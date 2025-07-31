Какой камбэк Калинской! Анна с травмой одержала волевую победу и вышла на топовую украинку

В ночь с 30 на 31 июля мск на Открытом чемпионате Канады (мужской «Мастерс» проходит в Торонто, а женский «тысячник» — в Монреале) завершились встречи второго круга. В первых матчах игрового дня Андрей Рублёв одержал уверенную победу, а Людмила Самсонова потерпела обиднейшее поражение от Наоми Осаки, после того как упустила тройной матчбол во втором сете. Подробнее об этих играх читайте в отдельном материале.

Ещё три российские теннисистки играли во второй половине дня по местному времени. 31-я ракетка мира Анна Калинская провела матч с бельгийкой Элисе Мертенс, получившей 19-й номер при посеве. Калинская в первом раунде одолела Энн Ли (7:6 (8:6), 0:6, 6:3), а Мертенс, имея bye, отдыхала. Ранее россиянка дважды обыгрывала бельгийку, но обе те встречи — и в Гвадалахаре в 2022 году, и на грунте Рима в 2023-м — были трёхсетовыми. Сегодня Анна также победила в трёх партиях.

В начале встречи Калинская не могла выйти на нужный уровень из-за повреждения — спортсменка играла с тейпом на левом колене и не раз падала на корт. Первый гейм она вытащила с трёх брейк-пойнтов, а затем получила скрытую «баранку». На приёме россиянка взяла всего одно очко за три гейма, а на подаче допустила пять двойных ошибок, три из которых — в одном гейме. (Подача вообще стала проблемой Анны в этом матче — двойных ошибок за всю игру оказалось аж 11.) В седьмом гейме Мертенс со второго сетбола приняла на партию — 6:1 за 29 минут.

Тем удивительнее то, что произошло дальше. Калинская смогла переломить ход игры, несмотря на проблемы с ногой! Во втором сете Анна трижды выходила вперёд с брейком — соперница всякий раз отыгрывалась. Мертенс дважды не позволила россиянке подать на сет. А вот на тай-брейке Калинская оказалась сильнее и перевела игру в третью партию — 7:6 (7:4) за 1 час 17 минут.

В решающем сете Анна дожала соперницу, не сумевшую перестроиться. Мертенс начала с брейка, однако в оставшихся геймах ход игры контролировала Калинская. Россиянке удался обратный брейк; впоследствии она ещё дважды брала чужую подачу и добилась волевой победы — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа 25 минут.

Анастасия Павлюченкова (27) вышла на корт с немкой Евой Лис, занимающей 69-е место в рейтинге WTA. В первом раунде Лис прошла Леолию Жанжан (6:1, 6:4). Исход первой партии по факту определился в четвёртом гейме, в котором Павлюченкова отдала подачу. И до этого, и после у россиянки имелись брейк-пойнты, но своими шансами она не воспользовалась. В девятом гейме Лис подала на сет — 6:3 за 39 минут.

Во второй партии Павлюченкова дважды уступала с двумя брейками — 1:4, затем 2:5. Россиянка могла спасти сет: в восьмом гейме Анна не дала сопернице подать на матч, а в 10-м была в шаге от того, чтобы сравнять счёт, но не использовала брейк-пойнт. А Лис реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты. Как и в случае с Калинской, большой проблемой Павлюченковой стали двойные ошибки — 10 за матч.

А Камилла Рахимова, располагающаяся на 62-й строчке в рейтинге WTA, играла с бывшей третьей ракеткой мира Элиной Свитолиной (10). В первом круге Рахимова одержала волевую победу над Кайлой Кросс — 4:6, 6:3, 6:2. Однако Свитолина — соперница другого уровня. У украинки 18 титулов на высшем уровне, главный из которых она завоевала на Итоговом турнире в 2018 году. Так что перед Камиллой стояла непростая задача, которую она, увы, не решила.

Из первых шести геймов Рахимова забрала всего один, причём на приёме. Свитолина, поведя 5:1, дала слабину и в следующих трёх геймах не выиграла ни одного очка, а в 10-м гейме Камилла вновь не дала украинке подать на сет — 5:5. Однако концовка осталась за Элиной — 7:5 за 45 минут.

Вторая партия началась в упорной борьбе, и до 2:2 теннисистки дошли, обменявшись брейками. После этого равновесие нарушилось, и геймы брала только Свитолина. В восьмом гейме украинка закрыла матч — 7:5, 6:2 за 1 час 29 минут. Теперь обыграть Элину попробует Калинская — в третьем круге теннисистки сыграют друг с другом.

Таким образом, на «Мастерсе» в Торонто в третий раунд из наших пробились Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов. А на «тысячнике» в Монреале в 1/16 финала вышли Мирра Андреева, Анна Калинская и Вероника Кудерметова.

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