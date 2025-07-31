Хачанов сотворил камбэк в матче со 114-й ракеткой мира. Россиянин вышел в 4-й круг Торонто

В четверг, 31 июля, стартовали матчи третьего круга «Мастерса» в Торонто. 11-й сеяный, россиянин Карен Хачанов, занимающий ныне 16-ю строчку рейтинга, сражался с американцем Эмилио Навой.

Оба теннисиста без проблем дошли до этой стадии турнира. Хачанов, как и все сеяные, и вовсе начинал со второго круга, где легко обыграл аргентинца Хуана Пабло Фиковича со счётом 6:4, 6:2. А вот Нава успешно прошёл квалификацию. Затем в первом круге он одолел 50-ю ракетку мира бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 7:6, далее разобрался с французом Теренсом Атманом — 6:2, 7:5.

В прошлом году, когда канадский «Мастерс» проходил в Монреале, Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге от представителя Италии Маттео Арнальди — 5:7, 5:7. В 2023 году россиянин в турнире не принимал участия, а в 2022-м вылетел также во втором круге, уступив хорвату Марину Чиличу 3:6, 2:6. Тем не менее Карен дважды доходил до полуфинала на этом турнире — в 2018-м и 2019-м.

Что касается соперника россиянина, то Эмилио Нава играет в Торонто впервые. И выход в третий круг для него — наивысший результат. Несмотря на 114-е место в рейтинге, у Навы довольно впечатляющая статистика в 2025 году. Он взял уже три «челленджера», а ещё едва не выбил Андрея Рублёва с турнира ATP-250 в Лос-Кабосе, забрав у россиянина первый сет. В прошлом он финалист двух юниорских «Шлемов» в одиночном разряде (Australian Open — 2019 и US Open — 2019) и двух в парном, и бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF. В целом в карьере Эмилио было всего четыре матча с игроками из топ-20, но все они были проиграны. Во встречах с топ-50 – одна победа при девяти поражениях. А вот с Хачановым американец до этого не играл ни разу.

Эмилио Нава Фото: Leonardo Ramirez/Zuma/ТАСС

С учётом тяжёлых погодных условий — высокой влажности и жары — для обоих игроков матч был непростым. Перед встречей это отмечал Карен Хачанов.

«Очень странные здесь ощущения. Не будем говорить про мячи и про корты. В конце концов, надо стараться находить выход из каждой ситуации. Не то что набирать форму, а даже просто забыть, что условия бывают не очень приятные. Все немножко больше ошибаются, чем обычно. Тяжёлые условия, но жарко при этом. Но самое главное – это стараться выигрывать как можно больше матчей сейчас на харде. Вот это как бы транзиционный период между сменой покрытий на траве и на харде. Каждый матч что-то даёт. Ты стараешься почувствовать игру, стараешься понять, как тебе разыгрывать некоторые мячи», — сказал россиянин в интервью «БОЛЬШЕ!»

Карен начал встречу неважно — не получалась первая подача. К тому же Нава навязывал затяжные розыгрыши. Россиянин всё же оказался сильнее, грамотно обороняясь. Стартовый гейм остался за ним. Американец же удивлял эйсами и агрессивным атакующим теннисом, в то время как Карену не хватало точности на задней линии — много раз он попадал в аут, подарив тем самым сопернику брейк уже в третьем гейме — 1:2. Затем Нава снова забрал свою подачу не без помощи ещё одного эйса, а вот Хачанов, наоборот, допустил две двойные ошибки подряд, в результате чего решил поменять ракетку. Однако первая подача всё равно не летела. Тем не менее на этот раз гейм он выиграл благодаря тому, что американец не был сосредоточен на приёме — 2:3. Но Эмилио здорово рисковал и в середине сета повёл 4:2. Тогда процент попадания первой подачи у Хачанова был всего лишь 39%.

Несмотря на печальную статистику, он здорово реабилитировался, не оставив никаких шансов Наве на своей подаче и взяв её под ноль, сведя счёт до 5:4, а потом всё-таки добился обратного брейка, не позволив при этом американцу подать на первый сет — 5:5. Партия была напряжённой, и её судьба решалась на не менее нервном тай-брейке. Эмилио был эмоционален и нестабилен, однако со второго раза всё же подал на сет и забрал его со счётом 7:6 (8:6).

В начале второго сета Нава буквально сражался сам с собой — подкидывал вверх ракетку, возмущался после каждой ошибки. А у Хачанова так и не появилась первая подача, в отличие от соперника, который продолжал выполнять эйсы. Но игра шла ровно — 2:2, 3:3. Затем пришла очередь американца допускать двойные ошибки, что позволило Карену использовать брейк-пойнт и повести — 4:3. Россиянин следом забрал и свою подачу — 5:3. А после того, как Эмилио выиграл следующий гейм, Хачанов завершил сет на своей подаче — 6:4. Отметим, что впервые за четыре матча на этом турнире, включая квалификацию, американец проиграл сет.

В третьем сете игра у Навы совсем разладилась — он перестал попадать в корт, подарив россиянину ранний брейк. Хачанов вышел вперёд — 2:1, и затем у него полетела и первая подача. Россиянин стал играть увереннее и агрессивнее, добился ещё одного брейка — 4:1. После этого Карен продолжал давить на соперника и выиграл в итоге шесть геймов подряд. Волевая победа — 6:7, 6:4, 6:1 за 2 часа 12 минут.

Вот так Карен Хачанов в третий раз в карьере вышел в 1/8 финала канадского «Мастерса». Пока в промежуточном рейтинге ATP россиянин поднялся с 16-й строчки на 15-ю, но его могут ещё опередить несколько теннисистов. Это важно для посева на грядущем US Open. В четвёртом круге Хачанова ожидает встреча с победителем матча Нуну Боржеш — Каспер Рууд (13).

«Мастерс» в Торонто завершится 7 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».