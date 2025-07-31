На хардовом «тысячнике» в Канаде проходит третий круг. На кортах появятся и четверо россиян.

Хачанов рвётся в четвёртый круг Торонто! Ещё сразятся Медведев, Мирра и Кудерметова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию вечерних матчей четверга на «тысячнике» в Канаде, проходящем одновременно в двух городах – Монреале и Торонто. На этих престижных соревнованиях пришла пора третьего круга. Из россиян на корты выйдут четыре человека – Даниил Медведев (10-й номер посева), Карен Хачанов (11), Мирра Андреева (4) и Вероника Кудерметова. Причём последняя сразится с первой ракеткой турнира Кори Гауфф из США. Медведеву же в соперники достался австралиец Алексей Попырин (18) – действующий чемпион турнира в Канаде.