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Онлайн-трансляция Торонто, Монреаль 2025: Медведев, Хачанов, Мирра Андреева, Кудерметова, расписание, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся в четвёртый круг Торонто! Ещё сразятся Медведев, Мирра и Кудерметова. LIVE!
Даниил Сальников
Карен Хачанов
Комментарии
На хардовом «тысячнике» в Канаде проходит третий круг. На кортах появятся и четверо россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию вечерних матчей четверга на «тысячнике» в Канаде, проходящем одновременно в двух городах – Монреале и Торонто. На этих престижных соревнованиях пришла пора третьего круга. Из россиян на корты выйдут четыре человека – Даниил Медведев (10-й номер посева), Карен Хачанов (11), Мирра Андреева (4) и Вероника Кудерметова. Причём последняя сразится с первой ракеткой турнира Кори Гауфф из США. Медведеву же в соперники достался австралиец Алексей Попырин (18) – действующий чемпион турнира в Канаде.

ATP Masters 1000. Торонто. Сетка
WTA 1000. Монреаль. Сетка
Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 18:05 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Эмилио Нава
114
США
Эмилио Нава
Э. Нава
Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Маккартни Кесслер
32
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 03:30 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Хачанов начинает матч Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Хачанов начинает матч

Совсем скоро на корт выйдет Карен Хачанов, который сразится с американцем Эмилио Навой за выход в 4-й круг «Мастерса» в Торонто. Игроки впервые встретятся на корте. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.

Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 18:05 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Эмилио Нава
114
США
Эмилио Нава
Э. Нава
17:50 Даниил Сальников

Алексей Попырин — австралиец, сын русских эмигрантов, живший в ОАЭ и Испании, а год назад завоевавший в Монреале свой главный трофей, стал соперником Даниила Медведева в матче 3-го круга. Знакомимся поближе.

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Расписание четверга

На супертурнире в Канаде, который одновременно проходит в двух городах — Торонто и Монреаль — наступила пора 3-го круга, когда возможны встречи двух сеяных теннсиситов между собой. Вот какие интересные матчи пройдут в ночь с 31 июля на 1 августа.

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