Хачанов рвётся в четвёртый круг Торонто! Ещё сразятся Медведев, Мирра и Кудерметова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию вечерних матчей четверга на «тысячнике» в Канаде, проходящем одновременно в двух городах – Монреале и Торонто. На этих престижных соревнованиях пришла пора третьего круга. Из россиян на корты выйдут четыре человека – Даниил Медведев (10-й номер посева), Карен Хачанов (11), Мирра Андреева (4) и Вероника Кудерметова. Причём последняя сразится с первой ракеткой турнира Кори Гауфф из США. Медведеву же в соперники достался австралиец Алексей Попырин (18) – действующий чемпион турнира в Канаде.
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Хачанов начинает матч
Совсем скоро на корт выйдет Карен Хачанов, который сразится с американцем Эмилио Навой за выход в 4-й круг «Мастерса» в Торонто. Игроки впервые встретятся на корте. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.
Алексей Попырин — австралиец, сын русских эмигрантов, живший в ОАЭ и Испании, а год назад завоевавший в Монреале свой главный трофей, стал соперником Даниила Медведева в матче 3-го круга. Знакомимся поближе.
В Торонто и Монреале стартовали крупные турниры ATP и WTA – мужской «Мастерс» и женский «тысячник». К сожалению, состав участников престижных соревнований получился не совсем оптимальным. Читайте подробности.
Анна Калинская проводит отличную серию матчей в Вашингтоне и Монреале. Во второй круг канадского «тысячника» она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс. Читайте подробности в нашем обзоре.
Накануне прошло немало матчей с участием россиян. Но не все из них сумели пробиться в следующий раунд. Читайте подробности в обзоре матчей первой половины игрового дня.
Расписание четверга
На супертурнире в Канаде, который одновременно проходит в двух городах — Торонто и Монреаль — наступила пора 3-го круга, когда возможны встречи двух сеяных теннсиситов между собой. Вот какие интересные матчи пройдут в ночь с 31 июля на 1 августа.
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