Топ-события пятницы: водный ЧМ-2025 и теннис

Лучший спорт 1 августа: Чикунова на коронной дистанции в Сингапуре, а ещё Даниил Медведев в Торонто. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 10) — Алексей Попырин (Австралия, 18), Торонто, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Медведев действующего чемпиона Канады?

Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Торонто, обыграв лаки-лузера Далибора Сврчину из Чехии. Теперь за место в четвёртом круге россиянин сразится с действующим чемпионом Канады — Алексеем Попыриным из Австралии. Теннисисты ранее встречались пять, раз и счёт — 4-1 в пользу Даниила. Единственный раз Алексей победил на «Мастерсе» в Париже-2024, а последний матч остался за Медведевым — в Риме-2025. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Александр Мюллер — Хольгер Руне.

🥇🏊 14:02: Плавание, чемпионат мира, женщины, вольный стиль, 100 м

Интрига: сможет ли Дарья Клепикова побороться за медаль?

Дарья Клепикова в полуфинале показала третье время и обновила рекорд России. Конечно, это не гарантирует медали в финале, всё-таки соперницы на «королевской» дистанции очень сильны. Тем не менее Дарье по силам бороться за тройку призёров. На этом ЧМ она уже показала, что может удивлять.

🥇🏊 14:42: Плавание, чемпионат мира, мужчины, брасс, 200 м

Интрига: россияне борются за третью медаль ЧМ!

В копилке сборной России на ЧМ-2025 пока две медали: золото в комбинированной эстафете и серебро Кирилла Пригоды на 50 м брассом. В заплыве на 200 м брассом у россиян есть шансы взять третью награду. Биться за неё будут Александр Жигалов и Кирилл Пригода. Предварительные раунды наши ребята прошли уверенно, а значит, силы побороться за медаль есть!

🥇🏊 15:05: Плавание, чемпионат мира, женщины, брасс, 200 м

Интрига: станет ли Чикунова чемпионкой мира?

Евгения Чикунова — одна из лучших брассисток планеты. Но из-за отстранения наша спортсменка толком не успела повыступать на международных стартах. ЧМ-2025 — первый в карьере Чикуновой. На 200 м у Евгении есть шансы взять золото, всё-таки не зря ей принадлежит мировой рекорд на этой дистанции. Полуфинал россиянка уверенно выиграла. Ждём такого же результата в финале!