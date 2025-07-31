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Расписание спортивных матчей 1 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: водный ЧМ-2025 и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 августа 2025 года
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Лучший спорт 1 августа: Чикунова на коронной дистанции в Сингапуре, а ещё Даниил Медведев в Торонто. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 10) — Алексей Попырин (Австралия, 18), Торонто, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 03:30 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Интрига: остановит ли Медведев действующего чемпиона Канады?

Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Торонто, обыграв лаки-лузера Далибора Сврчину из Чехии. Теперь за место в четвёртом круге россиянин сразится с действующим чемпионом Канады — Алексеем Попыриным из Австралии. Теннисисты ранее встречались пять, раз и счёт — 4-1 в пользу Даниила. Единственный раз Алексей победил на «Мастерсе» в Париже-2024, а последний матч остался за Медведевым — в Риме-2025. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Александр Мюллер — Хольгер Руне.

ATP. Турнирная сетка. Торонто
Австралиец Алексей Попырин — сын русских эмигрантов:
Победил в Канаде и с трудом достал кольцо для девушки. С кем сыграет Медведев в Торонто
Победил в Канаде и с трудом достал кольцо для девушки. С кем сыграет Медведев в Торонто

🥇🏊 14:02: Плавание, чемпионат мира, женщины, вольный стиль, 100 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м вольный стиль
01 августа 2025, пятница. 14:02 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Дарья Клепикова побороться за медаль?

Дарья Клепикова в полуфинале показала третье время и обновила рекорд России. Конечно, это не гарантирует медали в финале, всё-таки соперницы на «королевской» дистанции очень сильны. Тем не менее Дарье по силам бороться за тройку призёров. На этом ЧМ она уже показала, что может удивлять.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Россиянам действительно пришлось бороться за золото эстафеты:
«Готовьтесь меня успокаивать — буду рыдать». Детали победы пловцов, которые не показали!
«Готовьтесь меня успокаивать — буду рыдать». Детали победы пловцов, которые не показали!

🥇🏊 14:42: Плавание, чемпионат мира, мужчины, брасс, 200 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 14:42 МСК
Не началось

Интрига: россияне борются за третью медаль ЧМ!

В копилке сборной России на ЧМ-2025 пока две медали: золото в комбинированной эстафете и серебро Кирилла Пригоды на 50 м брассом. В заплыве на 200 м брассом у россиян есть шансы взять третью награду. Биться за неё будут Александр Жигалов и Кирилл Пригода. Предварительные раунды наши ребята прошли уверенно, а значит, силы побороться за медаль есть!

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Как россияне взяли историческое золото?
Они это сделали! Российские пловцы — чемпионы мира в смешанной эстафете!
Они это сделали! Российские пловцы — чемпионы мира в смешанной эстафете!

🥇🏊 15:05: Плавание, чемпионат мира, женщины, брасс, 200 м

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:05 МСК
Не началось

Интрига: станет ли Чикунова чемпионкой мира?

Евгения Чикунова — одна из лучших брассисток планеты. Но из-за отстранения наша спортсменка толком не успела повыступать на международных стартах. ЧМ-2025 — первый в карьере Чикуновой. На 200 м у Евгении есть шансы взять золото, всё-таки не зря ей принадлежит мировой рекорд на этой дистанции. Полуфинал россиянка уверенно выиграла. Ждём такого же результата в финале!

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Чикунова будет биться с олимпийской чемпионкой:
Чикунова вышла в главный для себя финал ЧМ-2025! Её ждёт борьба с мощной американкой
Чикунова вышла в главный для себя финал ЧМ-2025! Её ждёт борьба с мощной американкой
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