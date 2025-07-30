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С кем Даниил Медведев сыграет в третьем круге Торонто, чем известен Попырин, расклады, статистика, сетка, расписание турнира

Победил в Канаде и с трудом нашёл кольцо для девушки. С кем сыграет Медведев в Торонто
Артём Тайманов
Даниил Медведев
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Алексей Попырин — австралиец, сын русских эмигрантов, живший в ОАЭ и Испании, а год назад завоевавший в Монреале свой главный трофей.

Даниил Медведев выиграл матч вечерней сессии «Мастерса» в Торонто у Далибора Сврчины, который даже 10 поединков в основных сетках турниров ATP к своим 22 годам не провёл. Несмотря на это, россиянин долго возился с таким соперником, сыграл посредственно и победил во многом за счёт неточностей чеха, допустившего за два сета 42 невынужденные ошибки. Дальше Медведева ждёт куда более опытный соперник, к тому же защищающий здесь титул – Алексей Попырин.

Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 18:00 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Конечно, завоевал трофей Попырин не совсем здесь, а в Монреале, но так бывает всегда. Два крупнейших города Канады поочерёдно принимают мужской и женский турниры, так что защищать титул приходится в другом месте и немного в других условиях. Корты в Торонто – по крайней мере исходя из того, как на них ощущается игра, сколько в среднем выполняется эйсов за турнир – чуть быстрее, чем в Монреале. Есть и разница в атмосфере – зрители в Монреале, франкоязычном городе, обычно более темпераментные, чем в Торонто. Так что это ощущается отчасти как другой турнир. Кстати, у мужчин последним, кто взял канадский «Мастерс» два года подряд, был Рафаэль Надаль (2018–2019), а у женщин действующей двукратной чемпионкой является Джессика Пегула.

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Для Попырина канадский «Мастерс» стал крупнейшим выигранным турниром в карьере, причём с отрывом – до того он смог покорить лишь соревнования ATP-250 в Сингапуре-2021 и в Умаге-2023. Однако подкрепить ту победу другими серьёзными результатами за год Алексей не сумел. Это отлично отражает рейтинг – до титула Попырин был 62-й ракеткой мира, а если сейчас уступит Медведеву, то после вычета очков за Монреаль-2024 опустится в самый конец пятого десятка или в начало шестого. Лучшими результатами австралийца после Монреаля являются 1/8 финала US Open – 2024 и «Ролан Гаррос» – 2025, а также четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло-2025. На каждом из этих турниров он заработал по 200 очков.

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Кстати, Алексей, в отличие от, например, Дарьи Касаткиной или Дарьи Гавриловой, не сменил гражданство на австралийское, а родился в этой стране. Родители Попырина, русские эмигранты, рано отдали его в теннис – Алексей начал заниматься в академии на окраине Сиднея в четыре года, в 2004-м. Однако в совсем юном возрасте, в восемь лет, он покинул Зелёный континент – из-за работы отца семье пришлось перебраться в Дубай, а ещё через два года Алексей оказался в Аликанте (Испания), где его соседом был Алекс де Минор.

В апреле 2017-го, незадолго до 18-летия, Попырин начал тренироваться в академии Патрика Муратоглу. Кстати, через три года Муратоглу и Попырин-старший запустили Ultimate Tennis Showdown – теннисные соревнования с очень своеобразным регламентом и правилами подсчёта, которыми изначально заполнили паузу в разгар пандемии COVID-19, а затем вернулись в 2023 году и стали регулярными выставочными матчами. Попырин на этих турнирах не побеждал, а вот его соотечественник и бывший сосед де Минор выиграл 2 из 13 состоявшихся к нынешнему моменту UTS.

Алексей Попырин

Алексей Попырин

Фото: Hannah Fountain/Getty Images

Хотя Алексей долго жил и в Испании, и во Франции, из двух языков этих стран он выучил только испанский. Также он знает русский и, конечно, английский. Именно на английском языке он общается со своей невестой Эми Педерик, с которой знаком ещё с начальной школы. Они вместе учились в Дубае, когда им было по восемь лет, продолжали общаться после того, как Попырин покинул ОАЭ – а в 18 встретились в Лондоне, и с тех пор у них начались романтические отношения.

В ноябре прошлого года Алексей сделал Эми предложение. Австралиец рассказывал, что главной проблемой в этом было найти момент, чтобы купить кольцо. «Она всюду путешествует со мной, так что мне нужно было найти какую-то неделю, когда её нет. Единственным подходящим вариантом оказалась неделя Кубка Дэвиса, когда мы провели около недели, тренируясь в Лондоне. Не с первой попытки, но я нашёл кольцо, которое действительно хотел. Заказал его доставку морем в Испанию, где мы играли Кубок Дэвиса – а оно застряло на таможне! Я не смог забрать его вовремя, пришлось отправить его обратно. Тогда я сделал новый заказ, который отправил брату в Лондон. Он прилетел среди ночи и отдал его мне. После Кубка Дэвиса мы полетели отдыхать на Маврикий. Я забронировал там уютный маленький домик на пляже с видом на океан и сделал ей предложение во время завтрака».

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А напоследок вернёмся на корты и вспомним, как Попырин выиграл канадский «Мастерс». Он победил пятерых теннисистов топ-20 подряд: Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача, Себастьяна Корду и Андрея Рублёва, причём у Димитрова отыграл три матчбола, а у Хуркача – пять скрытых матчболов (брейк-пойнт, реализация которого приводит к подаче на матч). Что касается личных встреч с Медведевым, то он ведёт со счётом 4-1, в том числе 2-1 на харде. Единственную победу над Даниилом Алексей одержал в концовке прошлого сезона на «Мастерсе» в Париже, выиграв тай-брейк третьего сета, а в этом году легко уступил россиянину на грунте римского «Мастерса».

ATP. Турнирная сетка. «Мастерс» в Торонто

Сам Медведев в преддверии их поединка в Торонто так высказался о Попырине: «Когда у Алексея хороший день, он один из лучших подающих в туре. Сложно читать и принимать его подачу. У него прекрасный потенциал, как мы уже увидели в Монреале в прошлом году, когда он по-настоящему был в ударе. Когда он почти не ошибается, противостоять ему очень тяжело. Он здорово использует резаные, у него сильный удар справа. Но бывают и матчи, в которых он допускает много ошибок, так что ты просто стараешься держаться. Сейчас у него слишком часто бывают взлёты и падения».

Личные встречи Медведева и Попырина

ТурнирРезультат
Уимблдон-2019, второй круг6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4
Australian Open – 2020, третий круг6:4, 6:3, 6:2
Майами-2021, третий круг7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4
Париж-2024, второй круг6:2, 2:6, 7:6 (7:4)
Рим-2025, третий круг6:4, 6:1 в пользу Медведева
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