме. Подавая на матч, норвежец ушёл с брейк-пойнта и использовал второй матчбол — 6:3, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Медведев (10), чемпион Торонто 2021 года, провёл матч с чешским лаки-лузером Далибором Сврчиной, 120-й ракеткой мира. В первом сете у россиянина были проблемы и с подачей (40% попадания первой), и с форхендом (12 невынужденных ошибок), и с бэкхендом (девять невынужденных при всего одном виннере). Спасало то, что общий уровень соперника оказался ещё ниже. У Сврчины на два активно выигранных очка пришлись 22 невынужденные ошибки. Даниил в этой партии дважды вёл с брейком, чех отыгрывался, не позволив Медведеву в том числе подать на партию при 5:4, однако на тай-брейке россиянин был сильнее — 7:6 (7:3) за 1 час.

Во втором сете ход игры изменился: уже Сврчина дважды выходил вперёд с брейком, а Медведев отыгрывался. В этот раз Даниилу удалось избежать нервной концовки в виде тай-брейка. При 4:4 он удержал подачу, а в 10-м гейме реализовал первый же матчбол на приёме — 7:6 (7:3), 6:4 за 1 час 53 минуты. В третьем раунде Медведев сразится с австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным (18), действующим победителем Открытого чемпионата Канады (год назад турнир проходил в Монреале).

Женская часть Canadian Open проходит в Монреале. Здесь также начались матчи второго круга. 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова, стартовавшая с волевой победы над Кристиной Букшей (5:7, 6:2, 7:5), играла с пропускавшей первый круг Ольгой Данилович из Сербии, 29-й сеяной. Ранее эти теннисистки пересеклись в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге в 2019 году, и тогда Кудерметова одержала убедительную победу — 6:2, 6:1. Шесть лет спустя Вероника вновь не отдала сопернице ни партии.

Проблемы с подачей, преследовавшие Кудерметову в первом матче на турнире, во втором круге не исчезли — всего 48% попадания первой. Но это не помешало россиянке одержать убедительную победу. В розыгрышах она превосходила соперницу и за весь матч ни разу не дала ей выйти на брейк-пойнт. В первом сете Веронике хватило брейка под ноль в третьем гейме, а во второй партии она дважды брала чужую подачу и в восьмом гейме подала на матч — 6:4, 6:2 за 1 час 25 минут.

В третьем круге Кудерметова сыграет с двукратной чемпионкой ТБШ Кори Гауфф, первой сеяной.

Диана Шнайдер (14) противостояла 39-й ракетке мира Мари Боузковой. Чешская теннисистка в 1/64 финала одержала победу над Моюкой Утидзимой (6:2, 7:6 (7:4)). Со Шнайдер она играла в третий раз. В полуфинале Наньчана в 2023 году победила Боузкова, а в Бирмингеме в 2024-м её российская соперница взяла реванш. Сегодня Диана потерпела обидное поражение.

Отчётный матч начался с парада брейков. Положила конец этому Боузкова, которая после 2:2 не проиграла ни одного гейма. Шнайдер так и не нашла подачу (всего лишь 37% попадания первой и три двойные ошибки при отсутствии эйсов) и не смогла составить конкуренцию сопернице. В восьмом гейме чешка закрыла сет — 6:2 за 39 минут.

Вторую партию Шнайдер начала катастрофически — 1:5. Боузкова цеплялась за свои шансы на приёме и была за это вознаграждена. Россиянка не сдавалась и из такого счёта сделала 5:5, отыграв на этом пути два матчбола — по одному в девятом и 10-м геймах. Диана была близка к тому, чтобы перевести игру в третий сет, но, ведя на тай-брейке 5:2 с двумя мини-брейками, растеряла всё и потерпела поражение — 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Боузковой за 2 часа 3 минуты. За весь матч Шнайдер ни разу не подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.

Екатерина Александрова (12) сражалась с Чжу Линь, располагающейся в конце пятой сотни. Китайская теннисистка попала на турнир по защищённому рейтингу и в стартовом матче обыграла бывшую россиянку, а ныне француженку Варвару Грачёву (6:4, 7:6 (7:3)). Ранее Александрова и Чжу Линь однажды играли друг с другом, и ту встречу в полуфинале Кливленда-2023 выиграла россиянка (7:5, 6:2). Сегодня Екатерина неожиданно проиграла 493-й ракетке мира.

Поражение Александровой особенно удивительно на фоне того, что в первом сете у неё не было проблем — 6:1 за 27 минут. Брейк-пойнтов сопернице она не дарила, а сама дважды брала её подачу. Однако воспользоваться этим россиянка не смогла. Первая подача просела, пошли двойные ошибки… Во второй партии Чжу Линь, начавшая с 3:0 с брейком, всё время вела в счёте. Александрова могла отыграться, но в затяжном седьмом гейме упустила оба брейк-пойнта. После этого китаянка приняла на сет — 6:2 за 42 минуты.

В решающей партии Чжу Линь при 5:3 не смогла подать на матч. Однако после этого Александрова в третий раз за сет проиграла подачу, и её соперница победила — 1:6, 6:2, 6:4 за 1 час 57 минут.

Ранее в этот игровой день во второй круг вышла Анна Калинская, в третий — Карен Хачанов и Мирра Андреева (последняя — без борьбы), а Анна Блинкова уступила Дарье Касаткиной. Подробнее об их встречах читайте в отдельном материале.

Турниры в Торонто и Монреале закончатся в следующий четверг, 7 августа. Такое необычное расписание обусловлено тем, что Открытый чемпионат Канады и супертурнир в Цинциннати с этого года стали двухнедельными, а уместить их необходимо не в четыре недели, а в три, чтобы у ведущих игроков была недельная пауза перед US Open.