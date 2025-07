«Этот формат ужасен». Топ-теннисисты не хотят играть в Канаде — возмущена даже чемпионка

В Торонто и Монреале стартовали крупные турниры ATP и WTA – мужской «Мастерс» и женский «тысячник». К сожалению, состав участников престижных соревнований оставляет желать лучшего.

В Канаду не приехали Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Арина Соболенко. Не из-за травм, а просто потому что не хотят играть. Даже присутствующие в Торонто и Монреале топ-теннисисты не горят особым желанием там выступать.

Основная причина падения престижности крупного турнира в Канаде заключается в уплотнении календаря. Теперь вместо привычной недели «Мастерс» и «тысячник» проходят в 12-дневном формате. В мужской и женской сетках участвуют 96 игроков, хотя ранее было всего 56.

Все топ-теннисисты уже держат в уме US Open – последний турнир «Большого шлема» в сезоне. Для подготовки к нему нужна игровая практика, но всё-таки в умеренном количестве и не в течение месяца беспрерывного участия в других соревнованиях. Вот почему Алькарас, Синнер, Джокович и Соболенко просто проигнорировали Канаду и приедут только в Цинциннати. Возможно, 38-летнего Новака не будет даже там, ведь легендарному ветерану ещё предстоит играть с Ольгой Данилович микст перед основной сеткой US Open.

Джессика Пегула Фото: Getty Images North America

Четвёртая ракетка мира Джессика Пегула становилась является чемпионкой «тысячников» в Монреале и Торонто последних двух лет. Турнир в Канаде всегда нравился американке, но ситуация изменилась после введения нового формата в этом году.

«Мне нравится, когда турнир длится меньше времени и всё проходит быстрее. Считаю, что нужно просто взять и отменить этот формат. Перед «Шлемом» не хочется долго играть в одном месте. Я не люблю, когда турниры длятся, например, пару недель. Бывает очень тяжело. Турниры «Большого шлема» идут две недели, поэтому превращение почти всего в аналог мэйджоров сейчас очень выматывает. Надеюсь, эти два соревнования в Монреале и Цинциннати покажутся мне своего рода золотой серединой», — сказала Пегула.

12-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо тоже не в восторге от увеличения длительности «Мастерса» в Торонто.

«Хорошо, что турнир в Торонто хотя бы немного короче, чем Мадрид или Рим. Хотя странно проводить финал в четверг. Этот формат ужасен. Но, думаю, всё будет здорово. Будет очень весело. Мне нравится Торонто. Моя девушка отсюда. К тому же, у меня там много друзей, так что я буду готов и отлично проведу время.

Готов начать и буду смотреть, как всё пойдёт. Полуторанедельные соревнования — это сложно, но, думаю, будет легче, ведь я так близко к США. Если что-то пойдёт не так, я быстро улечу домой. Это не то же самое, что застрять в Европе и играть на красном грунте, где люди говорят на разных языках и всё такое. В США всё-таки лучше, так что я, конечно, очень счастлив. Надеюсь, покажу хорошие результаты перед US Open. Это основная задача», — заявил Тиафо.

Фрэнсис Тиафо Фото: Getty Images North America

Четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц отмечает, что у топ-теннисистов перед US Open практически нет свободного времени. Особенно с учётом того факта, что Канада и Цинциннати – не единственные крупные турниры летом. Есть ещё «пятисотник» в Вашингтоне, бойкот которого чреват определёнными санкциями.

«Сейчас непростое время года, потому что нет ни одной недели, когда можно сделать перерыв. Соревнований очень много, и, если честно, на прошлой неделе — хотя мне нравится Вашингтон, нравится этот турнир, — возможно, стоило отказаться от участия. Но есть новое правило: ты обязан сыграть определённое количество турниров категории ATP-500, иначе тебя штрафуют. А я получил травму в начале сезона и пропустил два «пятисотника», так что был вынужден сыграть в Вашингтоне, чтобы выполнить норму.

Откровенно говоря, не думаю, что это удачное правило. В начале года у меня была травма, и тогда неделя отдыха пошла бы мне на пользу. Многие ребята сейчас делают ставку на US Open и не хотят загонять себя, приезжая в Торонто, потом в Цинциннати, а затем выходить измотанными на US Open. Всё зависит от приоритетов. Для меня как для североамериканца этот турнир важен и приносит удовольствие, но я понимаю, что европейцам может быть тяжело, и они логично отдают приоритет US Open», — приводит слова Фрица Punto de Break.

Тейлор Фриц и Кори Гауфф Фото: Getty Images AsiaPac

Вторая ракетка мира Кори Гауфф этим летом не особо усердствовала на корте. В начале июня Кори одолела Арину Соболенко в финале «Ролан Гаррос», но на траве провела всего два матча, сразу же вылетая с «пятисотника» в Берлине и Уимблдона. Американке вроде как наоборот нужно стремиться проводить больше матчей для получения игровой практики. Она приехала в Монреаль, но перед этим всё-таки пропустила турнир в столице своей родной страны Вашингтоне.

«После Уимблдона я получила возможность поехать домой, немного отдохнуть, а затем провести хороший тренировочный лагерь, чтобы, надеюсь, добиться хороших результатов в Монреале и в оставшейся части сезона на харде. Было здорово, что у меня оказалось немного свободного времени. Я не играла в Вашингтоне, потому что хотела просто провести полноценный тренировочный лагерь, которого у меня давно не было из-за нашего плотного графика. Возвращение в Монреаль — это здорово и приятно. Мне нравится, что здесь всё меняется раз в два года, каждый раз ощущения разные. Я рада вернуться сюда. Мне очень нравится этот турнир, и я бы хотела добиться здесь успеха», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Очевидно, руководству ATP и WTA нужно как-то решать проблему с длительностью «Мастерсов» и «тысячников» Топ-теннисисты ясно дают понять, что однонедельные турниры для них на порядок предпочтительнее. Если не прислушиваться к их мнению, то ситуация лишь усугубиться и суперзвёзды будут приезжать на крупные соревнования ещё в меньшем количестве, чем сейчас в Канаде.