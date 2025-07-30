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Торонто, Монреаль-2025: Андрей Рублёв переиграл Юго Гастона, Людмила Самсонова уступила Наоми Осаке, результаты, счёт

Рублёв одержал 250-ю победу на харде! Самсонова уступила, не реализовав три матчбола
Арина Полуянова
Торонто, Монреаль-2025: результаты 30 июля
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Андрей удачно стартовал на супертурнире в Торонто, а Людмила драматично проиграла в Монреале.

В среду, 30 июля, на канадских супертурнирах стартовал четвёртый игровой день. И в его рамках первыми запусками сыграли Людмила Самсонова и Андрей Рублёв.

Монреаль-2025. WTA-1000. Турнирная сетка

На женском «тысячнике» в Монреале день начался с поединка Людмилы Самсоновой (№16) и Наоми Осаки (№49). Для теннисисток эта встреча стала пятой – до этого счёт в их противостоянии был равным (2-2). В прошлый раз пересекались девушки на корте в Берлине месяц назад. Тогда сильнее оказалась Людмила (3:6, 7:6, 6:4).

Осака подобралась к «тысячнику» в Монреале с заметными изменениями в команде и новым главным тренером. С этой важной роли за пару дней до старта турнира ушёл Патрик Муратоглу. Прямо сейчас четырёхкратная чемпионка ТБШ в пробном режиме работает с Томашем Викторовски, бывшим наставником Иги Швёнтек.

Кроме того, к встрече с Самсоновой японка подошла с победой над квалифаером Арьяной Арсено на старте соревнований. (6:4, 6:2). Россиянка же первый круг прошла без борьбы на правах 13-й сеяной.

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Несмотря на отсутствие практики, Самсонова начала встречу с Осакой очень бодро, с раннего брейка. На протяжении всей партии Людмиле помогали стойкость при обменах на задней линии, вариативность с уместными укороченными и убедительная игра на подаче (75% выигранных очков на первой подаче против 69% у Наоми).

Это самое преимущество по счёту россиянка пронесла через весь сет. На подаче при 5:4 Осака на приёме смогла довести счёт до 30:30, но до брейк-пойнтов так и не добралась: помогла Людмиле сетка при очередной попытке сделать дропшот. В итоге за 40 минут Самсонова стартовую партию забрала (6:4).

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

На старте второго сета россиянка вновь была очень активна, хорошо пробивала с форхенда и смогла добраться до брейк-пойнта, однако повторить сценарий стартовой партии не смогла – гейм остался за Осакой. Но спустя несколько минут отстоять ещё одну свою подачу Наоми не сумела, а Людмила повела по счёту.

Периодически складывалось ощущение, что вот-вот станет оказывать серьёзное сопротивление Осака. Вот-вот заиграет чище и смелее. Однако, увы, каждый раз что-то сковывало японку. А россиянку это, напротив, расслабляло и давало возможность действовать ещё более активно, а справа – бить ещё свободнее.

Но вот зажало Людмилу в самый неподходящий момент, на подаче при счёте 5:4. Тогда она не реализовала сразу три матчбола и позволила Наоми сделать брейк. Увы, повторить сюжет стартового сета не удалось и пришлось бороться за победу на тай-брейке, где Самсонова вела 5:2, отыграла сетбол японки, ушла на переход при 6:6, однако следом всё же упустила партию.

Третий сет стартовал с раннего брейка Осаки и шестиминутного медицинского перерыва Самсоновой при счёте 1:2 из-за мозоли на ноге.

Медицинский перерыв Людмилы Самсоновой

Медицинский перерыв Людмилы Самсоновой

Фото: Кадр из трансляции

Людмила передвигалась прихрамывая, но смогла справиться с болью к середине партии, когда отыграла один брейк. Жаль только, что у Наоми их в запасе было два. К тому же матч россиянка завершила на своей подаче. Увы, в пользу соперницы – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Осака вышла в третий круг на Ренату Сарасуа или Елену Остапенко.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 3
4 		7 8 6
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Параллельно на мужском «Мастерсе» в Торонто день тоже стартовал с матча россиянина: Андрей Рублёв (№11) сразился с Юго Гастоном (№126). Для парней эта встреча стала первой. Даже несмотря на то, что они часто играют на одних и тех же турнирах.

Гастон в первом круге прошёл на отказе Маттии Беллуччи (3:6, 6:4, 2:0), а Рублёв не играл благодаря шестому номеру посева. Андрей признался, что подошёл к этому турниру с особенным интересом.

«В Торонто я, по-моему, выиграл один матч всего лишь. Из всех розыгрышей, в которых принимал участие, выиграл только один матч, и всё. Поэтому посмотрим, как будет в этом году. Мне интересно самому. Потому что, когда на каком-то турнире нет результатов, тебе уже интересно, а как будет: так же, как и обычно? Или что-то новое случится?» — признался Рублёв в эфире «Больше!».

Торонто-2025. ATP-1000. Турнирная сетка

Начал матч Рублёв практически идеально. По крайней мере, счёт точно складывался в пользу россиянина. Да, в пятом гейме он растерял брейк, который сделал на старте сета, потому что стал играть грязнее и действовать суетливее. Но сразу после этого Андрей взял три гейма подряд и закрыл сет в свою пользу (6:2). Была заметна разница в классе теннисистов, а ту слабость в виде 15 невынужденных ошибок, которую россиянин позволил себе в этой партии, он компенсировал девятью активно выигранными розыгрышами и неплохой реализацией первой подачи (67%).

Второй сет Гастон начал очень нервно, с трёх проигранных геймов, жалоб на какого-то из зрителей и переговоров с рефери. При 3:1 на приёме француз бросил ракетку от бессилия, довёл счёт до «ровно», напряг Рублёва, заставил того понервничать и начать переговоры с боксом, однако добраться до брейка так и не сумел.

Впрочем, Андрей не засуетился и закрыл сет со счётом 6:3. Для Рублёва это 250-я победа на харде в карьере! Следующим его соперником по третьему кругу станет Бу Юньчаокэтэ или Лоренцо Сонего.

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Юго Гастон
126
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

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